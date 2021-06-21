Политика – это поэзия издержек

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НОВОСТЬ ЧАСА

Вашингтон не увидел причин для изменения политики в отношении России

21 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:56  |  vz.ru
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Стремительно дорожающая нефть опасна для России

У экспертов почти нет сомнений, что нефть снова будет дорогой долгие годы Егор Алеев/ТАСС
Нефть уже достигла двухлетнего максимума, но будет расти и дальше. Сомнений в том, что она может вернуться к 100, а то и 200 долларам за баррель, уже практически ни у кого нет. Международные и российские эксперты говорят о начале нового цикла дорогой нефти, третьего в мировой истории. Парадоксально, но и для России, и для других экспортеров столь дорогая нефть опасна. В их интересах сдержать ее рост. Подробности...
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«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
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Как слава Витуса Беринга затмила подвиги его подчиненного

Алексей Чириков. Прижизненный портрет общественное достояние
280 лет назад, 20 июня 1741 года, разыгрался один из самых драматических моментов в истории 2-й Камчатской экспедиции. Шторм и туман разлучили пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел», шедшие под командованием капитан-командора Витуса Беринга и капитана Алексея Чирикова к неведомому северо-восточному побережью Америки. Чириков достиг Америки раньше. Почему же Беринг считается великим исследователем, а Чирикова помнят лишь специалисты-историки? Подробности...
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Битва с БелАЭС заставила Литву переплачивать за электричество

БелАЭС уже приносит прибыль Белоруссии – и убытки Литве REUTERS/Vasily Fedosenko
Борьба Литвы с Белорусской АЭС, построенной Россией, приводит к парадоксальным результатам. Несмотря на все старания отгородиться от белорусского электричества, Вильнюс не только в реальности покупает эту электроэнергию, но и вынужден переплачивать. А значит, де-факто финансирует атомную станцию, с которой так отчаянно борется.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Политика – это поэзия издержек

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Нас так долго учили любить запретные плоды, что мы разучились пожинать собственные. Все познается в сравнении, а не копировании чужих образцов. Мы – такие, какие есть, а не такие, какими нас хотели бы видеть. Подробности...

Станут ли американские негры отдельной нацией

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Негритянские рабы получили свою свободу после длительной напряженной войны, самой масштабной на американских континентах. Только вот сражались в этой войне в большинстве не жаждущие свободы негры, а вполне себе белые люди. Подробности...
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Роналду поступил как ответственный человек

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мультимиллионер Роналду позволил себе просто убрать из кадра бутылки с «Кока-Колой», заменив их водой, да еще и очевидным образом это подчеркнув. После чего капитализация «Коки» рухнула на четыре миллиарда. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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Футбол и «война напитков»

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Как запретить женщинам пить

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Встреча Путина и Байдена: главное

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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Вашингтон не увидел причин для изменения политики в отношении России
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    Алексей Алешковский

    Политика – это поэзия издержек

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		21 июня 2021, 09:26

    Когда иллюзии оборачиваются издержками, приходится пересматривать планы. Это произошло в Женеве: «Москва предлагает вернуться в обновленный формат отношений времен холодной войны, когда стороны исходили из заведомой инаковости друг друга, сдерживали экспансию друг друга и совместно писали правила, которым нужно следовать во избежание фатального столкновения, если их экспансии наткнутся друг на друга, как ползущие материковые плиты», – пишет Александр Баунов.

    Мы триста лет живем мечтами о свете с Запада, который забрезжил еще в прорубленном Петром в Европу окне Овертона. И тут проблема не в том, что Запад чем-то плох, а Россия чем-то хороша настолько, что на своем особом пути нам достаточно хлебать лаптем щи. Сравнительный анализ нашей дикости не показывает, что Варфоломеевская ночь была чем-то гуманнее или цивилизованнее опричнины. Проблема в нашем стремлении искать пример общественного устройства в странах, которым не с чего быть нам примером.

    Хотя соблазн совершенно понятен, и мне самому хорошо знаком. Как можно было, живя в СССР, не мечтать об Америке, если даже про Андропова распускали слухи, что он пьет виски и слушает джаз? Для советского человека Америка была теми самыми конфетками-бараночками идеальной жизни, только в пределах гипотетической досягаемости. Ради нее можно было жертвовать принципами и прислуживать власти, которая могла сделать тебя выездным. Многие былые прислужники и сегодня на нее ориентируются. Винил, джинсы и жвачка были нематериальными активами на балансе нашего свободного духа.

    Точно так же икра, матрешки и загадки русской души манили прагматичных европейцев. Людям свойственен духовный туризм: в Грузию тоже не за шашлыками едут. Для кого-то там блуждают тени царицы Тамары и витязя в тигровой шкуре, для кого-то – Грибоедова и Тициана Табидзе, для кого-то – реформ Саакашвили. Да и Россия у каждого из нас своя. Кому хруст французской булки, кому – кровавых костей в колесе. Кому Пушкин и Мандельштам, кому – Грозный и Сталин. Но история – рагу из этого всего: темное царство, а не луч нашего светлого взгляда.

