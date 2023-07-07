Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

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7 июля, пятница  |  Последнее обновление — 10:07  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен ключевые менеджеры конфликта со стороны Запада Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Вопреки прежним планам и заявлениям, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Перемены в его судьбе явно связаны с провалом «контрнаступа ВСУ». Теперь он в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен вынужден готовить еще одну операцию, но уже с истребителями.  Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Удары России привели Зеленского к обвинениям в адрес Запада

Символом провала украинских атак стала сгоревшая бронетехника ВСУ Виктор Антонюк/РИА Новости
Президент Украины ищет виновных в провале наступления ВСУ на позиции российской армии. Эту роль он отвел западным союзникам, которые, как считает Зеленский, медлили с поставками вооружений и боеприпасов. Однако еще в апреле и мае официальные лица США и НАТО заявляли, что передали Украине 98% обещанной техники. И причины провала «контрнаступа» Зеленскому стоит поискать совсем в другом месте. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле. Подробности...

Франция качается, но может и утонуть

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует. Подробности...
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Зерновая сделка может быть продлена лишь по одной причине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, сейчас нет. Об этом заявил российский МИД. И под этим заявлением, пожалуй, подпишется абсолютное большинство российских экспертов и международников. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Взрыв в Киеве как история всей Украины

Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Сергей Миркин

    Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    7 июля 2023, 09:00

    Где-то в 21.20 4 июля в Донецке послышался звук прилета, через долю секунды качнуло мой многоэтажный дом, через минуту все повторилось. У меня создалось впечатление, что прилетело совсем рядом. Выждав несколько минут, вышел на балкон, чтобы посмотреть, не видно ли пожара неподалеку, не чувствуется ли запах дыма. Ничего такого не наблюдалось, хотя если бы я вышел из дома и посмотрел в другую сторону, то столб дыма заметил бы. Он был виден из Ворошиловского района Донецка, в котором я живу. Позже выяснилось, что прилет был по Червоногвардейскому району Макеевки – а это довольно далеко.

    Хотя мы все еще в 2014 году поняли, что пытаться определить, куда и что прилетело, основываясь исключительно на субъективных ощущениях, дело ненадежное – я удивился. Где Макеевка и где я? Но удары были такой силы, что и у меня, и у всех, кто звонил и писал позже, создалось ощущение, что прилет был рядом с ними.

    В Макеевке пострадали жилые дома и больница, часть пациентов которой пришлось срочно эвакуировать. Всего же в Макеевке и в Донецке 4 июля погибло трое и ранено сорок шесть гражданских. Давно Украина так масштабно не обстреливала Донецкую агломерацию. Зачем это было сделано 4 июля? Зачем ЗЕ-команда для удара по мирной территории использовала дорогие ракеты HIMARS, а, может, и еще более дорогие британские Storm Shadow, которых, по утверждению украинских военных, им не хватает на фронте? Хотели сделать подарок американцам на их День независимости?

    Думается, дело в том, что анонсированное и распиаренное ЗЕ-командой контрнаступление ВСУ пошло, мягко говоря, не по плану. Западная «чудо-техника» горит, прорвать оборону русской армии ВСУ не могут ни на одном направлении. А занятие украинскими солдатами какого-нибудь холма или села в серой зоне украинские пропагандисты объявляют «перемогой». Хотя еще весной как российские, так и украинские аналитики писали, что успеха ВСУ смогут добиться, если быстро, максимум за неделю (а некоторые писали о пяти днях), взломают оборону русской армии и выйдут на оперативный простор. Этого не произошло – значит, контрнаступление провалилось. Это, конечно, не означает, что «мясные атаки» прекратятся, скорее, наоборот – в надежде переломить ситуацию Зеленский и его приспешники будут кидать на укрепленные позиции русской армии все больше своих солдат.

    Афоризм о «войне до последнего украинца» скоро можно будет понимать в буквальном смысле. Но сомнительно, что это хоть немного изменит ситуацию. Может, Зеленский в своем «специфическом» состоянии этого не понимает, но в его окружении осознают точно. Например, очевидным образом стартовала информационная кампания, цель которой – подготовить украинцев к провалу контрнаступления. Хотя, конечно, поражение провалом никто не назовет. Так, секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ изменят стратегию контрнаступления, продвижение вперед более не является их главной задачей. По его словам, украинская армия сосредоточится на максимальном уничтожении живой силы и техники ВС России. Это заявление Данилова породило вопросы даже в украинском сегменте интернета. А известный украинский пропагандист Алексей Арестович (который неформально продолжает служить ЗЕ-команде) заявил, что Украине нужно два-три года и три контрнаступления, чтобы вернуть территории, которые она считает своими.

    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

    Кстати, ЗЕ-команда уже назначила и виновного в провале контрнаступа. Это западные партнеры. Тот же Арестович очень эмоционально обвинил США и ЕС в том, что они не дают самолеты и не могут приструнить премьера Венгрии Виктора Орбана. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в более сдержанной манере, но тоже высказал претензии Западу относительно того, что Украине не дают самолеты. Также Залужного возмущает, что украинскую армию в США и ЕС критикуют за медленное наступление.

    А вот относительно самолетов для Украины плохие новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что до конца контрнаступления Украина истребители F-16 точно не получит. По факту Запад ведет себя как инвестор, который думает о том, стоит ли вкладывать новые ресурсы в проект «майданная Украина» или надо выходить из дела, сохранив лицо. Еще неприятная новость для ЗЕ-команды – это заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолака, который из-за провала наступления ВСУ хочет разместить в Румынии немецкие войска. То, что неуспех украинской армии порождает панические настроения у восточноевропейских политиков – плохой знак для Зеленского, особенно в преддверии саммита НАТО. Ведь число явных и, что важнее, тайных сторонников решения украинского конфликта путем компромисса с Россией (а значит, уступок со стороны Украины) на Западе будет только расти.

    Итак, контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле. И для этого устраивает шоу. Российские ВКС в последнее время добиваются успехов в уничтожении техники, боеприпасов, личного состава врага. Даже Зеленский был вынужден признать воздушный удар по зданию СБУ в Сумах. Кстати, по слухам, там как раз были представители западных разведок. А у украинской армии сейчас успехов нет.

    Поэтому украинским пропагандистам нужно создавать информационную дымовую завесу – чтобы отвлечь свое население от новостей, которые рушат созданный ЗЕ-командой иллюзорный мир, где Украина скоро победит Россию и станет богатой, а также войдет в ЕС и НАТО. Ракетные удары по Макеевке – один из актов этого кровавого шоу. Киевский режим демонстрирует своему населению, что не только русская авиация бьет по ним, но и он убивает людей в российском Донбассе – типа «перемога». С той же – отвлекающей – целью раздут и скандал Украины с Грузией. Вроде бы Киев хочет спасти якобы больного экс-президента Грузии и экс-своего чиновника Михаила Саакашвили  и требует передать его Украине, так как у того есть украинское гражданство. Да плевать ЗЕ-команде на судьбу Саакашвили, украинским политикам он изрядно надоел. Также сомнительно, что своего бывшего слугу пытается спасти Белый дом – для американцев он отыгранная фигура. Скандал с Тбилиси нужен Киеву исключительно для информационной завесы.

    Пока майданная власть будет править Украиной, кровавое шоу продолжится.

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