В Париже демонстрацию курдов начали разгонять слезоточивым газом

Во французской столице на демонстрации курдов проходят стычки с правоохранительными органами, полицейские начали применять слезоточивый газ.

На площади Республики на протест собрались тысячи курдов, они протестуют в связи со стрельбой, которую считают террористическим актом против их общины, передает РИА «Новости».

По мнению демонстрантов, стрельбу устроили турецкие власти, и они скандируют антитурецкие лозунги.

В один из моментов толпа начала бросаться на двигающиеся рядом автомобили, начались погромы. После этого демонстранты принялись блокировать улицы, вспыхнули драки межды ними самими.

Полицейские применили газ для разгона протестующих.

Стрельба, которая возмутила курдское население Парижа, произошла в пятницу, рядом с культурным центром курдов, стрельбу начал француз по национальности, который уже был известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. Погибли трое курдов.

Представители курдской общины в пятницу устроили протест, против них применили слезоточивый газ.

Позже стало известно, что подозреваемый мужчина устроил убийство на почве расовой ненависти.