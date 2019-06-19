Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.

Материал о мероприятии, который был посвящен годовщине воссоединения Крыма с Россией, опубликовала Daily Mail.

На бал собралось примерно 1 тыс. человек, включая 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Также мероприятие посетили атташе 15 государств, передает РИА «Новости».

Фотографии нарядно одетых россиян поразили читателей Daily Mail. Так, сравнив российских девушек с жительницами США, один из читателей заявил про американок, что те «с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют».

Кроме того, отмечалось, что «в России и странах бывшего СССР много симпатичных женщин, молодых и стройных».

«Не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками», – заявил другой читатель.

Еще один комментатор назвал бал «очень эффектным мероприятием», на котором собралось «много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин».

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