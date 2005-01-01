Я убил себя во время Крымской весны

Взгляд
18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
Разделы

Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

В дни «крымской весны» Владимир Коваленко не знал, вернется ли к своей семье живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
Перейти а раздел…

Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
Перейти а раздел…

США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Я убил себя во время Крымской весны

Андрей Бабицкий, журналист
После возвращения Крыма в Россию, я не выдержал и опубликовал текст о том, что я поддерживаю решение Владимира Путина взять под защиту население полуострова. «Радио Свобода» оказалось несвободным. Мой текст стоил мне работы. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...

В Латинской Америке назрел новый левый поворот

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 10 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев

    Рекорды и достижения русских женщин

      Перейти а раздел…

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Вынесены приговоры по делу о трагедии с утонувшими детьми на Сямозере
            Россияне оценили последствия воссоединения Крыма с РоссиейРоссия и Египет заключили крупный контракт на поставку Су-35Три страны Африки решили наладить торговлю с КрымомЭр-Рияд предупредил о глобальных последствиях новых санкций против России
            В центре Киева совершено нападение на иностранного наблюдателя ОБСЕЧерноморский флот получит 13 кораблей с «Калибром»Полиция занялась видео с плевком на дверь церквиНазвано настоящее имя Джека-потрошителя
            Болтон назвал причину неудач в переговорах с РоссиейПредставитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронамиВиторган пожаловался на атмосферу похорон после расставания с СобчакВ Крыму отреагировали на обещания Порошенко вернуть полуостров после выборов

            Главная тема


            США начали наступление на Гаагский суд

            «может дорого обойтись»


            В Крыму задумались о строительстве железной дороги из Керчи в Симферополь

            «это уже слишком»


            Президент Австрии раскритиковал ЕС за «танцы под дудку Трампа»

            «по 10 раз в год»


            В России ответили ученым НАСА по поводу сближения астероида с Землей

            Видео

            «Балканский рубеж»


            Нападкам на фильм о российском спецназе в Косово дали неожиданное объяснение

            Трансбалканский маршрут


            Украина сделала все для потери газового транзита

            бывший президент Грузии


            Саакашвили выдал «военную тайну Кремля»

            реабилитация нацизма


            Как бороться с украинским подлогом советской истории

            «русская весна»


            Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

            Социализм XXI века


            Борис Кагарлицкий: В Латинской Америке назрел новый левый поворот

            Полеты в космос


            Екатерина Ракитина: Семинарист, который стал советским фантастом

            на ваш взгляд


            Хотели бы вы переехать в Крым?


            Андрей Бабицкий

            Я убил себя во время Крымской весны

            Андрей Бабицкий
            журналист
            		 18 марта 2019, 11:06

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Крымская весна сломала судьбу теперь уже чужого мне человека, которого звали так же, как и меня, который выглядел, как я. Он родился в одно время со мной, у него были мои документы и до определенного момента мы представляли собой единое целое. Весной 2014 года его не стало, появился новый человек, выброшенный в незнакомую ему реальность, куда он попал по собственной воле, но при полном отсутствии умения в ней ориентироваться.

            Чтобы было понятно, что я имею в виду, несколько слов о событийной канве. Будучи главным редактором одного из подразделений «Радио Свобода», я не имел по роду деятельности никакого отношения к Украине. Мое вещание (там это именуется broadcasting) отслеживало новости из Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Однако события на Майдане захватили меня полностью, вызывая крайне болезненные ощущения.

            Я всегда относил крайний национализм к числу преступных и кровожадных заблуждений, не соединяя его при этом с патриотизмом, который считаю высоким и в высшей степени благородным человеческим чувством. А украинский национализм, отягощенный массовыми убийствами, самыми немыслимыми зверствами и лакейским сотрудничеством с нацистами, мне казался чем-то вроде квинтэссенции садизма. Для меня он был синонимом нравственной слепоты и умаления человеческого предназначения до уже почти животных форм, не знающих ни Бога, ни Дьявола.

            Моя еврейская мама родом из небольшого местечка под Киевом, где жили большими родами, в которых родственники насчитывали друг друга десятками. В Бабьем Яру легло 28 человек, носивших фамилию Бабицкий. Спаслись только мама и ее мама, поскольку вторая отправила первую в эвакуацию в Среднюю Азию, а потом, поняв в последний момент, что надвигается нечто неостановимое и смертоносное, уехала и сама. А все гнездо было предано мученической смерти.

