ВЦИОМ выяснил отношение россиян к электронному паспорту

Получение электронного паспорта интересует 45% опрошенных россиян, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из результатов опроса, 46% респондентов хотели бы оформить электронный паспорт, 31% заявили, что интересуются такой возможностью, 55% не интересуются этим документом, передает РИА «Новости».

При этом 60% слышали о возможной начале выдачи электронных паспортов с 2018 года и лишь 4% специально этим интересовались.

Об удобстве хранения паспорта, полиса и ИНН на одном носителе заявили 76% респондентов, столько же использовали бы электронный паспорт в качестве банковской карты, а 71% с его помощью стали бы отправлять документы в государственные органы без личного посещения.

При этом 40% респондентов не видят слабых сторон в использовании электронного паспорта, 8% связывают свои возражения со страхом взлома и манипуляции с персональными данными, 5% – потерей информации.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 и 14 декабря среди 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что электронный паспорт, начало выдачи которого запланировано на 1 июля 2015 года, по замыслу Минкомсвязи, станет инструментом доступа к национальной платежной системе.