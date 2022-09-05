Евросоюз загоняет себя в визовую ловушку

В последние дни августа главы МИД стран Евросоюза в Праге решали вопрос о том, насколько стоит ужесточить визовый режим с Россией. Наиболее радикальные из них предлагали полностью запретить въезд в ЕС, оставив послабления только для наиболее отъявленных оппозиционеров. Как сказала в этой связи премьер Эстонии Кая Каллас, поездка в Европу – это привилегия, а не право. С ней в полной мере согласились в Латвии, Литве, Польше, Чехии, Словакии, Дании, Голландии, Бельгии и на Мальте. С оговорками – в Финляндии, Швеции, Хорватии и Словении.

Однако в странах Южной Европы, Австрии и Венгрии посчитали иначе. Позднее к ним присоединились и тяжеловесы – Германия и Франция. В итоге глава МИД председательствующей в ЕС Чехии Ян Липавский предложил компромисс: расторгнуть с Россией договор об облегченном режиме поездок 2006 года. В итоге именно этот вариант и приняли. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания с удовлетворением отметил, что полный запрет на выдачу туристических виз не прошел.

Как выяснилось, это был только старт процесса с ограничением въезда. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал подумать над тем, что делать с уже выданными долгосрочными визами. Со своей стороны, Польша, страны Прибалтики и Финляндия уже дали понять, что ограничат въезд на национальном уровне. Можно предположить, что поляки и прибалты его полностью запретят, а финны просто введут существенное ограничение на количество граждан России, которых они готовы пропустить через границу.

Что решение глав МИД стран ЕС будет означать на практике? Стоимость визы вырастет с 35 до 80 евро. Сроки оформления документов увеличат, вырастет и количество бумаг, необходимых для подачи на визу. Наверняка в европейских консульствах введут обязательное собеседование. Оформить долгосрочную визу станет делом почти невероятным. Чиновники, предприниматели, деятели культуры и науки, спортсмены и журналисты, студенты и аспиранты, ранее пользовавшиеся правом на упрощенный порядок выдачи виз, теперь его лишатся.

Первое чувство, которое возникает, глядя на решение европейских дипломатов, – удивление. Они что, не понимают, что их действия им же и навредят? На Россию приходилась примерно четверть всех выдаваемых в мире шенгенских виз – даже Китай и Индия оставались далеко позади. С российскими туристами работали многие перевозчики, отельеры и рестораторы. Все они лишатся доходов. Чешский курорт Карловы Вары, к примеру, и вовсе рискует превратиться в город-банкрот. В бюджетах многих стран возникнет огромная дыра.

Мало того – выдача виз превратилась за последние 20 лет в выгодное дело. Тысячи и тысячи высокооплачиваемых сотрудников консульских служб лишатся работы. Наконец, сомнительным представляется и политический эффект. Многие граждане России, не питающие предубеждений к Европе и готовые туда съездить, не сделают этого из-за дороговизны и волокиты. Права на въезд в ЕС лишат представителей того самого «гражданского общества», попыткой убедить которое в своей правоте европейцы на словах так хотят.

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Однако считать, что современные европейские политики руководствуются прагматическими соображениями, было бы глубоко неправильно. С самого начала возникало чувство, что визовый режим с Россией Евросоюз отменять не хотел – ну, может, только в каком-то особом случае… Правом на облегченный въезд пользовался весьма ограниченный круг лиц, а остальные замечали разве что 35 евро вместо 60 (теперь – уже 80) консульского сбора. Для широкого круга туристов европейские чиновники въезд так и не облегчили.

По большому счету, визовый диалог застопорился еще в 2011 году – еще до всех историй, сделавших разрыв между Россией и Евросоюзом необратимым. И застопорился он по вине европейской стороны. Сначала там боялись пресловутой «русской мафии». Но когда ЕС отменил визы для Албании и Колумбии, славящихся своей преступностью, объяснение работать перестало. Теперь визовые послабления хотели увязать с «правильным» поведением России на международной арене и «состоянием ее демократии».

