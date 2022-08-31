Как изменится для россиян порядок получения шенгенской визы?

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31 августа, среда  |  Последнее обновление — 22:23  |  vz.ru
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Энергетический кризис разделил Европу на умных и не очень

Отказ от атомной генерации дорого обходится европейцам TelePaks TV/YouTube
Ускоренный отказ от атомной энергии стал второй серьезной ошибкой Евросоюза и просчетом «зеленых». Первой ошибкой было закрытие угольных электростанций. Теперь европейцы спешно реанимируют эти объекты и возрождают угольную отрасль. Логично было бы сделать то же самое с атомной энергетикой, тем более что она куда более чистая, чем уголь, если это еще кому-то интересно в Европе. Почему же этого не происходит? Подробности...
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Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины

Фиаско украинской политики Байдена станет для президента «вторым Афганистаном» Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В конфликте с Вашингтоном у Москвы в ближайшие месяцы, похоже, появится два новых союзника – наступление зимы и ноябрьские выборы в Конгресс США. Если Европа замерзнет без российского газа, а Джо Байден ожидаемо проиграет выборы, Белому дому придется искать вариант примирения с Кремлем. Какими у Москвы и Вашингтона могут быть компромиссы по Украине? Подробности...
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Херсон для ВСУ становится страшнее Иловайска

Российские войска остановили украинскую атаку, подготовленную по натовским лекалам Владимир Гердо/ТАСС
Украинские войска за сутки на Николаевско-Криворожском и других направлениях потеряли более 1200 человек. До этого момента самым крупным разгромом Киева был Иловайский котел 2014 года, но даже там число убитых военных было меньше. Каков был тактический план ВСУ и почему он обернулся для них тяжелыми потерями?  Подробности...
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Как БРИКС может помочь России обыграть Запад

Объединение БРИКС работает в пользу России Валерий Шарифулин/ТАСС
На Западе возмущаются, что целый ряд крупнейших стран помогают Москве обходить антироссийские санкции. Речь идет, прежде всего, о странах объединения БРИКС, и представители Индии, например, действительно делают подобные заявления. Помощь оказывается в реальности – но какая именно и почему некоторые другие страны для России даже важнее? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Когда не трудно, а подло быть богом

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
«Трудно быть богом» Стругацких – яркий текст. Но насколько он вправе претендовать на роль морально-нравственного камертона, которую ему давно и настойчиво приписывают. Подробности...
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У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
О том, что будет, если «перемоги» не случится, а резервы за следующую неделю – десять дней просто «сточатся», ни в генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского предпочитают не думать. Подробности...
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История Горбачеву судья, а для нас пусть будет учителем

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е. Подробности...
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Как нам проводить Горбачева

Украинцев заменят на афганцев

Крупнейшее военное поражение Украины

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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Как изменится для россиян порядок получения шенгенской визы?

    		    31 августа 2022, 22:15
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Оформление виз может затянуться в некоторых случаях до полугода, а цена визового (консульского) сбора возрастет с 35 до 80 евро. В остальном для обычных туристов ничего не меняется. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) после того, как Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощении визового режима с Россией, которое действовало с 2007 года (так называемое Сочинское соглашение).

    Формально ничего не меняется и для россиян, уже получивших долгосрочный или многократный «шенген» – их примерно 12 миллионов. Однако теперь такие визы выдавать будут крайне редко. Типичной для россиян должна стать выдача однократного «шенгена» строго под даты поездки.

    До 2019 года шенгенские визы обычно выдавались в течение трех рабочих дней. Постепенно персонал многих дипмиссий стран ЕС в России сокращался, а эти сроки увеличились до двух недель и более.

    Некоторые официальные лица ЕС призывали аннулировать уже выданные визы и полностью запретить выдачу новых. По информации ТАСС, консульства Нидерландов, Бельгии, Мальты, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Румынии и Польши уже полностью прекратили выдавать россиянам туристический «шенген».

    Однако идея полного запрета на уровне всего ЕС не была одобрена, ее противники напомнили, что такой шаг противоречит нормам Евросоюза (визовому кодексу). Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что число приезжающих россиян теперь в любом случае резко сократится. При этом, по его словам, все страны Евросоюза согласились выдавать визы «конкретным группам россиян». В частности, их получат студенты, журналисты и те, «кто опасается за свою безопасность в России».

    При этом ЕС позволит странам, обладающим сухопутной границей с РФ, самостоятельно регулировать поток въезжающих россиян. Это Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония. К ним также примкнула Дания, хотя она и не граничит с нашей страной. На практике это будет означать следующее: даже если у гражданина России есть «шенген», выданный в другой стране ЕС, пограничники упомянутых стран могут не впустить. Более того, отмечены факты, когда эстонские пограничники попросту аннулировали подобные шенгенские визы (это значит, что пограничник ставит соответствующий штамп прямо в паспорт, на страницу, где стояла виза). Как заявляла ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», и «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

    Финляндия (среди стран ЕС у нее самая протяженная граница с РФ, более 1271 км) решила сохранить поток российских туристов, однако сократить до 10% от прежнего уровня. Теперь финские консульства будут принимать соответствующие документы всего один день в неделю. Как предупредили представители туристического бизнеса, такой шаг приведет к большим очередям, а оформление растянется на месяцы. Финское правительство также рассматривает возможность ввести новый тип визы – «для правозащитников, членов гражданского общества и оппозиционных журналистов». Сократила Финляндия и количество своих консульств в России.

    Участниками Шенгенского соглашения являются 26 европейских стран: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Шенгенская виза позволяет гражданам других государств въезжать в любую из стран Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода с туристической или деловой целью, перемещаться внутри зоны и покидать ее из любого государства.

    Против запрета на выдачу виз россиянам выступили Венгрия, Австрия, Швейцария (не входит в Евросоюз), Кипр, Франция и Германия.
     
     
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