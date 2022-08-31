Как изменится для россиян порядок получения шенгенской визы?

Оформление виз может затянуться в некоторых случаях до полугода, а цена визового (консульского) сбора возрастет с 35 до 80 евро. В остальном для обычных туристов ничего не меняется. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) после того, как Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощении визового режима с Россией, которое действовало с 2007 года (так называемое Сочинское соглашение).

Формально ничего не меняется и для россиян, уже получивших долгосрочный или многократный «шенген» – их примерно 12 миллионов. Однако теперь такие визы выдавать будут крайне редко. Типичной для россиян должна стать выдача однократного «шенгена» строго под даты поездки.

До 2019 года шенгенские визы обычно выдавались в течение трех рабочих дней. Постепенно персонал многих дипмиссий стран ЕС в России сокращался, а эти сроки увеличились до двух недель и более.

Некоторые официальные лица ЕС призывали аннулировать уже выданные визы и полностью запретить выдачу новых. По информации ТАСС, консульства Нидерландов, Бельгии, Мальты, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Румынии и Польши уже полностью прекратили выдавать россиянам туристический «шенген».

Однако идея полного запрета на уровне всего ЕС не была одобрена, ее противники напомнили, что такой шаг противоречит нормам Евросоюза (визовому кодексу). Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что число приезжающих россиян теперь в любом случае резко сократится. При этом, по его словам, все страны Евросоюза согласились выдавать визы «конкретным группам россиян». В частности, их получат студенты, журналисты и те, «кто опасается за свою безопасность в России».

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При этом ЕС позволит странам, обладающим сухопутной границей с РФ, самостоятельно регулировать поток въезжающих россиян. Это Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония. К ним также примкнула Дания, хотя она и не граничит с нашей страной. На практике это будет означать следующее: даже если у гражданина России есть «шенген», выданный в другой стране ЕС, пограничники упомянутых стран могут не впустить. Более того, отмечены факты, когда эстонские пограничники попросту аннулировали подобные шенгенские визы (это значит, что пограничник ставит соответствующий штамп прямо в паспорт, на страницу, где стояла виза). Как заявляла ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», и «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

Финляндия (среди стран ЕС у нее самая протяженная граница с РФ, более 1271 км) решила сохранить поток российских туристов, однако сократить до 10% от прежнего уровня. Теперь финские консульства будут принимать соответствующие документы всего один день в неделю. Как предупредили представители туристического бизнеса, такой шаг приведет к большим очередям, а оформление растянется на месяцы. Финское правительство также рассматривает возможность ввести новый тип визы – «для правозащитников, членов гражданского общества и оппозиционных журналистов». Сократила Финляндия и количество своих консульств в России.

Участниками Шенгенского соглашения являются 26 европейских стран: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Шенгенская виза позволяет гражданам других государств въезжать в любую из стран Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода с туристической или деловой целью, перемещаться внутри зоны и покидать ее из любого государства.

Против запрета на выдачу виз россиянам выступили Венгрия, Австрия, Швейцария (не входит в Евросоюз), Кипр, Франция и Германия.