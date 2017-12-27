Жители Приморья получили многомиллионные счета за электричество

При формировании электронных квитанций в Приморье возникла ошибка, в результате которой 35 жителей получили счета за электричество на несколько миллионов рублей.

Так, одному из абонентов выставили счет за потребление почти 100 млн квт/ч, а в местных СМИ опубликовали квитанцию местной жительницы, в которой был выставлен счет за декабрь в более чем 2,8 млн рублей.

Как сообщила «Интерфаксу» представитель пресс-службы ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), ошибка уже устранена, потребителям направили корректные квитанции.

Накануне сообщалось, что жительница американского штата Пенсильвания получила счет за электричество, в котором указывалось, что она задолжала 284 млрд долларов.