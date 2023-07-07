Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

Где-то в 21.20 4 июля в Донецке послышался звук прилета, через долю секунды качнуло мой многоэтажный дом, через минуту все повторилось. У меня создалось впечатление, что прилетело совсем рядом. Выждав несколько минут, вышел на балкон, чтобы посмотреть, не видно ли пожара неподалеку, не чувствуется ли запах дыма. Ничего такого не наблюдалось, хотя если бы я вышел из дома и посмотрел в другую сторону, то столб дыма заметил бы. Он был виден из Ворошиловского района Донецка, в котором я живу. Позже выяснилось, что прилет был по Червоногвардейскому району Макеевки – а это довольно далеко.

Хотя мы все еще в 2014 году поняли, что пытаться определить, куда и что прилетело, основываясь исключительно на субъективных ощущениях, дело ненадежное – я удивился. Где Макеевка и где я? Но удары были такой силы, что и у меня, и у всех, кто звонил и писал позже, создалось ощущение, что прилет был рядом с ними.

В Макеевке пострадали жилые дома и больница, часть пациентов которой пришлось срочно эвакуировать. Всего же в Макеевке и в Донецке 4 июля погибло трое и ранено сорок шесть гражданских. Давно Украина так масштабно не обстреливала Донецкую агломерацию. Зачем это было сделано 4 июля? Зачем ЗЕ-команда для удара по мирной территории использовала дорогие ракеты HIMARS, а, может, и еще более дорогие британские Storm Shadow, которых, по утверждению украинских военных, им не хватает на фронте? Хотели сделать подарок американцам на их День независимости?

Думается, дело в том, что анонсированное и распиаренное ЗЕ-командой контрнаступление ВСУ пошло, мягко говоря, не по плану. Западная «чудо-техника» горит, прорвать оборону русской армии ВСУ не могут ни на одном направлении. А занятие украинскими солдатами какого-нибудь холма или села в серой зоне украинские пропагандисты объявляют «перемогой». Хотя еще весной как российские, так и украинские аналитики писали, что успеха ВСУ смогут добиться, если быстро, максимум за неделю (а некоторые писали о пяти днях), взломают оборону русской армии и выйдут на оперативный простор. Этого не произошло – значит, контрнаступление провалилось. Это, конечно, не означает, что «мясные атаки» прекратятся, скорее, наоборот – в надежде переломить ситуацию Зеленский и его приспешники будут кидать на укрепленные позиции русской армии все больше своих солдат.

Афоризм о «войне до последнего украинца» скоро можно будет понимать в буквальном смысле. Но сомнительно, что это хоть немного изменит ситуацию. Может, Зеленский в своем «специфическом» состоянии этого не понимает, но в его окружении осознают точно. Например, очевидным образом стартовала информационная кампания, цель которой – подготовить украинцев к провалу контрнаступления. Хотя, конечно, поражение провалом никто не назовет. Так, секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ изменят стратегию контрнаступления, продвижение вперед более не является их главной задачей. По его словам, украинская армия сосредоточится на максимальном уничтожении живой силы и техники ВС России. Это заявление Данилова породило вопросы даже в украинском сегменте интернета. А известный украинский пропагандист Алексей Арестович (который неформально продолжает служить ЗЕ-команде) заявил, что Украине нужно два-три года и три контрнаступления, чтобы вернуть территории, которые она считает своими.

Кстати, ЗЕ-команда уже назначила и виновного в провале контрнаступа. Это западные партнеры. Тот же Арестович очень эмоционально обвинил США и ЕС в том, что они не дают самолеты и не могут приструнить премьера Венгрии Виктора Орбана. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в более сдержанной манере, но тоже высказал претензии Западу относительно того, что Украине не дают самолеты. Также Залужного возмущает, что украинскую армию в США и ЕС критикуют за медленное наступление.

А вот относительно самолетов для Украины плохие новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что до конца контрнаступления Украина истребители F-16 точно не получит. По факту Запад ведет себя как инвестор, который думает о том, стоит ли вкладывать новые ресурсы в проект «майданная Украина» или надо выходить из дела, сохранив лицо. Еще неприятная новость для ЗЕ-команды – это заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолака, который из-за провала наступления ВСУ хочет разместить в Румынии немецкие войска. То, что неуспех украинской армии порождает панические настроения у восточноевропейских политиков – плохой знак для Зеленского, особенно в преддверии саммита НАТО. Ведь число явных и, что важнее, тайных сторонников решения украинского конфликта путем компромисса с Россией (а значит, уступок со стороны Украины) на Западе будет только расти.

Итак, контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле. И для этого устраивает шоу. Российские ВКС в последнее время добиваются успехов в уничтожении техники, боеприпасов, личного состава врага. Даже Зеленский был вынужден признать воздушный удар по зданию СБУ в Сумах. Кстати, по слухам, там как раз были представители западных разведок. А у украинской армии сейчас успехов нет.

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Поэтому украинским пропагандистам нужно создавать информационную дымовую завесу – чтобы отвлечь свое население от новостей, которые рушат созданный ЗЕ-командой иллюзорный мир, где Украина скоро победит Россию и станет богатой, а также войдет в ЕС и НАТО. Ракетные удары по Макеевке – один из актов этого кровавого шоу. Киевский режим демонстрирует своему населению, что не только русская авиация бьет по ним, но и он убивает людей в российском Донбассе – типа «перемога». С той же – отвлекающей – целью раздут и скандал Украины с Грузией. Вроде бы Киев хочет спасти якобы больного экс-президента Грузии и экс-своего чиновника Михаила Саакашвили и требует передать его Украине, так как у того есть украинское гражданство. Да плевать ЗЕ-команде на судьбу Саакашвили, украинским политикам он изрядно надоел. Также сомнительно, что своего бывшего слугу пытается спасти Белый дом – для американцев он отыгранная фигура. Скандал с Тбилиси нужен Киеву исключительно для информационной завесы.

Пока майданная власть будет править Украиной, кровавое шоу продолжится.