Путину и Байдену стало все понятно

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НОВОСТЬ ЧАСА

Москва назвала важный итог саммита России и США в Женеве

17 июня, четверг  |  Последнее обновление — 00:59  |  vz.ru
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Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
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Байден подготовил военные угрозы против России

Корабли стран НАТО все чаще появляются у границ России nato.int/Lt. Andrew Stopchik, U.S. 6th Fleet
Военные приготовления и разведывательная деятельность стран НАТО у российских границ за последние годы резко выросли. Об этом свидетельствуют и открытые данные, и выводы военных аналитиков. Рост силового давления на нашу страну приобретает особое значение в контексте встречи президентов России и США, которая пройдет сегодня в Женеве.  Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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Как проходили первые встречи Путина с президентами США

Билл Клинтон стал первым президентом США, с которым Владимир Путин провел переговоры Reuters
В среду Джо Байден станет пятым президентом США, который вел переговоры с Владимиром Путиным. Наличие личных симпатий между лидерами редко совпадало с успешностью их встреч. Чем запомнились встречи Билла Клинтона, Джорджа Буша – младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа с Владимиром Путиным? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Путину и Байдену стало все понятно

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В отношениях России и США установлено некоторое равновесие уважительной враждебности. Как отметил Владимир Путин, сторонам понятно, что каждая из них имеет в виду. Подробности...

Сейчас не наша очередь сходить с ума

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Европейская цивилизация имеет три истока – греческая философская мысль, римский государственный и юридический гений и библейское откровение. Все мы – русские и американцы, британцы и французы – немного греки, а также римляне, отдаем мы себе в этом отчет или нет. Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев

Почему России и США не удастся создать правила конфронтации

Георгий Асатрян
Георгий Асатрян, востоковед, к.и.н.
Практики и характеристики многополярного, однополярного или биполярного мира у России и США фундаментальным образом различаются. Но правила международных отношений, построенные в 1945 году и обновленные после холодной войны, нуждаются в пересмотре. Подробности...
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Как США вмешались в выборы в России

«Красная линия» для России и НАТО

Байден на «сосисочной войне»

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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

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12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва назвала важный итог саммита России и США в Женеве
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    Путину и Байдену стало все понятно

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		17 июня 2021, 00:31

    Самым важным достижением встречи Владимира Путина и Джо Байдена  стало то, что стороны согласились с возможностью говорить, оставаясь на позициях своих интересов и ценностей. Нужно признать, в каком-то смысле – это именно то, что имел в виду Байден своим известным «идти и жевать одновременно». Выражение, конечно, не очень эстетичное, но при определенной интерпретации вполне пригодное для описания уважительных отношений. Теперь прочтение этого выражения относится не к американской внешней политике, а к отношениям в целом.

    Речь больше не идет о том, что США могут позволить себе нападать на Россию и при этом решать с ней важные для себя вопросы. Стороны делают то, что считают нужным, но, если некоторые вопросы важно обсуждать, они это тоже делают. В конечном итоге, это именно то, к чему Россия всегда призывала.

    Природа отношений США и России такова, что, оставаясь противниками они не считают уступки со стороны партнера условием решения конкретных задач. Россия, собственно говоря, так почти никогда и не думала. Но при Байдене, по меньшей мере сейчас, с этим подходом согласны и американцы.

    В этом смысле, встреча лидеров полностью оправдала самые оптимистические ожидания и стала наиболее результативной за последние несколько десятилетий отношений между державами. Главное – по итогам встречи, как и перед ее началом, никто не строит иллюзий по поводу готовности партнеров сотрудничать в ущерб себе. На собственных пресс-конференциях каждый из лидеров, помимо конкретики, обозначил сюжеты этического плана, представляющие для них особую важность. Это также хорошо – мы же не можем требовать друг от друга отказа от личных представлений об идеале?

    Если рассуждать в категориях дипломатической игры, то мяч теперь на стороне американцев – президент Байден публично попросил полгода спокойной работы. С учетом того, что российская сторона к конструктивным переговорам готова всегда, дело теперь в том, насколько американский лидер может и хочет контролировать свою команду и поведение собственных законодателей. За первые несколько месяцев Байден показал себя опытным бюрократом – примером тому судьба Камалы Харрис, которую осенью многие видели чуть-ли не готовым вершителем судеб американской политики.

