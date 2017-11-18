Главред журнала «Ислам» собралась баллотироваться в президенты России

Член союза журналистов, писатель и главный редактор журнала «Ислам» Айна Гамзатова собралась принять участие в президентских выборах в России.

В субботу в Махачкале пройдет собрание группы избирателей, поддерживающих самовыдвижение супруги муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева Айны Гамзатовой кандидатом в президенты, сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что Гамзатова планирует представить в ЦИК России все необходимые для выдвижения документы до 5 января.

«Учитывая количество духовных последователей ее супруга и собственный авторитет в мусульманской общине, полагаю, что Гамзатова может набрать не менее двух миллионов голосов, а при грамотной кампании - значительно больше», – заявил исламовед Роман Силантьев. Он также добавил, что Гамзатова – активная сторонница укрепления отношений мусульман с русским народом и с Русской православной церковью.

46-летняя Гамзатова руководит крупнейшим мусульманским информационным холдингом в России. Она также занимает должность советника муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ. В 1998 году ее первого мужа, муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова, убили ваххабиты.

Официальное выдвижение кандидатов, планирующих принять участие в президентских выборах в России в марте 2018 года, уже началось. В понедельник съезд партии Добрых дел выдвинул журналистку Екатерину Гордон кандидатом в президенты России. Съезд «Яблока» выдвинул кандидатом лидера партии Григория Явлинского.

О своих планах участвовать в выборах заявляли действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Ксения Собчак от «Гражданской платформы» и другие политики.