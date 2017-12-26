Белоруссия увеличила срок безвизового пребывания в отдельных районах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который продлевает срок безвизового пребывания иностранцев в отдельных районах Брестской и Гродненской областей страны до десяти дней, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В документе указано, что на территориях Бреста и Брестской области, а также Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда иностранных граждан в Белоруссию в туристических целях.

«Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до десяти суток, расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.



При этом для туристам-иностранцам парка «Августовский канал» будет разрешено нахождение на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка «Беловежская пуща» – на территории туристско-рекреационной зоны «Брест» (Брест, Бресткий, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). Для посещения этих мест турист должен иметь действующий загранпаспорт и документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории.

Указ вступает в силу с 1 января 2018 года, его реализация позволит увеличить туристический поток и экспорт туристических услуг на 30%.

Напомним, ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что Минск может увеличить срок пребывания иностранных граждан на территории Белоруссии без виз, нынешних пяти дней достаточно для деловых поездок и кратких туристических поездок, но вскоре может быть рассмотрено увеличение этого срока на более длительный период.