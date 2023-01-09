Россия может извлечь пользу из проблем с мигрантами в Европе

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2023-й перестроит российскую экономику

2023 год ставит главные вызовы перед экономикой России Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Предстоящий 2023 год с точки зрения экономики может стать еще более сложным, чем 2022-й. С большой вероятностью мы увидим падение объемов экспорта самых прибыльных товаров России, нефти и газа – а значит, пострадает и бюджет. Однако у нашей страны есть ответ и на этот вызов. Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания» и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений – и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Обещанием поставить Украине легкие танки AMX-10 RC Запад грозит усугубить конфликт с Россией MARKEVICH/Légion étrangére/Défense
Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий? Подробности...
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Военные приготовления вызвали массовое бегство поляков

Поляки не слишком рады перспективе попасть в армию NURPHOTO/REUTERS
«Они ведут себя как трусливые крысы... это позор и предательство Польши». Такими гневными словами некоторые польские политики комментируют массовое бегство из страны тех, кого могут мобилизовать – нет, не на военные действия, а просто на военные сборы. Почему же поляки оказались такими трусами? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Россия может извлечь пользу из проблем с мигрантами в Европе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Провалившийся европейский мультикультурализм может позволить России решить две задачи – и самой не наступить на миграционные грабли, и использовать выступления арабов и африканцев в свою пользу, чтобы заставить власти европейских стран меньше помогать Украине. Подробности...

Обострять конфликты вокруг России будут три группы игроков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В следующем году Россию ждет обострение целого ряда кризисов вдоль ее границ. И не только по причине происков внешних сил, но и по совершенно объективным причинам. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Борьба с установками РСЗО американского производства и уничтожение их складов боеприпасов ведется российскими войсками максимально активно. По данным МО РФ, за прошлый год было уничтожено 23 установки «Хаймарс», а только за первые три дня нового года уже семь, на 6 января – восемь. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Россия может извлечь пользу из проблем с мигрантами в Европе

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		9 января 2023, 09:40

    Конец 2022 года снова напомнил об одной из главных головных болей Европы – зашедшей в тупик политике мультикультурализма. «Помогли» в этом успехи сборной Марокко на Чемпионате мира по футболу. Каждая её новая победа сопровождалась бесчинствами марокканских болельщиков в Париже, Брюсселе, Марселе, Амстердаме и Севилье. Они громили магазины, жгли машины, дрались с болельщиками соответствующих европейских сборных – благо, марокканцы успели встретиться с Бельгией, Испанией и Францией.

    Спрашивается: ну какой же футбол высокого уровня обходится без бесчинств фанатов? Причём тут политика? Всё так, только большинство болельщиков-погромщиков сборной Марокко родились… в Европе. Они имеют паспорт одного из европейских государств. Они учились (или учатся) в европейских школах и вузах. Они годами получают большие пособия от родных европейских государств. И, несмотря на всё вышесказанное, болеют за Марокко. И готовы бить тех, кто переживает за сборную формальной родины.

    Собственно, и сама сборная Марокко – «ходячее» напоминание о европейской политике мультикультурализма. Половина её игроков родилась в Европе, но предпочла играть за родину предков. В Тунисе – примерно та же картина. О том же говорит и состав сборной Франции, большинство футболистов которой – негры. Команды Бельгии и Швейцарии в этом смысле тоже недалеко от французов. Набор игроков в сборных Англии, Голландии и Германии также свидетельствует о «миграционном следе».

    Едва первенство в Катаре закончилось, как в Париже разыгралась новая трагедия с миграционным следом. Пожилой психически больной француз расстрелял трёх курдов. В ответ соплеменники погибших устроили демонстрации протеста. Такие истории случаются время от времени. Они имели место в Германии, Швеции. Действия террориста Андерса Брейвика в Норвегии – тоже из этой серии. От терактов со стороны исламистов Европа тоже не застрахована. Последняя подобная история произошла минувшим летом в Осло.

    Глядя на вышеописанное, Россия должна сделать для себя определённые выводы. Первый – к чему приводит бесконтрольная миграция. Сборные стран, откуда к нам приезжают мигранты, тоже периодически где-то играют (пусть и не таком высоком уровне, как Марокко). Время от времени они могут также встречаться с командой России. Тем более что побоища с участием мигрантов в российских городах происходят регулярно и без всякого футбола – и по причинам, сходным с европейскими.

    Фото: Geovien So/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Если мигрантов становится слишком много – они могут образовать замкнутые гетто. Предпосылки к этому есть в Москве, Подмосковье, Петербурге. Именно в такого рода районах и начинались беспорядки в Европе. И по мере их появления нет никакой гарантии, что родившиеся в России дети мигрантов будут ощущать ментальную связь с ней. На проблемы школ с повышенной долей мигрантов обращал внимание и Владимир Путин. Собственно, марокканские болельщики из европейских городов зачастую именно в таких «мигрантских» школах и учатся.

    Тяжкие преступления, устроенные мигрантами в России, тоже уже стали прозой жизни. И преступления против приезжих также случались неоднократно. Другое дело, что пока их частота и размах всё же на порядок уступают Западной Европе. И глядя на то, что происходило там под футбол, пора нам делать соответствующие выводы. Россия может поучиться на европейских ошибках и не допустить на собственной территории такой же беспредел, какой мы наблюдали в тех же Париже или Брюсселе.

    Но поучительный урок европейского мультикультурализма в виде околофутбольных погромов – не единственная польза, которую России может извлечь для себя. Как это цинично ни прозвучит, но бесчинства марокканских болельщиков во Франции, Бельгии или Нидерландах (при всём их ужасе и объективной недопустимости) нам на руку. В условиях нынешнего жёсткого противостояния любая существенная проблема, которая отвлекает страны Евросоюза и НАТО от дел российско-украинских, идёт нам в плюс.

    Необходимо помнить, что большинство тех же марокканцев в Европе – люди не самого высокого достатка. Многие из них не имеют постоянной работы и зависят от пособий. Постоянно растущая помощь Украине требует от европейских правительств сокращать социальные расходы. А это естественным образом должно вызвать недовольство выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. И нынешние, не очень многочисленные, демонстрации протеста против поддержки Украины станут более массовыми и шумными.

    Уменьшение зимой температуры в домах опять же скорее коснётся жителей неблагополучных иммигрантских районов, которые теплолюбивы уже в силу своего происхождения. И это тоже способно подтолкнуть их к демонстрациям протеста. А сам факт того, что многие из них не отождествляют себя с европейскими странами, существенно сокращает возможность их призыва в армию и отправки воевать бок о бок с ВСУ. Такой солдат будет крайне немотивированным. И опять же – если их попробуют отправить на Украину, они устроят бунт.

    Учитывая современные возможности соцсетей, вполне можно управлять действиями жителей неблагополучных районов европейских городов. Распускать самые разные слухи по поводу того, как ухудшатся условия их жизни. Но даже если ничего специально не делать – рано или поздно они в полный голос заявят о своём недовольстве. И властям стран Европы придётся на некоторое время отвлечься от наказания России ради обуздания таких выступлений. И даже пересмотреть помощь Украине, чтобы Париж, Брюссель и Амстердам остались целыми.

    Поэтому Россия может извлечь из проблем с мультикультурализмом в Европе двойную выгоду – и самой не наступить на те же «миграционные грабли», и использовать выступления недовольных жизнью горячих арабов и африканцев в свою пользу, чтобы заставить власти европейских стран меньше помогать Украине.

     

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