СМИ: В США готовят список «плохих парней» из России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит так называемый Кремлевский доклад – список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти предпринимателей.

Документ представят конгрессу до конца января. Составление перечня предусмотрено законом «О противодействии противникам США посредством санкций», подписанным Трампом в августе, пишет «Коммерсант».

По словам, экс-координатора санкционной политики Госдепа, эксперта вашингтонского Atlantic Council Дэниела Фрида, над докладом работают министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств.

Включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, однако увеличивает риск того, что это случится. Так, многие американские и европейские банки могут решить, что раз определенный человек в списке, то иметь с ним дела рискованно, и откажут ему в сотрудничестве.

Фрид добавил, что список «должен быть точечным, а не массовым»: «раздувать доклад только ради красивых цифр не надо».

«Я призвал администрацию, в том числе публично, не гнаться за количеством и не стараться «перевыполнить план», как говорят у вас в России. Это было бы не слишком разумно. Намного правильнее было бы составить более короткий, но сильный список «плохих парней». То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии. Массовость тут не главное», – добавил эксперт.

В декабре СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил введение новых антироссийских санкций за приписываемое Москве нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Рестрикции должно было ввести как раз министерство торговли США в отношении российских компаний, которые разрабатывают новые ракетные технологии.