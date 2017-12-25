Путин призвал продлить амнистию капитала

Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством обеих палат парламента выступил за продление амнистии капитала, а также за налоговые льготы для тех, кто переводит бизнес из-за границы в Россию.

Он сообщил, что готов вынести два предложения, ранее публично им не высказанных, передает ТАСС.

«Первое заключается в том, чтобы продлить срок амнистии капиталов, имея ввиду те внешние ограничения, которых не становится меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», - заявил глава государства.

Второе предложение – это освобождение от выплаты 13% налогов предпринимателей, закрывающих бизнес за границей и переводящих его в Россию.

Между тем, 22 декабря глава «Опоры России» Александр Калинин уже рассказал о предложении Путина продлить амнистию капиталов.

В декабре 2014 года Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил о намерении объявить полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию.