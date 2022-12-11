Болельщиков сборной Марокко в Париже пришлось разгонять слезоточивым газом

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11 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 04:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Британия захотела заменить Россию для Азии, Африки и Латинской Америки
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Канцлер Германии Олаф Шольц хочет под сурдинку украинского кризиса сделать Германию военно-политическим лидером Европы. Свои претензии он уже предъявил письменно.
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Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой.
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Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом.
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Болельщиков сборной Марокко в Париже пришлось разгонять слезоточивым газом
Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты против футбольных болельщиков сборной Марокко в Париже
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Французская полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать болельщиков сборной Марокко, празднующих в Париже выход команды в полуфинал чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.
Полиция провела задержания. На Елисейских полях болельщики скандировали лозунги и жгли пиротехнику, передает РИА «Новости».
При этом болельщики выпустили несколько фейерверков в направлении полицейских, передает ТАСС.
Напомним, команда Марокко сенсационно победила в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре команду Португалии. В ноябре после победы сборной Марокко над командой Бельгии в Брюсселе и других городах европейской страны произошли столкновения футбольных болельщиков с полицией.
Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время»
Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе
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Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить.
Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия.
Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида.
Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
Макрон призвал Европу срочно выработать сильный ответ США
Президент Франции Макрон: Европа должна в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на закон США о снижении инфляции
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Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита государств юга Европейского союза (EU MED) в испанском Аликанте.
Макрон призвал выработать сильный европейский ответ на американский закон в течение ближайших месяцев. Он подчеркнул, что это должно произойти до конца первого квартала 2023 года. По словам французского лидера, европейской индустрии необходимо быть конкурентоспособной на фоне американских мер, передает ТАСС.
Макрон отметил, что участники саммита стран юга ЕС были единодушны в том, что нужен единый ответ на американский закон. При этом президент Франции сообщил, что сейчас ведутся переговоры с американской стороной для того, чтобы добиться ряда исключений для европейской продукции. Макрон заявил о необходимости защитить индустрию Европы.
Напомним, Макрон заявлял, что ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов. Ранее в Европарламенте призвали к жесткому курсу ЕС в отношении США из-за экономической политики американского президента Джо Байдена.
Несколько районов Парижа остались без света
Оператор электросетей RTE сообщил об аварийном отключении электричества в нескольких кварталах в центре Парижа
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Несколько кварталов в центре Парижа в четверг вечером погрузились в темноту из-за аварийного отключения электричества, сообщил французский национальный оператор электросетей RTE.
В пресс-службе организации сообщили, что в 22.15 четверга (00.15 пятницы мск) произошла авария, которая привела к отключению электричества в домах на юго-востоке Парижа. Позже компания сообщила о ликвидации большинства неполадок после 23.00 (01.00 мск), в качестве причины ЧС была названа авария на трансформаторе энергетической компании Enedis. На пике отключений без света оставалось одновременно 125 тыс. домохозяйств, передает ТАСС.
По данным энергетической компании Enedis, по состоянию на 23.15 (01.15 мск) в Париже свет отсутствовал на 53 улицах в четвертом и пятом округах. За 40 минут до этого телеканал BFM сообщал об отключении света на 171 улице в первых пяти округах французской столицы.
В Сети появилось множество видео с парижских улиц, в которых очевидцы сообщали, что света не было не только в домах, не работали также светофоры и уличное освещение.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах энергетического кризиса во Франции.
Макрон пообещал молодым французам раздачу бесплатных презервативов
В следующем году французские аптеки начнут бесплатную раздачу презервативов для жителей страны от 18 до 25 лет, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Выдача бесплатных презервативов начнется с 1 января 2022 года, заявил Макрон, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Midi Libre.
В конце ноября в Париже и 50 других городах страны прошли массовые протесты. Медики и соцработники требовали повышения заработных плат, улучшения условий труда и увеличение численности из-за нехватки рабочих рук.
Месси назвал недоумком футболиста сборной Нидерландов
Капитан команды Аргентины Месси обозвал недоумком нападающего сборной Нидерландов
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оскорбил нападающего сборной Нидерландов Ваута Вегхорста после матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, обозвал его недоумком, сообщает TyC Sports.
Сборная Аргентины выиграла у команды Нидерландов по пенальти со счетом 4:3 и вышла в полуфинал ЧМ по футболу, где сыграет с хорватской сборной. Месси забил гол и отдал голевой пас, а также реализовал пенальти. На счету Вегхорста дубль и реализованный пенальти, во время матча футболисты постоянно конфликтовали, передает РИА «Новости».
В послематчевом интервью у них также произошла стычка.