    Фото: REUTERS/Denis Balibouse

    Про нее сейчас особенно не слышно. Байден оказался достаточно опытным, чтобы тихо убрать в тень радикалов, с помощью которых пришел в Белый дом. Это, конечно, не устраняет его главной проблемы – собственной команды, которая уже сейчас думает только о собственной карьере «после Байдена». Но, как писал Пушкин, «барон здоров» – Байден не выглядит больным, просто достаточно пожилым. Поэтому его окружению может и не стоит быть излишне оптимистичными.

    Байден, как это ни удивительно, выглядит пока первым за 30 лет президентом США, который играет «в долгую». Возможно, именно потому, что в его планы просто в силу возраста не очень вписываются десятилетия жизни на пенсии.

    Для России такой партнер может оказаться одновременно сложным, в силу его опыта и хватки, и привлекательным. Здесь очень устали от сменяющих друг друга на Западе политиков-однодневок, а Россия, как держава постоянного статуса, ищет именно стабильности. Пусть даже весьма враждебной.

    Важной новостью стало возвращение послов России и США к месту их постоянной службы. До того, как лично встретились Путин и Байден пребывание послов стран в столицах друг друга имело мало смысла – у них не было повестки, с которой согласились бы лидеры. Главам государств говорить было не о чем, и представляющим их дипломатам тоже.

    При этом ограничения на деятельность персонала посольства США в России отменять, видимо, никто не собирается. Они уже давно были пережитком эпохи полной открытости России для спецслужб Запада. И возвращаться к этой практике можно, как и в случае с аккредитацией СМИ, только на основе взаимности. Если вообще имеет смысл.

    Наиболее фундаментальное значение имеет принятое совместное заявление России и США по вопросу стратегической стабильности – работы над тем, чтобы ни для одной из сторон возможность превентивного ядерного удара не выглядела слишком соблазнительной. Здесь если диалог и начнется, то станет весьма сложным, продолжительным и результат предсказать невозможно. Каждая держава, на шаг впереди, правда, всегда шли США, стремится стать более сильной и менее уязвимой. Согласование правил выживания не может быть легким. А проблема взаимной подозрительности и обмана вообще является базовой для отношений между державами.

    Но именно это заявление является для международной политики наиболее важным, поскольку формально подтверждает согласие сторон относительно статуса друг друга – держав, обладающих наиболее серьезными военными возможностями в мире.

    Вроде бы очевидная вещь – уникальная ядерная мощь является наиболее сильным фактором, объединяющим Россию и США. Но за последние десятилетия международная политика оказалась настолько замусоренной либеральной несуразицей по поводу экономической и прочей другой «мягкой» силы, что напомнить об этом принципиально важно.

    Встреча в Женеве возвращает мир к реальности, в которой наивысшую ответственность несут те, кто может причинить наибольший ущерб. Наиболее важное в отношениях России и США определяется их местом в мировых делах, а не временными или вечными расхождениями.

    Но если 35 лет назад задачей было начать плавное движение в сторону признания Россией, тогда это был СССР, своего ослабления, то сейчас может быть сделан шаг к новой повестке.

    Смысл ее в том, что переговоры о контроле и сокращении ядерных вооружений – это не способ создания нового международного порядка, с средство сделать более безопасным существующий. 

    Сделан первый шаг в сторону содержательных переговоров о безопасности в киберпространстве. Ранее США не хотели обсуждать эту тему и предпочитали меры по одностороннему усилению. На встрече в Женеве, стороны, как отмечают наблюдатели, впервые коснулись этого вопроса не только в рамках взаимных, оправданных или нет, обвинений. Будет очень хорошо, если Москва и Вашингтон смогут со временем создать формальные механизмы взаимодействия в этой критической области.

    Итак, в отношениях России и США установлено некоторое равновесие уважительной враждебности. Как отметил на пресс-конференции Владимир Путин, сторонам понятно, что каждая из них имеет в виду. Необходимо понимать, что это равновесие не станет постоянным статусом или «окончательным решением» многочисленных проблем между двумя сверхдержавами. Возможно, что оно будет разрушено уже в течение нескольких недель или месяцев.

    Насколько продолжительным окажется положение дел, зафиксированное на встрече в Женеве, сказать довольно сложно. Американцам верить довольно сложно, и даже такой джентльмен как Байден может запросто попытаться переиграть любые устные договоренности.

    Рассчитывает ли Байден на скорый успех? Нет, потому что он явно способен увидеть разницу между Путиным и Горбачевым. Но, судя по всему, и глава российского государства удовлетворен отличиями Байдена от его предшественников за последние 20 лет. 

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