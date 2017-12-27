Кабмин поручил проработать декриминализацию обезболивающих лекарств

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту проработать вопрос декриминализации обезболивающих лекарственных средств с содержанием наркотических элементов.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства, Минюсту (А. Коновалову) совместно с Минздравом, МВД и с участием Верховного суда поручено «определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности».

Отмечается, что о результатах нужно доложить до 10 февраля 2018 года.



«Совместно с Минздравом и Минтрудом с учетом подготовки в Государственной думе ко второму чтению законопроекта №879343-6, внесенного членами Совета Федерации Г.Н. Кареловой, А.А. Клишасом и другими, дополнительно проработать вопрос о возможности расширения опеки в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями. О результатах доложить до 17 марта 2018 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, Медведев поручил Минздраву разработать «дорожную карту» по повышению доступности и качества медпомощи онкобольным. Предложения должны быть представлены в правительство до 1 февраля 2018 года.



Минздраву совместно с Минтрудом также поручено подготовить предложения по долговременному сопровождению инвалидов с детства после достижения ими 18 лет, в том числе больных с ДЦП.

Результаты работы должны быть представлены до 10 февраля 2018 года.



«Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учётом ранее данных поручений правительства дополнительно проработать вопрос оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных граждан, не имеющих регистрацию по месту пребывания. О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 20 марта 2018 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, Медведев поручил Минтруду, Минздраву и Минфину проработать вопрос создания на базе санаториев в городах Евпатория и Саки реабилитационных центров для инвалидов с детства.



«Минтруду (М.А. Топилину), Минздраву (В.И. Скворцовой) и Минфину (А.Г. Силуанову) совместно с правительством Республики Крым проработать вопрос создания, включая источники финансирования, на базе санаторно-курортных организаций в городах Евпатория и Саки специализированных реабилитационных центров для инвалидов с детства, взрослых и граждан старшего возраста с инвалидностью», – говорится в сообщении.

О результатах работы необходимо доложить до 30 марта 2018 года.

Напомним, газета ВЗГЛЯД отмечала, что самоубийства больных связаны не только с доступом к обезболивающим.