США и Франция пришли к исправлению ошибок в отношениях с Россией

Смягчение риторики западных лидеров по отношению к России вышло на новый уровень. По данным CNN, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «большой семерки» в следующем году. Более того, Трамп призвал вернуть и сам формат G8. На Украине такое развитие событий уже признали поражением. Почему «элитарному клубу» мировых держав стало остро не хватать России?

Президент США Дональд Трамп согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Об этом в среду сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Атвуд со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

По ее словам, лидеры двух государств приняли такое решение во время телефонного разговора. Ожидается, что Трамп поднимет эту тему на саммите G7 в эти выходные во французском Биаррице. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет, а CNN, как известно, пользуется в Белом доме США репутацией «фейк-ньюс».

С другой стороны, тот же Трамп накануне выступил за возвращение России в «большую восьмерку». Он также объяснил отсутствие России в G8 «проигрышем» экс-президента США Барака Обамы Владимиру Путину. В ответ на это Макрон заявил, что Париж принял к сведению желание Трампа реинтегрировать Россию в G7. При этом в понедельник российский лидер на встрече с президентом Франции заявил, что Москва никогда не отказывалась от работы в формате G8, однако, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, назад тоже не просилась.

Тем временем о необходимости наладить диалог с Россией заговорили и в Германии. Министр иностранных дел страны Хайко Маас перед отлетом в Москву для переговоров со своим российским коллегой призвал к прямому и открытому диалогу с Россией для достижения результатов в разрешении важных международных проблем, включая украинский кризис.

При этом в Киеве явно не одобряют намерения Запада наладить диалог с Россией. Украинские политики остались недовольны постом президента Франции в Facebook на русском языке после встречи с Владимиром Путиным.

Так, депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в Facebook обвинила европейских лидеров в «мимикрировании под Путина». Она признала, что мир «не будет воевать» за Украину, а также предположила, что к январю 2020 года с России снимут санкции. А вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко и вовсе назвал возвращение России в G8 поражением Украины.

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Эксперты считают, что жалобы украинских политиков на фоне дружественных заявлений Макрона и Трампа свидетельствуют о двух вещах. Во-первых, Запад признал провал своего курса в отношении Москвы. Во-вторых, Париж и Вашингтон прекрасно понимают, что накопившиеся проблемы современного мира без России не решить. Но можно ли в действительности говорить о потеплении Запада по отношению к России?

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, потепление в отношении Москвы есть, но оно пока находится в «зачаточном» состоянии.

«Говорить о каком-то решающем повороте пока рано, хотя определенные подвижки происходят. Причем подвижки связаны не с изменениями в российской политике, а с тем, что в последние годы и даже месяцы растут угрозы развития старых и новых кризисов», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

«На Западе понимают, что без России со многими из этих проблем не справиться. Поэтому сейчас идет переоценка курса и большинство западных политиков вынуждены признать провальной прежнюю тактику по отношению к России», – добавил политолог.

«При этом время для стратегической перезагрузки отношений пока не наступило. На Западе очень много других проблем, которые не позволяют ему мыслить стратегически. Только что сменилось руководство ЕС, над ним весит Brexit, есть проблемы с Италией. В США близится избирательная кампания – тоже не самое лучшее время для развития диалога с Москвой. К тому же Трамп сильно отвлекается на противостояние с Китаем», – сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время Запад находится в состоянии некого транзита, что лишает его внутреннего единства и понимания своих стратегических задач.

«Да и не могут западные политики просто перевернуть страницу и начать диалог с чистого лица. Им нужны какие-то жесты с российской стороны, чтобы спасти лицо. Сейчас главное – это смена динамики, чтобы было политико-психологическое ощущение, что мы достигли низшей точки и начинаем потихоньку выкарабкиваться», – заключил эксперт.

В то же время германский политолог Александр Рар считает, что «дружественные» шаги Запада связаны с нежеланием допустить военно-политическую интеграцию России с Китаем.

«Высказывания Макрона и Трампа по поводу возвращения России в G7, а также встреча Путина с Макроном до саммита Большой семерки продемонстрировали, что Россия уже вернулась в этот клуб, состоящий их главных европейских держав, США и Японии. Думаю, это связано с тем, что тема Украины уходит на второй, если не на третий план», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

По мнению эксперта, за последние пять лет мир резко изменился, и теперь очевидно, что он становится многополярным. «И те проблемы, которые в этом многополярном мире появляются, без России решить невозможно», – отметил собеседник.

«На Западе не хотят, чтобы Россия окончательно пришла к Китаю. Стратеги в Европе начинают понимать, что это возможно. Таким образом тактика Путина – показать, что у России есть альтернатива политике Запада – полностью себя оправдала, хотя раньше в США и Евросоюзе над этим посмеивались», – считает Рар.

Он добавил, что у США сейчас нарастают колоссальные проблемы с Китаем, потому конфронтация одновременно с Россией и Китаем Вашингтону не по силам.

«Что касается позиции Германии, то тут сложный вопрос. Франция и США проводят политику, основанную на собственных интересах. Совершенно очевидно, что Трамп, в отличие от Обамы, не ставит во главу угла права человека. С другой стороны, Макрон хочет стать новым Де Голлем, для которого права человека тоже не играли никакой роли. В Германии в этом отношении есть нюанс – госпожа Меркель и все первые лица страны, включая очень авторитетную сегодня партию «зеленых», по-прежнему придерживаются убеждения, что надо продолжать политику защиты общечеловеческих ценностей, а не преследовать сугубо частные интересы Германии», – продолжил политолог.

«И в этом плане Германия все больше оказывается в одиночестве, в изоляции от остального Евросоюза. Если в Берлине останутся на этих позициях, то Германия проиграет свой билет в высшую лигу. Путь в новый многополярный мир будет для нее закрыт», – подчеркнул эксперт.

«Если Трамп остановит существующие жесткие санкции против России и если будет остановлен поток этих гадостей в отношении России, который сейчас изливается через европейскую прессу, тогда можно будет говорить о какой-то нормализации отношений и вместе заняться переустройством мирового порядка с учетом современных реалий. А то, что ограничения в отношении Крыма останутся и каким-то чиновникам по-прежнему будет запрещено ездить на Запад – с этим придется жить, что поделать», – резюмировал Рар.