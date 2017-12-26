Патриарх Кирилл призвал верующих принять участие в выборах президента

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета призвал всех верующих принять участие в выборах президента России в марте будущего года.

«Я бы хотел призвать всех, в том числе и православных, у которых иногда возникает сдержанное отношение к самим выборам, принять участие в выборах», – сказал патриарх, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что архипастыри и пастыри РПЦ поддержат его и обратят свой призыв ко всей пастве быть активными, в том числе и в предстоящую кампанию по избранию президента.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.