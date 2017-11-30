Открыт поврежденный автобусом подземный переход

Подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», где накануне произошло смертельное ДТП с автобусом, вернулся к нормальной работе.

Рабочие завершили восстановление поврежденных частей перехода, сообщает РИА «Новости».

Отремонтированный участок, выложенный белой плиткой, резко выделяется на фоне старой серой. Стоит ядовитый запах краски.

Внутри перехода уже кипит жизнь – его открыли для пешеходов. Продавцы местных торговых точек вернулись на свои рабочие места.

В то же время люди продолжают приносить на место трагедии цветы, еловые ветви, плюшевые игрушки, свечи.

Девять человек, госпитализированные после ДТП, остаются в больницах. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести, сообщает ТАСС.

Напомним, в понедельник рейсовый автобус въехал в пешеходный переход у «Славянского бульвара». По разным данным, пострадали порядка 15 человек, пять человек погибли.