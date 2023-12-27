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    Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    @ Степан Ноздрев/ТАСС

    27 декабря 2023, 09:02 Мнение

    Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, оставив многим болельщикам, особенно нейтральным, приятную таблицу. «Краснодар» Сергея Галицкого закончил год с двухочковым преимуществом над питерским «Зенитом», безраздельное доминирование которого уже всем порядком надоело. Разумеется, кроме фанатов «сине-бело-голубых».

    Впрочем, краснодарскому коллективу рано радоваться. Да, клуб обладает всем, что так хотят видеть фанаты любой команды: блестящий стадион (пожалуй, лучший на планете), великолепную академию, молодой и дерзкий состав, а главное – идеального президента. Сергей Галицкий – настоящий фанат футбола, который первым из российских олигархов вложил огромные деньги в клуб родного города, да еще и с умом. И тем самым создал едва ли не лучший футбольный проект в истории страны. Но хватит ли «Краснодару» силенок, чтобы наконец-таки завоевать первый титул в своей недолгой истории – большой вопрос.

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    Добавят нервов также «Динамо», «Локомотив» и вечно проблемный «Спартак», которые вряд ли доберутся до чемпионского титула, но крови краснодарцам попьют. Если «красно-белые», блестяще начавшие чемпионат, затем сдулись и испортили весь старт, то железнодорожники явно не в порядке, несмотря на крепкий состав. А «Динамо» есть «Динамо», оно приучило своих болельщиков к разбалансированности игры – впереди хорошо, а сзади так себе. Чемпионами такие команды не становятся. Поэтому краснодарцам могут помешать только питерцы – факт.


    Многое говорит в пользу того, что «Краснодар» наконец добьется своей цели. В этом может помочь открытие городского аэропорта, ведь сейчас клуб Галицкого, а также воронежский «Факел» и «Ростов» находятся в крайне неудобных условиях, добираясь на игры по земле и сильно дольше остальных.

    Но главный фактор, который позволяет «быкам» рассчитывать на титул – подсдувшийся «Зенит». Нечто подобное было в сезонах 2016/2017 и 2017/2018, когда золото забирали «Спартак» и «Локомотив» соответственно. Тогда питерцы находились в явном кризисе, что дало шанс другим. Так и сейчас: «Зенит» ослабел после продажи русского бразильца Малкома и Далера Кузяева, не найдя им достойной замены. Отсюда и спад, вылившийся во второе место перед зимней паузой. И объективно говоря, подопечным Сергея Семака пора подвинуться – пять чемпионств подряд заслужены, но все-таки нужно разнообразие.

    За «Краснодар», пусть и опосредованно, говорит любовь к этому клубу со стороны нейтральных фанатов. Проект Галицкого любят буквально все – за то, как он устроен, с какой любовью создан и с какой педантичностью развивается. Это, конечно, не добавит «Краснодару» очков, но моральная составляющая тоже важна.

    В сухом остатке – «Краснодар» заслужил титул. Как своей сутью, как вектором развития, как игрой, так и личностью своего президента. А «Зениту» пора научиться делиться. Этого хотят все. Получится ли? Надеюсь, что да.

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