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    12 комментариев
    29 марта 2025, 13:09 • Общество

    Военнопленный ВСУ раскрыл роль женщин-заключенных в боях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнопленный ВСУ Константин Харитонов рассказал, что женщин-заключенных, отбывавших наказание, отправляли на «мясные штурмы», после прихода генерала Михаила Драпатого в январе.

    Как сообщает ТАСС, военнопленный ВСУ Константин Харитонов рассказал о роли женщин-заключенных в украинской армии после прихода генерала Михаила Драпатого. По его словам, женщин, которые отбывали наказание в тюрьмах, начали активно использовать в так называемых «мясных штурмах». Это стало заметно с января, когда женщин-заключенных стали мобилизовывать в большем количестве.

    Харитонов, военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала», попал в плен к российским войскам и поделился информацией о том, что из пяти-восьми человек в подразделении двое-трое могли быть женщинами. Они проходили отдельную подготовку перед тем, как включиться в боевые подразделения. Средний возраст мужчин в подразделениях составлял около 45 лет, в то время как женщины были младше, до 30 лет.

    Пленный отметил, что как мужчины, так и женщины были недостаточно подготовлены для боевых операций, но им приходилось носить тяжелое снаряжение, включая рюкзаки весом около 30 кг. Он также рассказал о своем незаконном призыве на службу, несмотря на снятие с воинского учета в 2017 году из-за проблем со зрением.

    Во время выполнения задачи около населенного пункта Шевченко, российская группа уничтожила троих военных ВСУ и обнаружила раненую женщину в форме противника. Ей была оказана первая помощь после того, как она добровольно сдалась в плен. Харитонов добавил, что женщины составляют около трети личного состава ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова заявила, что женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек. Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков.

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