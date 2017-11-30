Стало известно, как Россия ответит США на ограничения по договору об открытом небе

С 1 января 2018 года Россия намерена сократить число аэродромов, которые разрешено использовать американской стороне согласно договору по открытому небу, сообщил военно-дипломатический источник.

Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором, сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что это шаг станет зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января.

Источник пояснил, что речь идет о намерении Соединенных Штатов закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской и Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Еще в сентябре Москва обещала ответить на ограничения Вашингтона по Договору об открытом небе.