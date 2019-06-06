Москва призвала восстановить памятник Жукову в Харькове

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что «мужественный» мэр Харькова Харькова Геннадий Кернес, «как и обещал», восстановит памятник маршалу Георгию Жукову, освобождавшему Украину.

«Очень надеюсь, что мужественный мэр Харькова Геннадий Кернес, как и обещал, восстановит памятник и сделает все, чтобы наказать преступников», – приводит ТАСС слова главы МИД России.

При этом он отметил, что радикалы, свалившие памятник маршалу, герою Великой Отечественной войны, составляют на Украине хоть и агрессивное, но меньшинство.

«Именно под это меньшинство, под его вкусы пытался подстраиваться режим Петра Порошенко», – напомнил Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

Напомним, 2 июня националисты, устроившие пикет на съезде местных властей в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова.

В Раде произошедшее назвали издевательством националистов над историей. В офисе президента Украины Владимира Зеленского напомнили, что закон о декоммунизации, на который ссылались националисты, содержит исключение для советских деятелей, участвовавших в борьбе с фашистской оккупацией Украины.

МИД России потребовал наказать виновных в акте вандализма. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент.

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