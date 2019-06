Путин открыл "тайну" возвращения Крыма За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя 19 июня 2019, 13:40

Фото: loc.gov

Текст: Леонид Дегтярев,

Крым

Сообщить об ошибке • Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя. Газета The Times бьет тревогу: могилы британцев, погибших в Крымской войне, «осквернены, захвачены и забыты». После громкого заголовка, сформулированного в настоящем времени, у читателя авторитетного ресурса уже не может остаться сомнений в том, что такое положение дел – одно из негативных последствий присоединения Крыма к России. И не стоило бы, возможно, обращать внимание на очередное обвинение в адрес России, если бы сам вопрос, поднятый в публикации британцев, не был бы столь чувствительным для нас самих. В последние годы мы стали свидетелями того, как в странах Восточной Европы и Прибалтике развернулась настоящая война с исторической памятью – монументы советским воинам-освободителям подвергаются нападениям радикалов или сносятся по решению властей в угоду новой политической конъюнктуре. К слову, в ряду прочих претензий авторы статьи в Times сетуют и на то, что «на холмах, воспетых Теннисоном» стоят теперь советские танки. «На полуострове, – пишут они, – преобладают монументы в память о битве за освобождение Севастополя от нацистов в 1944 году». Очевидно, британским журналистам хотелось бы увидеть на этих холмах британского льва. Эта тирада, в которой можно уловить оттенки сожаления, и требует ответа в первую очередь. Для начала стоит напомнить, что английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашения. Поэтому в ужасах, с которыми им пришлось столкнуться и которые они описывали в письмах домой, винить русских как минимум странно. Впрочем, по прошествии более чем полутора веков вряд ли кто-то видит в павших британцах врагов – события Крымской войны воспринимаются уже совсем далекой историей. Но историю эту в Крыму помнят и чтут – на полуострове активно работают археологи, крымские музеи являются традиционной частью туристических маршрутов, регулярно проводятся реконструкции и исторические фестивали. На реконструкциях этих можно увидеть и шотландский килт, и алые мундиры британских солдат – сегодня все это часть военно-исторической экзотики, не более. Но вернемся к британскому кладбищу. После завершения Крымской войны официальный Лондон, продолжив геополитическое соперничество с Петербургом, не слишком-то интересовался судьбой воинских захоронений на далеком Крымском полуострове. Война, которую Россия, как принято считать, проиграла, не вошла и в число блестящих военных операций Британской короны. Отношение к ней было смешанным – слишком уж много ошибок, по мнению историков, наделали британские военачальники. Взять хотя бы ставшую знаменитой и вошедшую в британский военный миф атаку легкой бригады под Балаклавой – выдающуюся в своей храбрости, но абсолютно бессмысленную. Одним из немногих признанных на родине героев стал генерал Джордж Каткарт, сложивший голову в сражении при Инкермане. Имя генерала вражеской армии, но человека храброго и достойного уважения, до сих пор носит холм на окраине Севастополя, где находятся британские военные захоронения. На эту тему В 1882 году на средства Великобритании на Каткартовом холме было устроено английское военное кладбище. Сколько именно солдат и офицеров там похоронено – неизвестно. Обычно называется число в 22–23 тысячи, но такова общая численность потерь британской армии (в боях, кстати, погибли лишь три тысячи, остальные умерли от ран и болезней). При этом захоронения находились в разных местах. Вроде бы на холме перезахоронили останки воинов с нескольких других некрополей – по некоторым данным, в тот период там имелось 450 общих и индивидуальных могил. Но когда с Туманного Альбиона в Крым прибыла специальная комиссия, она уже не смогла обнаружить часть обозначенных захоронений. Крымский историк и главный редактор журнала «Military Крым» Сергей Ченнык полагает, что на холме нашли вечный покой лишь те, кто погиб в Инкерманском сражении и непосредственно при штурме Севастополя – всего около 15 тысяч. The Times пишет, что землю эту британцам даровал сам российский император. Однако высокомерное британское правительство еще тогда, в конце позапрошлого века, не озаботилось (как это сделали, например, французы) заключением соглашения, регулирующего статус кладбища и порядок ухода за ним. В результате, в отличие от других иностранных военных некрополей, английское кладбище на холме никогда не имело конкретных границ и единой огороженной территории. Следующими по очереди, кого британцы должны «поблагодарить», являются артиллеристы вермахта и летчики люфтваффе. Дело в том, что именно эти холмы и находящаяся неподалеку Сапун-гора стали местом наиболее ожесточенных боев и в период обороны города в 1941–1942 годах, и в момент его освобождения в 1944-м. Не «одни из», а самые ожесточенные и кровопролитные бои шли именно тут. Земля была практически перепахана бомбами и снарядами. Тысячи защитников и освободителей города сложили здесь свои головы. Вот почему на холмах, некогда воспетых знаменитым английским поэтом, ныне «преобладают» (в терминологии The Times) советские танки. Старое британское кладбище было фактически уничтожено именно тогда. В феврале 1945 года, находясь в Крыму на Ялтинской конференции, это кладбище посетил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль с дочерью. Но и тогда британской стороной не было предпринято никаких усилий для его восстановления. С 1980-х годов окрестности холма Каткарта стали застраиваться дачами. В постсоветский период темпы застройки ускорились. Кладбище пришло в запустение, почти все надгробия были утрачены. Чудом сохранилась плита с могилы генерала Каткарта. И вот в середине 1990-х годов британское посольство наконец-то заинтересовалось судьбой могил своих соотечественников на территории Крыма. На вершине холма Каткарта при участии англичан сначала был открыт мемориальный знак, а в 2004 году – памятник-кенотаф. Был создан фонд, средства в который вносились британскими военными и аристократами – потомками погибших воинов и поклонниками имперской военной истории. Контрагентами фонда с украинской стороны выступили чиновники управления международных связей администрации Севастополя. Уже в 2009 году мемориал подвергся первой и единственной реконструкции – качество работ, выполненных украинской стороной на английские деньги, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Несмотря на данный конфуз, в последующие годы мемориал посетили целый ряд высокопоставленных особ из Великобритании – принц Уэльский Чарльз, принц Майкл Кентский, внучка Черчилля и прочие. Теперь же, сообщает Times, полуостров попал под западные санкции, и фонд пришлось закрыть. То есть британские журналисты признают: именно режим европейских санкций стал той причиной, которая сделала невозможным полноценное сотрудничество наших стран в столь чувствительном вопросе. Английский автор, побывавший на холме Карткарта в 1855 году, писал: «Он будет местом паломничества англичан, пока будет существовать Англия». Кого же стоит винить в том, что этот завет сегодня не выполняется самими британцами? Почему бы журналистам Times самим не совершить путешествие на полуостров? А там – кто знает. Возможно, поднявшись на балаклавские холмы, они осознали бы необходимость сотрудничества для сохранения общей исторической памяти. 