Совбез России заявил о готовности делиться с США данными о терактах

Российские спецслужбы готовы делиться с зарубежными коллегами, в том числе из США, данными о готовящихся терактах, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В качестве примера позитивного взаимодействия спецслужб Патрушев назвал предоставление информации ЦРУ о готовящихся взрывах в Санкт-Петербурге, что помогло задержать подозреваемых и предотвратить трагедию.

«В свою очередь, российские спецслужбы при получении оперативных данных о террористических угрозах в отношении США, а также других государств всегда готовы передать их зарубежным коллегам», – передает РИА «Новости» слова Патрушева в интервью газете «Аргументы и факты».

Он рассказал также, что Москва активизировала контакты с иностранными партнёрами для розыска лиц, причастных к звонкам о ложном минировании объектов в России.



«Проведенное расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа по средствам IP-телефонии. В частности, из Турции, Украины, США и Японии», – сказал Патрушев.



По его словам, звонки о ложных минированиях в 2017 году затронули свыше 2,5 тыс. объектов в 75 региона России.



«С сентября из-за заведомо ложных сообщений об актах терроризма на более чем 2,5 тыс. объектах на всей территории Российской Федерации было эвакуировано около одного миллиона человек. Звонки о минировании поступали в 75 регионов России», – сказал Патрушев.

Он отметил, что подобные звонки имеют целью устрашение граждан и создание предпосылок для дестабилизации обстановки в стране.

«Главная задача правоохранительных органов и спецслужб – предотвратить теракт, поэтому они вынуждены отрабатывать каждое подобное сообщение», – сказал секретарь Совбеза.

Напомним, президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого поблагодарил его за информацию ЦРУ о террористах, готовивших взрывы в Петербурге.

Эксперты отмечали, что обмен данными между ЦРУ и ФСБ был «штучной» акцией.