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3 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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    В новое наступление Зеленский бросит последние резервы

    Эксперты назвали проблемы ВСУ для осуществления второго этапа контрнаступления
    ВСУ готовятся перейти ко второму этапу контрнаступления
    		  
    3 июля 2023, 17:20
    Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
    Текст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    ВСУ готовятся к началу второй волны контрнаступления. На это указывает переброска резервов на Запорожское направление. Примечательно, что атака готовится в преддверии саммита НАТО, на котором Украине необходимо продемонстрировать внушительные результаты на поле боя. Где именно противник попытается нанести удар, с какими проблемами он столкнется и чем может закончиться отчаянное желание офиса Зеленского вернуться к границам 1991 года?

    В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник пытается запутать разведку РФ, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском участке фронта постоянно проводит маневрирование и переброску войск.

    Как отмечает Рогов, ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва в любом районе от Васильевского направления до Времевского выступа. Примечательно, но на готовность начать вторую волну контрнаступления указывает и президент Украины Владимир Зеленский. Так, он заявил, что ВСУ необходимо продемонстрировать результаты на поле боя в преддверии саммита НАТО.

    Он также отметил, что получаемой помощи со стороны союзников в настоящий момент недостаточно. В частности, Зеленский отметил, что отсутствие артиллерии в необходимом количестве замедляет темпы продвижения вперед. В свою очередь глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли ранее говорил, что контрнаступление Украины окажется «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».

    По его мнению, продвижение ВСУ вперед может занять от шести до десяти недель. При этом он призвал не строить «иллюзий», поскольку реальные действия происходят гораздо медленнее, чем это предсказывалось аналитиками или компьютерными расчетами. Милли подчеркнул, что победой будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».

    В экспертном сообществе отмечают – несмотря на провальный первый этап контрнаступления, противник вынужден перейти ко второму. В противном случае Зеленский рискует потерять часть западной помощи уже на саммите НАТО. При этом офису президента Украины придется закрыть глаза на ряд серьезных проблем, которые снова ведут ВСУ к провалу.

    «ВСУ активно перебрасывают резервы ближе к линии фронта. Те подразделения, которые раньше базировались в Днепропетровской области, сейчас находятся под Запорожьем. Их численность составляет порядка 40 батальонов», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Также идет процесс создания новых командных пунктов в подконтрольной Украине части Запорожской области. Параллельно с помощью тактики малых групп ВСУ постоянно прощупывают нашу линию обороны. Все это говорит о готовности к серьезному противостоянию», – отмечает он.

    «Уже сейчас в западных странах говорят, что Украина, несмотря на вложенные в нее средства, не достигла результатов на поле боя. Так что сейчас перед украинским руководством стоит выбор: либо захватить хоть немного значимый населенный пункт, такой как Токмак, либо устроить диверсию на ЗАЭС и обвинить в этом Россию. Какой путь будет выбран, мы скоро узнаем», – подчеркивает собеседник.

    «Ставки столь высоки, что командование ВСУ может бросить в атаку все имеющиеся силы. Полагаю, что наиболее активное противостояние будет в районе Орехова, Васильевки и Времевского выступа», – отмечает эксперт. «Но у ВСУ есть серьезная проблема – боевой дух, который постепенно снижается. Для исправления ситуации в украинской армии работает множество психологов, которые готовят украинских солдат к наступлению. Об этом говорят многие военнопленные», – акцентирует собеседник.

    «Российская армия готова отразить удар противника. Мы выстроили очень мощную линию обороны, и на данный момент ВСУ находятся только в ее предполье. Тем не менее войскам РФ сейчас необходимы дополнительные БПЛА, в частности дроны-камикадзе, тепловизионное оборудование, а также «дронобойки». Потребность в этом закрывается в том числе с помощью гражданского общества», – подчеркнул Рогов.

    «На скорое начало второго этапа контрнаступления указывают несколько факторов.

    В первую очередь противник пытается создать новые плацдармы в «серой зоне». В частности, мы видим движение в районе Антоновского моста. Назвать его удачным нельзя, но противнику удается перетягивать туда часть внимания ВКС РФ», – добавил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Еще один важный признак подготовки – перегруппировка вооруженных сил Украины. Девятый и десятый армейские корпуса в настоящий момент сосредотачиваются на Запорожском участке фронта. Имеются и политические причины – офис Зеленского многое поставил на карту, и ограничиться лишь скромными достижениями в серой зоне на этот раз не получится», – отмечает собеседник.

    «Вероятно, ВСУ попытаются пойти в атаку в течение этой или следующей недели. Почва подсохла, дождей не предвидится, а значит, противник может начать движение. При этом вторая волна наступления окажется более мощной. Противник рискнет «ввести в игру» все имеющиеся ресурсы. Если в июне ВСУ пытались сохранить многие бригады, то сейчас перед ними возникает сложная задача – перекрыть неудачи первого этапа. Жалеть никого не будут», – считает Онуфриенко.

    «При этом повторная погоня за перемогой будет проходить в условиях ряда серьезнейших проблем у ВСУ. Во-первых, у противника постепенно иссякает ресурс натренированной и обученной живой силы. Во-вторых, начало контрнаступления продемонстрировало, что готовить бойцов по стандартам НАТО было ошибкой», – акцентирует собеседник.

    «Альянс попросту не участвовал в подобных военных действиях. До сих пор организация показывала себя лишь в проведении полицейских операций на Ближнем Востоке, где сражения велись против диверсантов и террористов, а не против хорошо обученных военных», – отмечает эксперт.

    «В-третьих, ВСУ испытывают нехватку вооружений. Россия сохраняет превосходство в воздухе, и даже по оценкам западных СМИ мы удерживаем первенство по количеству снарядов. Кроме того, эффективность использования БПЛА со стороны Украины постепенно снижается, поскольку мы достаточно хорошо усовершенствовали наши системы РЭБ», – акцентирует Онуфриенко. «В-четвертых,

    офис Зеленского декламирует наполеоновские планы: вернуть контроль над всеми территориями страны в границах 1991 года.

    Для реализации подобной цели необходимо задействовать колоссальное количество сил, которым придется двигаться по степи. Спрятаться там негде, и они станут целью для ВКС РФ», – подчеркивает собеседник. Эксперт также указывает на то, что наступление может начаться в районе Орехова и Времевского выступа, однако «нельзя расслабляться по направлению Волновахи». «Возможно, ВСУ попробуют использовать элемент неожиданности – ударить там, где было относительно спокойно», – считает он.

    «Еще одна не менее важная проблема ВСУ заключается в том, что на фоне отсутствия видимых серьезных успехов на фронте у военных существенно снизился боевой дух. При этом использовать все имеющиеся силы противник просто не сможет – кто-то должен остаться в обороне», – в свою очередь добавляет заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

    «США и ЕС понимают – на фронте патовая ситуация.

    Не исключаю, что в скором времени в НАТО приступят к поиску дипломатического решения конфликта. Но Зеленский хорошо знаком с основами информационных кампаний. Так что он попытается превратить вторую волну контрнаступления в масштабное действие», – отмечает эксперт.

    «ВСУ в преддверии саммита НАТО необходимо показать значительные успехи на поле боя, чтобы сохранить оптимизм западных стран в отношении администрации Зеленского. Согласно данным аналитиков, ВСУ к сегодняшнему дню задействовали лишь 30% западной помощи. Соответственно, еще 70% ждут своего выхода на поле боя. Вероятно, большую часть сил противник бросит на те участки фронта, где сейчас прощупывается наша оборона», – полагает собеседник.
     
     
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