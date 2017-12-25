Американке выставили счет за электричество на 284 млрд долларов

Жительница американского штата Пенсильвания получила счет за электричество, в котором указывалось, что она задолжала 284 млрд долларов, сообщает Fox News.

«Мои глаза чуть не выскочили из моей головы», – призналась 58-летняя Эри Мария Хоромански, слова которой приводит RT.

Согласно информации на сайте поставщика электроэнергии, женщина должна выплатить всю сумму долга до ноября 2018 года.

Сын Хоромански связался с представителями компании. Там заявили о допущенной ошибке, в действительности долг составляет 284 доллара. Причиной инцидента стала поставленная не в том месте запятая, сообщает телеканал.