«На что ты смотришь, недоумок! Иди отсюда», – сказал Месси Вегхорсту. Кроме того, во время игры аргентинец поспорил с главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом.
Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 13 декабря.
Сборная Хорватии обыграла бразильцев и вышла в полуфинал ЧМ по футболу
Обыгравшая бразильцев сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ по футболу в Катаре
Сборная Хорватии в серии пенальти выиграла у команды Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре и вышла в полуфинал.
Основное время и два дополнительных тайма матча закончились со счетом 1:1, у бразильцев забил Неймар, у хорватов отличился Бруно Петкович. В серии пенальти сборная Хорватии победила со счетом 4:2, передает ТАСС.
В полуфинале сборная Хорватии сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Аргентины, который пройдет позднее в пятницу.
Напомним, сборная Марокко сенсационно обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу.
После вылета сборной Бразилии с ЧМ в перестрелка погибла девушка
В Бразилии после проигрыша сборной страны на Чемпионате мира в Катаре по футболу и начавшейся далее драки с перестрелкой погиб один человек, инцидент произошел в торговом центре муниципалитета Барретос штата Сан-Паулу, сообщает uol.com.br со ссылкой на правоохранительные органы.
Конфликт начался на фудкорте торгового центра и перерос в массовую драку, которая продолжилась за пределами ТЦ. Через некоторое время к зданию подъехала машина, оттуда был открыт огонь по стоявшим на улице людям. В результате стрельбы погибла 17-летняя девушка. Ее подруга в тяжелом состоянии находится в больнице с перфорацией легкого, передает РИА «Новости».
Сейчас полиция ищет преступника.
Ранее сообщалось, что сборная Хорватии в серии пенальти выиграла у команды Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
Обыгравшая Португалию сборная Марокко первая из африканцев вышла в полуфинал ЧМ по футболу
Сборная Марокко первой из африканских команд в истории вышла в полуфинал ЧМ по футболу
Сборная Марокко сенсационно выиграла у команды Португалии и прошла в полуфинал чемпионата мира по футболу, став первой африканской командой, добившейся такого успеха.
В субботу марокканцы обыграли сборную Португалии в матче 1/4 финала мирового первенства в Катаре со счетом 1:0. На 42-й минуте мяч забил Юссеф Эн-Несери. В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий сборной Марокко Валид Шеддира, передает РИА «Новости».
Матч стал 196-м за сборную для португальского нападающего Криштиану Роналду, который вышел на замену на 51-й минуте.
До этого лучшим результатом африканских сборных на чемпионатах мира был четвертьфинал. Помимо марокканцев этой стадии достигали команды Камеруна (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010).
В полуфинале сборная Марокко в среду сыграет против победителя матча между командами Англии и Франции, который пройдет позднее в субботу.
Ранее сборная Хорватии обыграла бразильцев и вышла в полуфинал ЧМ по футболу.
Французы назвали Зеленского главой мафии
Читатели Le Figaro назвали Зеленского главой мафии
Читатели французской Le Figaro прокомментировали судебные разбирательства в отношении Дмитрия Малиновского, который является «миллионером с Украины», отметив, что на сегодея страной управляет мафия во главе с Владимиром Зеленским.
Читатели отметили: создается впечатление, что на Украине и за ее пределами орудует мафия, готовая торговать чем угодно, лишь бы получить прибыль.
Публикация издания вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Беспринципные, крайне опасные люди! А главный у них – объявленный ныне «человеком года» президент, который... так же далек от святости, как герой статьи (о Малиновском)», – заявил пользователь toscane.
Еще один читатель задался вопросом, чего ради президент Франции Эммануэль Макрон лишает сограждан газа и нефти. Отметили также и продажу замка Ла-Рошпо украинскому мафиози.
«Вы что, пытаетесь мне рассказать о бессовестных украинцах? Наши СМИ не могут врать! Наверное, это русские», – сыронизировал Troll gentil.
Напомним, ужчину признали официально «погибшим» в результате ДТП еще в 2014 году, украинская полиция тогда составила свидетельство о смерти без какой-либо проверки фактов. За два месяца до этого Малиновский бежал во Францию, опасаясь преследования обманутых им кредиторов.
В октябре 2018 года украинец был обвинен в «организованном отмывании бандитских доходов», в минувший четверг его осудили на четыре с половиной года лишения свободы с выплатой штрафа в 100 тыс. евро, также у Малиновского конфисковали купленные им старинный замок Ла-Рошпо и автомобиль Rolls-Royce.
Ранее Макрон заявил, что Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA).
