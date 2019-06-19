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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя

Английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашенияФото: loc.gov
Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя. Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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            За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя

            Английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашения   19 июня 2019, 13:40
            Фото: loc.gov
            Текст: Леонид Дегтярев,
            Крым

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            Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя.

            Газета The Times бьет тревогу: могилы британцев, погибших в Крымской войне, «осквернены, захвачены и забыты». После громкого заголовка, сформулированного в настоящем времени, у читателя авторитетного ресурса уже не может остаться сомнений в том, что такое положение дел – одно из негативных последствий присоединения Крыма к России.

            И не стоило бы, возможно, обращать внимание на очередное обвинение в адрес России, если бы сам вопрос, поднятый в публикации британцев, не был бы столь чувствительным для нас самих. В последние годы мы стали свидетелями того, как в странах Восточной Европы и Прибалтике развернулась настоящая война с исторической памятью – монументы советским воинам-освободителям подвергаются нападениям радикалов или сносятся по решению властей в угоду новой политической конъюнктуре.

            К слову, в ряду прочих претензий авторы статьи в Times сетуют и на то, что «на холмах, воспетых Теннисоном» стоят теперь советские танки. «На полуострове, – пишут они,преобладают монументы в память о битве за освобождение Севастополя от нацистов в 1944 году». Очевидно, британским журналистам хотелось бы увидеть на этих холмах британского льва. Эта тирада, в которой можно уловить оттенки сожаления, и требует ответа в первую очередь.

            Для начала стоит напомнить, что английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашения. Поэтому в ужасах, с которыми им пришлось столкнуться и которые они описывали в письмах домой, винить русских как минимум странно.

            Впрочем, по прошествии более чем полутора веков вряд ли кто-то видит в павших британцах врагов – события Крымской войны воспринимаются уже совсем далекой историей. Но историю эту в Крыму помнят и чтут – на полуострове активно работают археологи, крымские музеи являются традиционной частью туристических маршрутов, регулярно проводятся реконструкции и исторические фестивали. На реконструкциях этих можно увидеть и шотландский килт, и алые мундиры британских солдат – сегодня все это часть военно-исторической экзотики, не более.

            Но вернемся к британскому кладбищу. После завершения Крымской войны официальный Лондон, продолжив геополитическое соперничество с Петербургом, не слишком-то интересовался судьбой воинских захоронений на далеком Крымском полуострове. Война, которую Россия, как принято считать, проиграла, не вошла и в число блестящих военных операций Британской короны. Отношение к ней было смешанным – слишком уж много ошибок, по мнению историков, наделали британские военачальники.

            Взять хотя бы ставшую знаменитой и вошедшую в британский военный миф атаку легкой бригады под Балаклавой – выдающуюся в своей храбрости, но абсолютно бессмысленную.

            Одним из немногих признанных на родине героев стал генерал Джордж Каткарт, сложивший голову в сражении при Инкермане. Имя генерала вражеской армии, но человека храброго и достойного уважения, до сих пор носит холм на окраине Севастополя, где находятся британские военные захоронения.

            В 1882 году на средства Великобритании на Каткартовом холме было устроено английское военное кладбище. Сколько именно солдат и офицеров там похоронено – неизвестно. Обычно называется число в 22–23 тысячи, но такова общая численность потерь британской армии (в боях, кстати, погибли лишь три тысячи, остальные умерли от ран и болезней).

            При этом захоронения находились в разных местах. Вроде бы на холме перезахоронили останки воинов с нескольких других некрополей – по некоторым данным, в тот период там имелось 450 общих и индивидуальных могил. Но когда с Туманного Альбиона в Крым прибыла специальная комиссия, она уже не смогла обнаружить часть обозначенных захоронений.

            Крымский историк и главный редактор журнала «Military Крым» Сергей Ченнык полагает, что на холме нашли вечный покой лишь те, кто погиб в Инкерманском сражении и непосредственно при штурме Севастополя – всего около 15 тысяч.

            The Times пишет, что землю эту британцам даровал сам российский император.

            Однако высокомерное британское правительство еще тогда, в конце позапрошлого века, не озаботилось (как это сделали, например, французы) заключением соглашения, регулирующего статус кладбища и порядок ухода за ним. В результате, в отличие от других иностранных военных некрополей, английское кладбище на холме никогда не имело конкретных границ и единой огороженной территории.

            Следующими по очереди, кого британцы должны «поблагодарить», являются артиллеристы вермахта и летчики люфтваффе. Дело в том, что именно эти холмы и находящаяся неподалеку Сапун-гора стали местом наиболее ожесточенных боев и в период обороны города в 1941–1942 годах, и в момент его освобождения в 1944-м. Не «одни из», а самые ожесточенные и кровопролитные бои шли именно тут. Земля была практически перепахана бомбами и снарядами. Тысячи защитников и освободителей города сложили здесь свои головы.

            Вот почему на холмах, некогда воспетых знаменитым английским поэтом, ныне «преобладают» (в терминологии The Times) советские танки. Старое британское кладбище было фактически уничтожено именно тогда.

            В феврале 1945 года, находясь в Крыму на Ялтинской конференции, это кладбище посетил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль с дочерью. Но и тогда британской стороной не было предпринято никаких усилий для его восстановления.

            С 1980-х годов окрестности холма Каткарта стали застраиваться дачами. В постсоветский период темпы застройки ускорились. Кладбище пришло в запустение, почти все надгробия были утрачены. Чудом сохранилась плита с могилы генерала Каткарта. 

            И вот в середине 1990-х годов британское посольство наконец-то заинтересовалось судьбой могил своих соотечественников на территории Крыма. На вершине холма Каткарта при участии англичан сначала был открыт мемориальный знак, а в 2004 году – памятник-кенотаф. Был создан фонд, средства в который вносились британскими военными и аристократами – потомками погибших воинов и поклонниками имперской военной истории. Контрагентами фонда с украинской стороны выступили чиновники управления международных связей администрации Севастополя.

            Уже в 2009 году мемориал подвергся первой и единственной реконструкции – качество работ, выполненных украинской стороной на английские деньги, мягко говоря, оставляло желать лучшего.

            Несмотря на данный конфуз, в последующие годы мемориал посетили целый ряд высокопоставленных особ из Великобритании – принц Уэльский Чарльз, принц Майкл Кентский, внучка Черчилля и прочие.

            Теперь же, сообщает Times, полуостров попал под западные санкции, и фонд пришлось закрыть. То есть британские журналисты признают: именно режим европейских санкций стал той причиной, которая сделала невозможным полноценное сотрудничество наших стран в столь чувствительном вопросе.

            Английский автор, побывавший на холме Карткарта в 1855 году, писал: «Он будет местом паломничества англичан, пока будет существовать Англия». Кого же стоит винить в том, что этот завет сегодня не выполняется самими британцами? Почему бы журналистам Times самим не совершить путешествие на полуостров? А там – кто знает. Возможно, поднявшись на балаклавские холмы, они осознали бы необходимость сотрудничества для сохранения общей исторической памяти.


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