РВСН запустили «Тополь»

С полигона «Капустин Яр» проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», сообщили в Минобороны.

«Боевым расчетом РВСН с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проведен испытательный пуск МБР РС-12М «Тополь». Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», - передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечено, что в ходе пуска удалось получить экспериментальные данные, которые используют для разработки «эффективных средств преодоления ПРО», которыми предполагается оснастить перспективную группировку российских баллистических ракет.

В Минобороны подчеркнули, что полигон «Капустин Яр» с его испытательными трассами и измерительным комплексом позволяет испытывать перспективное боевое оснащение, которое может преодолеть систему ПРО.

В конце октября с атомных подлодок были запущены три межконтинентальных баллистических ракеты, еще одну запустили с Плесецка.