Песков: Путин может лично подать документы в ЦИК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может лично подать документы в Центризбирком для выдвижения кандидатом на пост главы государства.

«Да, мы это не исключаем», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин лично подать в ЦИК документы, необходимые для его выдвижения в качестве кандидата в президенты.

Песков не уточнил, в какой день это может произойти, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник съезд экологической партии «Зеленые» принял решение поддержать действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2018 года. Аналогичное решение в понедельник приняли «Гражданская платформа» и «Справедливая Россия».

Официальное выдвижение Путина кандидатом на выборах ожидается 26 декабря. Инициативная группа соберется в 57-м павильоне ВДНХ.