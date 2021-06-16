Сейчас не наша очередь сходить с ума

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НОВОСТЬ ЧАСА

Самолет президента России вылетел в Женеву

16 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
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Байден подготовил военные угрозы против России

Корабли стран НАТО все чаще появляются у границ России nato.int/Lt. Andrew Stopchik, U.S. 6th Fleet
Военные приготовления и разведывательная деятельность стран НАТО у российских границ за последние годы резко выросли. Об этом свидетельствуют и открытые данные, и выводы военных аналитиков. Рост силового давления на нашу страну приобретает особое значение в контексте встречи президентов России и США, которая пройдет сегодня в Женеве.  Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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Когда Виктор Бут и Константин Ярошенко вернутся в Россию

Бизнесмен Виктор Бут и студент Тревор Рид могут стать участниками обмена заключенных между РФ и США Фото из личного архива/ТАСС/TATYANA
MAKEYEVA/REUTERS
Накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Отдаст ли нам Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Сейчас не наша очередь сходить с ума

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Европейская цивилизация имеет три истока – греческая философская мысль, римский государственный и юридический гений, и библейское откровение. Все мы – русские и американцы, британцы и французы – немного греки, а также римляне, отдаем мы себе в этом отчет или нет. Подробности...

Почему России и США не удастся создать правила конфронтации

Георгий Асатрян
Георгий Асатрян, востоковед, к.и.н.
Практики и характеристики многополярного, однополярного или биполярного мира у России и США фундаментальным образом различаются. Но правила международных отношений, построенные в 1945 году и обновленные после холодной войны, нуждаются в пересмотре. Подробности...
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Шпион Навальный может послужить Родине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если нынешняя администрация США попросит обменять Навального, то нужно будет срочно отнимать у Трампа значок «лучший агент России» и отдавать его Байдену. Подробности...
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«Красная линия» для России и НАТО

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    публицист, богослов
    		16 июня 2021, 12:00

    В Принстоне, как сообщается, отказались от обязательного преподавания латыни и греческого – в порядке борьбы за «равенство и инклюзивность». Как сказано на сайте университета, «греческая и римская культуры использовались, и соучаствовали в различных формах исключения, включая рабство, сегрегацию, превосходство белой расы, империализм и культурный геноцид»

    Это напоминает кампанию «Критики Линь Бяо и Конфуция» в Китае 1973–74 гг. Линь Бяо был высокопоставленным партийным функционером, которого его противники обвиняли в склонности к «реакционному» учению великого китайского мыслителя VI века до н.э. Конфуция. Древний философ, сыгравший огромную роль в становлении китайской культуры, подвергался разгромным нападкам в прессе. Конфуция обвиняли в том, что «он питал лютую ненависть к социальным переменам того времени» и хотел «сделать всех рабов Поднебесной послушными и покорными». Студенты пекинского университета писали: «Старикан Кун, этот тип, во-первых, не понимал революционной теории, во-вторых: он не умел заниматься производственным трудом, был начисто лишён каких-либо талантов и являл собой большой мешок, наполненный трухой… Его знания производства равнялись нулю… Трудовой люд взирал на старикана Куна как на крысу, перебегающую улицу, которую все гонят и бьют»

    За пределами Китая кампания вызвала насмешки – разворачивать яростную критику древнего мыслителя выглядело столь же нелепым, как если бы европейские газеты с утра до вечера бранили Аристотеля. Сегодня разоблачением расисткой и рабовладельческой философии Аристотеля занимаются в англоязычном мире – и мало кто там решается открыто насмехаться над этим. Однако в обоих случаях поведение инициаторов кампаний вполне рационально.

    Если вы хотите радикально переформатировать культуру, разровнять площадку и на ней построить дивный новый мир, то вам нужно максимально очернить все предшествующую традицию, и низвергнуть все ее почитаемые имена. В Китае самое великое из таких имен – Конфуций.

    Европейская цивилизация имеет три истока – греческая философская мысль, римский государственный и юридический гений, и библейское откровение. Все мы – русские и американцы, британцы и французы – немного греки, а также римляне, отдаем мы себе в этом отчет или нет. Платон и Аристотель, Софокл и Фукидид – праотцы нашей культуры. Они (даже если мы не прочитали из них ни строчки) продолжают оказывать влияние на то, как мы мыслим и чувствуем. До сих пор мы говорим о «римском праве», а члены законодательного собрания в России (как и в США) называются римским словом «сенаторы». Не знать древние языки, конечно, можно – но вот не знать, как мир Греции и Рима продолжает жить в нашем языке, нашей культуре, и нашей государственности здесь и сейчас – как минимум, глупо. Убрать античных классиков из образования, превратить их в авторов, признаваться в знании которых – это примерно как признавать, что ты читал «Майн Кампф», значит расчистить место для новой идеологии и новой идентичности.

    Фото: Михаил Метцель/ТАСС

    Это все мы проходили – и, боюсь, что не до конца прошли. Недавнее открытие памятника императору Александру III вызывало в определенных кругах у нас в России реакцию, живо напомнившую западную борьбу с древнегреческим расизмом. Внезапно оказалось, что взгляды русского государя XIX века не соответствуют представлениям о сословном и этническом равенстве, принятым в веке XXI, множество комментаторов поспешили выразить ему свое решительное порицание. Возникла глубоко ироничная ситуация, когда сталинисты и либералы, распри позабыв, в единую семью соединились, и нерушимым блоком выступили против памятника царю-миротворцу. Впрочем, в каком-то отношении они и составляют хотя и не дружную, но единую идеологическую семью – вместе с китайскими маоистами 1970-х и американскими культурными марксистами.

    Их объединяет вера в то, что общество нужно радикально преобразовать по определенным идеологическим лекалам – а для этого решительно разорвать историческую преемственность с культурной и (особенно) религиозной традицией прошлого. Это проявляется, в частности, в том, что тысячелетняя русская история изображается, как отвратительное и позорное царство всяческой несправедливости, «тюрьма народов», русские цари – как отвратительные «держиморды».

    Мы в России пережили время, когда памятники «царям и их слугам» активно сносились, был уничтожен храм Христа Спасителя, воздвигнутый в память русских воинов, павших в 1812 году, и вообще масштабы вандализма несопоставимо превосходили все буйства BLM. То, что сейчас мы ставим памятник государю – чрезвычайно обнадеживает. Это означает, что мы строим наше будущее не на очередном наборе чьих-то «бессмертных идей», а на нашей тысячелетней традиции – которая вытекает из традиции еще более древней, которую мы приняли от Восточной Римской Империи вместе с Крещением Руси.

    Мы с благодарностью сознаем нашу культурную преемственность с античными философами, римскими законодателями, и библейскими апостолами – и нашими благоверными князьями и царями. То, что Запад отказывается уже и от античного наследия – печально. Но в любом случае сейчас не наша очередь сходить с ума.

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