    Каждый – сам творец собственного рагу, пропорции которого для других бывают несъедобны. Но накормить всех своим почему-то хотят все. Для одних в этом – поэзия, для других – издержки. Самое пошлое понимание поэзии – в ее якобы отрыве от реальной жизни. Хотя от реальной жизни вроде бы оторваны и военные («если вы такие умные, то почему строем не ходите»), и высокопоставленные чиновники, и «товарищи ученые, доценты с кандидатами». Наше любимое занятие – видеть оторванными от жизни других.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Поэзия – это умение облечь мысль в ритмическую образную форму. Мысль без чувства представить невозможно, а чувство без мысли в поэзии называется графоманией. Меня всегда напрягает, когда к лирике начинают применять эпитеты вроде «духовной», «религиозной» или «патриотической» (только «либеральной» и не хватало). Забавно, что в свободном мире переводчиков поэзии теперь назначают на расовой основе (старая добрая черепомерка наконец вернулась на легитимном философском пароходе).

    Вечное возвращение и составляет ритм стиха, напоминая о том, что нет ничего нового под солнцем. Кроме самого ритма: он призван завораживать кролика-читателя, покуда перед ним вращается цилиндр калейдоскопа, собирая в хорошо забытые узоры осколки тусклого стекла, снабженного амальгамой. Зеркало напоминает одновременно и о красоте, и о ее недолговечности (слово-оксюморон). Вся поэзия – об Эросе и Танатосе; в отличие от поэта, она должна быть глуповата, чтобы не превратиться в красивую ширму, скрывающую пустоту.

    К сожалению, поэтическое графоманство выражается не только в лирике. У многих известных людей поэтическое мышление заменяет политическое. Взять хоть Проханова и Гозмана. Позиции разные, а тип мышления примерно один, мифопоэтический. «Путин не говорит с нашим народом возвышенным языком, каким говорили князья, вожди и цари. А русский народ хочет, чтобы с ним говорили о возвышенном, вечном, о звездах. Они устали постоянно заниматься хлебом насущным, кредитами, ипотеками, проблемой пропитания. Народ заскучал, затосковал по крупной идее, которой все нет и нет», – уверяет Проханов.

    Ретроспективный взгляд на российскую историю не позволяет мне заметить крупной идеи, которая увлекала бы русский народ. Чиновничество и интеллигенцию – да. Либерализм, православие, самодержавие, народность, коммунизм или славянофильство, скомпонованные в самых диких вариантах для очередного рагу. В конечном счете это – идея молочных рек и кисельных берегов: очередного рая на земле, который заглушил бы несвоевременные мысли о пропитании. Недавно эта идея увлекла наших бывших сограждан, возжелавших европейского выбора.

    «Если бы я был моложе, покрепче, если бы у меня был организационный талант, я бы занялся созданием русской мечты», – мечтает Проханов, который, будучи моложе и покрепче, ходил в соловьях советского генштаба, чирикающих про афганскую войну. Созданием русской мечты с таким же успехом занимался и Гозман, бывший главный идеолог «Союза правых сил». Предвыборную задачу сделать ценности своей партии голубой мечтой для русского народа Гозман с треском провалил, и, не добившись успехов в создании позитивного образа своего идеала, приседает на чужом поле.  

    «Тому Путину, который отвечал сегодня вечером на вопросы в Женеве, не доложили, что другой Путин только что встречался с Байденом. Это случайно вышло, нервничали все, устали. Поэтому тот Путин, который на вопросы отвечал, ничего не знал о встрече и отвечал так, как будто бы ее и не было», – на голубом глазу пишет он, видимо, плохо понимая анекдотичность собственного текста. Этот удивительный манифест рабской психологии многое объясняет. Мечта Гозмана – о том, чтобы президент России получал ярлык на княжение от главы свободного мира.

    «Политикой и социальными изменениями движут именно чувства. Я не отрицаю экономических, природных, каких угодно еще влияний, но они работают только тогда, когда переходят в эту эмоциональную плоскость. Революции, например, происходят не тогда, когда жизнь особенно тяжела, а тогда, когда жизнь улучшается, – но медленнее, чем люди этого хотят», – объяснял он в одном из интервью. Если в поэзии чувство без мысли называется графоманией, то в политике объясняется или размягчением мозга, или манипуляцией («бараны, вперед!»).

    В политике тоже есть своя поэзия. Когда перед тобой стадионы. На стадионы, правда, иногда сгоняют и поэтов – как в Сантьяго. Поэзия отличается от политики тем, что никому себя не навязывает. Издержки поэзии – в судьбах ее авторов. Политика – это поэзия издержек, которые она навязывает другим. Анекдотическую историю рассказал телеканал Fox News. Сбежавшая из Северной Кореи девушка закончила престижный Колумбийский университет и пожаловалась, что столкнулась в этом оазисе либерализма с тем, от чего бежала: «Они заставляют вас думать так, как они хотят». 

    В мире нет ничего статичного. Вчера человек – бесстрашный революционер, а завтра разоблачает своих соратников или признается в рытье туннеля от Бомбея до Лондона. Вчера страна – флагман свободного мира, завтра – рассадник тоталитаризма. Вчера надо было брать пример с одних, завтра – с других. Нас так долго учили любить запретные плоды, что мы разучились пожинать собственные. Все познается в сравнении, а не копировании чужих образцов. Мы – такие, какие есть, а не такие, какими нас хотели бы видеть.

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