Евросоюз считал визовый диалог средством приобщения России к «правильным ценностям». Под упрощенный порядок выдачи виз подпадали, прежде всего, те категории граждан, которые могли в теории стать носителями идей цветных революций и уже потом продвигать их внутри России. Однако подвижек в плане «демократизации» не было. Это раздражало ЕС, и примерно с 2012 года в любом облегчении правил поездок стали видеть победу российской власти, которую нельзя допустить. И это перекрыло даже надежды на «перевоспитание передовых слоев» российского общества.

В ЕС, очевидно, не учли такой фактор, что Россия давно вышла из 1990-х годов. Она не считала визовые подачки основанием для отказа от суверенитета во внутренней и внешней политике. Она видела в облегчении правил поездок создание условий для прагматического сотрудничества, которое служило бы тормозом для разрыва отношений. Однако в Евросоюзе не желали это замечать, злились и раздражались все больше. И мстили России тем, что отменяли визы для Украины, Молдавии, Грузии, Колумбии, Гондураса – но не для России.

В нынешнем году желание наказать нас вышло на новый этап. Единства в ЕС здесь не было не только по странам, но и в идейном плане. Одни считали, что Россия – дикая азиатская страна, «перевоспитанию» не подлежит, а потому визовый режим с ней в принципе должен быть такой же, как с Афганистаном и Сомали. Другие справедливо указывали, что Россия – все-таки Европа, и полностью разрывать отношения – плохо для всех. Учитывая, что предыдущие пакеты санкций не возымели «должного» действия, европейские политики докатились до откровенной истерики и взялись за визы. Раз у граждан России так сильно чувство принадлежности к суверенной и независимой стране – надо наказать их всех. И ради этого готовы были переписать собственный визовый кодекс, где нет запрета на выдачу виз по признаку гражданства. До крайности пока не дошли – отменили то, что в последние годы и так почти не работало. Но все еще впереди…

Только опять просчитались. По самым оптимистичным прикидкам, в странах Евросоюза бывали 15% жителей России. Большинство ездивших за границу бывали в Турции, Египте и Китае. Ежегодно в Европе бывали едва ли 5% населения России. Кого эти меры могут напугать? Тут уж сами европейцы могут себя винить, что не сделали в свое время Евросоюз более доступным. Но если бы сделали – лили бы мельницу на воду Кремля. Получается ловушка в виде визового замкнутого круга, в который Евросоюз сам себя загнал.

России на данном этапе решение ЕС только играет на руку. Граждане России будут больше ездить по собственной стране, развивая нашу туристическую отрасль.

Или же начнут больше путешествовать в страны Азии, Африки и Латинской Америки, оставляя там больше денег и внося свой вклад в укрепление наших связей с Не-Западом. Наконец, ЕС подыграл тем в России, кто считает Европу «вечно враждебным чужаком», к которому наша страна не имеет никакого отношения.

А отдельно взятый житель России может задаться вопросом: стоит ли тратить огромные деньги на визу и билеты через третьи страны, ехать порой за тысячи километров на собеседование в консульство, чтобы увидеть Рим или Амстердам? Да к тому же и виза – не гарантия того, что тебя в ЕС пустят. Эстония это уже доказала. Сомнительно, что многие захотят поехать в ЕС на таких условиях.

Так что Евросоюз, вопреки заявлениям об «открытом мире» и «ценностях без границ», может и дальше отгораживаться от России. Ничего хорошего это ему не принесет. Вряд ли он мечтал о том, чтобы большинство населения крупнейшего из соседних с ним государств считали его врагом и ксенофобом. Но своими визовыми решениями он этого упорно добивается – пусть пока он сделал только очередной промежуточный шаг в этом направлении. А своим суверенитетом ради визовых подачек Россия точно не поступится.