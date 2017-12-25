Политолог назвал мэров одним из кадровых «срезов» для потенциальных губернаторов

Гусев знает местные элиты. Ему не надо ничего объяснять, у него сохраняются нормальные отношения с полпредством тем же самым, потому что туда переходит Гордеев, - пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Колядин, комментируя назначение мэра Воронежа Александра Гусева врио губернатора той же области.

«Ключевым фактором здесь была необходимость перемещения полпредов, то есть решено, что меняются полпреды. Николай Цуканов уходит в помощники президента, а это очень серьезный пост в Кремле, Александр Беглов переходит на его место, Алексей Гордеев занимает место Беглова. А дальше было решено, что на освободившееся место Гордеева приходит его доверенный человек, тот, с кем Гордеев хорошо сработался, кто продолжит его политику. Помните, когда Собянин уезжал из Тюмени в Москву, то его сменил Якушев? Он затем себя прекрасно проявил», - пояснил политолог, бывший сотрудник администрации президента и бывший воронежский вице-губернатор Андрей Колядин.

«То, что Гусев руководил городом, это хорошо. Он знает местные элиты, знает финансово-хозяйственную деятельность. Ему не надо ничего объяснять, у него сохраняются нормальные отношения с полпредством тем же самым, потому что туда переходит Гордеев. С этой точки зрения все закономерно и понятно», - считает политолог.

«То, что мэры переходят на губернаторский уровень, это правильно. Кто как не руководитель крупного города должен пополнять губернаторский корпус? Необязательно мэр крупного города. Например, Оренбургскую область некогда возглавил мэр совсем небольшого города Орска и до сих пор там работает губернатором. Такие случаи происходили регулярно. В Самаре бывший мэр Дмитрий Азаров стал губернатором и прекрасно разбирается во всех внутренних перипетиях, ему не надо привыкать к своей должности, он все знает и так. Логика в том, что мэр становится губернатором, есть. Это один из политических срезов, откуда черпаются потенциальные губернаторы», - подытожил Колядин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин подписал ряд указов о назначении полномочных представителей главы государства. В частности, Путин отправил в отставку воронежского губернатора Алексея Гордеева. При этом Гордеев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе. Врио губернатора назначен мэр Воронежа Александр Гусев.

Также Путин перевел Александра Беглова с должности полпреда в ЦФО на пост своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе. Одновременно Путин назначил своим помощником по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова, ранее занимавшего пост полпреда в Северо-Западном округе.

В октябре газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему в этом году в регионах России массово меняют губернаторов.