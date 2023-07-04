ВСУ изменили стратегию контрнаступления

Зеленский поручил выслать посла Грузии

Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.

Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения, передает ТАСС.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили.