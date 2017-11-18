Собчак высмеяли в соцсетях за «новогодний чес»

В интернете осудили телеведущую Ксению Собчак за то, что она провела новогодний корпоратив в компании, принадлежащей Газпрому. Журналистку назвали лицемерной и беспринципной.

Пользователи Сети бурно отреагировали на не упустившую возможности подзаработать Собчак, сообщает издание «Ридус». Интернет-пользователи посчитали, что она ставит зарабатывание денег на первое место.

«Это такая политика. Участие в избирательной кампании тот же корпоратив, но только принесет больший доход», – считает Сиденко Сергей.

«Кушать же за что-то надо! Это бизнес, ничего личного», – комментирует публикацию Анатолий Плевако.

«Антикультура и ее кандидат. Ничего нельзя изменить, увы», – констатирует Ольга Зуйкова.

«Да, к сожалению, мы сами себя не уважаем. Уважали бы себя, не было бы таких кандидатов, не было бы хамства на дорогах, хамской «золотой» молодежи, лесов, заваленных мусором, некачественных продуктов, такого количества «тупых» чиновников и депутатов... Дело не в Собчак, а в нас», – пишет Оксана Лукинюк.

В ходе дискуссии между комментаторами и автором поста разгорелся спор:

«Странный повод для иронии. Примерно как меня обвинить в том, что я работаю в стране, которую возглавляет человек, чья политика мне неприятна», – написал Antonio DiMaggio.

«Очень странное сравнение, – отвечает ему Сергей Митрофанов. – Ирония в данном случае уместна: выступать против системы и за деньги развлекать представителей этой системы – ну разве не мило? Ключевое в данной истории название организации».

«У кандидата в кандидаты «Против всех» новогодний чес, – написал в субботу журналист Сергей Митрофанов в Facebook. – Вот, например, она ведет корпоратив ООО «Стройгазконсалтинг» – компании, которая на 50% принадлежит «Газпромбанку». Вывод прост – политика политикой, а сезон корпоративов пропускать нельзя».

Добавим, в субботу партия «Гражданская инициатива» выдвинула Собчак в кандидаты в президенты.

Позже Собчак обнародовала некий список из 123 пунктов, который назван предвыборной платформой «кандидата против всех».