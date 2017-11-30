Лукашенко описал отношение к допинг-скандалу с россиянами пословицей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы стран Содружества считают неприемлемым отношение к российским спортсменам в свете решения об участии в Олимпиаде-2018 – «не пойман – не вор».

«Мы, Владимир Владимирович, переживаем многие проблемы, которые переживаете вы. Допустим, проблема, на которую очень болезненно и остро отреагировало общество России – вопрос Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. Вы знаете нашу позицию, с нами солидарны главы государств, присутствующие здесь. Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к России», – сообщил Лукашенко в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ, передает ТАСС.

Белорусский лидер заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина в допинговом вопросе. Лукашенко отметил, что отстранять нужно тех, кто употребляет допинг. «А если за руку не поймали, не пойман – не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции», – подчеркнул он.

В начале декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, однако разрешил выступление в нейтральном статусе под олимпийским флагом. До соревнований допустят «чистых» спортсменов.