            Я ощущаю себя русским человеком, полностью принадлежащим русскому языку, русской культуре. Мама, попавшая в чужие края в 15 лет, была вполне советским человеком. Писала сценарии, не верила в Бога, читала детективы. Единственное, что у нее осталось после жизни на Украине – это хорошее знание украинского языка. Но родовая память твердит мне, что убийство людей вообще и связанных с тобой кровными узами в отдельности – это то, что прощать нельзя.

            Фото: Василий Батанов/РИА Новости

            Обещал пару слов, а расписал как-то слишком детально... Ладно, дальше прогоню на ускоренной перемотке. В огне, который охватил украинских омоновцев на Майдане, мне казалось отсвечивали языки пламени печей Освенцима. Я сразу и без каких-либо сомнений записал украинских националистов, поджигавших живых людей в центре Киева, по нацистскому ведомству. Крымская весна, а потом и Донбасс дали надежду на то, что русское государство и русские люди способны дать отпор этому звериному, подпольному человеку, который уже оправился после Нюрнберга и вновь заявил о своем праве на существование.

            В какой-то момент я написал колонку из двух слов «Могу молчать» и вывесил на своем сайте. Наверно, это самая короткая статья в истории «Радио Свобода». Но оказалось, что молчать я не могу. После возвращения Крыма в Россию, я не выдержал и опубликовал текст о том, что я поддерживаю решение Владимира Путина взять под защиту население Крыма. Если исходить из тех ценностей, которые декларирует американское радио в своем уставе, то это очень верная позиция.

            Люди имеют право выбирать свое будущее, а территориальная целостность – это интересы государства, которые в тот момент, когда они входят в противоречие с интересами личности, подлежат отмене. Это прямо вытекает из Декларации прав человека. Мой начальник, грузин, человек очень сочувствующий и понимающий, был полностью согласен с моей аргументацией, но потерять высокооплачиваемую работу, дом в Праге, образование для детей, он считал для себя не вправе. Впрочем, этими узами связано большинство сотрудников корпорации.

            Мой текст стоил мне работы и заработка, равного которого у меня, наверно, уже никогда не будет. Но зато появился абсолютно новый человек, способный радоваться жизни, писать без малейших ограничений, любить Россию так широко, как ему вздумается, жить в Донецке, слышать любимую русскую речь вокруг, снова вживаться в настоящую, умную, а иногда и не очень, но бесконечно родную русскую стихию.

            Я чувствую себя оказавшимся внутри замысла Бога о русском человеке. Тогда мне было страшно. В 50 лет оказаться без малейшего понимания перспектив, с переходом из мира понятного до мелочей в пространство только предполагаемых величин – это серьезное испытание. Но если бы я знал, какую блистательную судьбу себе приготовил, то, знаете, написал бы с десяток статей во славу Владимира Путина.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Если США не смогут защищать Аляску

            Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
            За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...

            В Латинской Америке назрел новый левый поворот

            Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
            В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
            Обсуждение: 10 комментариев

            Семинарист, который стал советским фантастом

            Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
            135 лет назад, 16 (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
            Обсуждение: 35 комментариев

            Новозеландский террор начался в Сети

            Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
            Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
            Обсуждение: 25 комментариев

            Либералы готовы праздновать новый 37-й год

            Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
            Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
            Обсуждение: 37 комментариев

            Мир на глазах теряет «американскую мечту»

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
            Обсуждение: 116 комментариев

            Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

            Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...
            Обсуждение: 8 комментариев

            «Очередная» российская катастрофа отменяется

            Павел Данилин, политолог
            Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
            Обсуждение: 86 комментариев

            Троллинг и манипуляция информацией – путь к поражению

            Маринэ Восканян, политолог, координатор по международной работе Московского экономического форума (МЭФ)
            Российским дипломатам не надо осваивать язык злорадства и язвительных твиттер-комментариев, а российским телеканалам – подавать информацию в стиле «пятиминуток ненависти». Единственный способ победить – жить по декларируемым принципам. Подробности...
            Обсуждение: 13 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............