Ле Пен сочла глупостью энергетическую войну с Россией в условиях нехватки энергоресурсов
Энергетическая война с Россией в то время, как во Франции идет отключение электричества и может пропасть отопление из-за дефицита энергии, является недальновидной и глупой политикой, заявила лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.
По ее словам, энергоресурсы являются «первой необходимостью», а санкции против России не должны затрагивать сферу энергетики, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир радиостанции RTL.
Она отметила, что энергоресурсы являются «первой необходимостью» и что санкции против России не должны затрагивать сферу энергетики. Ле Пен указала, что вводимые санкции сейчас больше вредят французам.
Ле Пен отметила, что планируемые зимой отключения электричества во Франции – результат недальновидной политики властей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как энергетический кризис оставляет французов без сыра и колбасы.
Медведев выразил надежду на финал ЧМ по футболу «без вражеских стран»
Медведев захотел увидеть в финале чемпионата мира по футболу в Катаре сборные Аргентины и Марокко
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что в финале чемпионата мира по футболу в Катаре встретятся сборные Аргентины и Марокко.
Медведев заявил в Telegram, что «классным был бы финал без вражеских стран».
Напомним, сборная Аргентины, обыграв команду Нидерландов в 1/4 финала, встретится в полуфинале с хорватской сборной. Команда Марокко сенсационно победила в 1/4 финала команду Португалии. Соперником Марокко в полуфинале станет команда Франции, которая победила сборную Англии.
Обозреватель Валь умер во время работы на четвертьфинале ЧМ по футболу 2022 года
Футбольный обозреватель Грант Валь из США скончался во время освещения четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщил его коллега Рассел Льюис на своей странице в Twitter (заблокирован в России).
«NPR может подтвердить смерть давнего футбольного обозревателя Гранта Валя», – написал Льюис, передает «360».
Федерация футбола США выразила соболезнования из-за смерти Валя. Как сообщает РИА «Новости», мужчина потерял сознание во время матча. Ранее обозреватель жаловался на то, что у него диагностировали бронхит.
Сборная Франции обыграла команду Англии на ЧМ по футболу
Сборная Франции по футболу победила команду Англии в четвертьфинале ЧМ
Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре завершился победой сборной Франции над командой Англии, сообщают информационные агентства.
Франция победила со счетом 2:1, голы в ворота английской команды забили Орельен Тчуамени и Оливье Жиру. Гарри Кейн забил один ответный гол с пенальти, но не смог реализовать второй 11-метровый удар, передает РИА «Новости».
Напомним, 14 декабря сборная Франции встретится в полуфинале с командой Марокко, которая сенсационно победила в 1/4 финала команду Португалии. 13 декабря состоится матч между командами Аргентины и Хорватии.
Отметим, что в финале чемпионата мира по футболу в России в 2018 году встречались сборные Франции и Хорватии. Победу тогда одержала сборная Франции.
Сестра Роналду обвинила тренера футбольной сборной в «убийстве» Португалии
Сестра Роналду Элма Алвейру обрушилась с критикой на главного тренера сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуша
Главного тренера сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуша нужно уволить, заявила Элма Алвейру, сестра нападающего сборной Криштиану Роналду.
«Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию», – заявила Алвейру в соцсетях, отметив свое сообщение хэштегом #fernandosantosout («Фернанду Сантуш – на выход»), пишет Sports.ru со ссылкой на ESPN.
Напомним, сборная Португалии сенсационно проиграла команде Марокко и не смогла пройти в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч стал 196-м за сборную для Роналду, которого выпустили на поле только на 51-й минуте матча.
Во Франции призвали прекратить «безумные» поставки оружия на Украину
Лидер движения «Патриоты» Филиппо отметил истощение запасов вооружений во Франции и призвал прекратить поставки Киеву
Во Франции практически истощились военные запасы, но страна продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить это «совершеннейшее безумие», передает РИА «Новости».
Он ссылается на статью в Opinion «Французская армия: запасы вооружение в целом исчезли». В материале приводится отчет Французского института международных отношений. В документе сказано, что французские поставки на Украину малы, так как у самой Франции не хватает вооружений. Утверждается, что за 30 лет «ограниченного бюджета европейские армии были вынуждены до минимума сократить свои запасы».
Так, Париж решил передать Украине 24 гаубицы Caesar (18 уже переданы, еще шесть обещаны), хотя у Франции их было всего 75. В отчете указывается на «исчезновение» 200 танков Leclerc, БМП AMX-10P, около 100 из которых модернизировали, а также бронированных машин VBCI, числившихся на вооружении в 2008 году. На базе в Шатодуне хранились до 500 единиц авиатехники, но базу закрыли, а технику распродали.
Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенбер призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
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