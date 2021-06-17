Нам нужна собственная инфраструктура признания

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Назван возможный срок возвращения посла Антонова в США

17 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
Разделы

Рынку недвижимости обещают падение цен

Эксперты сказали, когда недвижимость в России начнет дешеветь Валерий Шарифулин/ТАСС
Россию ждет ипотечный бум второй год подряд, несмотря на безудержный рост цен на недвижимость. Такие ожидания транслируют Банк России и ВТБ. С другой стороны, искусственный интеллект предсказал, когда цены на жилье в России прекратят увеличиваться и начнут наконец падать. Что ждать от рынка недвижимости в этом году?  Подробности...
Перейти в раздел…

Между Россией и США промелькнули зарницы доверия

Владимир Путин и Джо Байден быстро нашли общий язык Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и Джо Байден позитивно оценили прошедшие в Женеве переговоры. Их главным итогом стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Начнут страны и консультации по вопросам стратегической стабильности. Эксперты полагают, что переговоры в Женеве можно расценивать как сигнал к нормализации отношений между двумя странами. Подробности...
Перейти в раздел…

Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: Путин троллил Америку и уехал из Женевы с победой

Американские СМИ поспорили об оптимизме и пессимизме Байдена в отношении России Alexander Zemlianichenko/
AP/ТАСС
«Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным, чтобы избежать пиар-катастрофы. Но победителем дня все же вышел московский правитель», – пишут западные СМИ, комментируя итоги саммита президентов России и США в Женеве. При этом оценки конкретных результатов встречи в мировой прессе оказались диаметрально противоположными.  Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Нам нужна собственная инфраструктура признания

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наших творцов и вообще всех, что делает что-то общественно значимое, гладят по головке чужие дяди. И сахарок им дают тоже не наши. И эта наша несуверенность – мина замедленного действия. И эта мина уже однажды сработала, сыграв свою роль в нашем поражении в холодной войне. Подробности...

Россия не верит в глобальное потепление, но уже играет по правилам Греты Тунберг

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Значительная часть российской бизнес-элиты, как и большая часть общества, ни в какое глобальное изменение климата не верит. А если и верит, то считает, что оно лишь на благо северной стране. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Путину и Байдену стало все понятно

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В отношениях России и США установлено некоторое равновесие уважительной враждебности. Как отметил Владимир Путин, сторонам понятно, что каждая из них имеет в виду. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Как США вмешались в выборы в России

«Красная линия» для России и НАТО

Байден на «сосисочной войне»

Перейти в раздел…

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...

Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
  • Удобство

  • Опасность
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Назван возможный срок возвращения посла Антонова в США
    Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком» В Конгрессе США призвали ввести санкции против России по химоружию Сильные ливни вызвали затопление нескольких районов Крыма Максимальный прирост заболевших в Москве отмечен у молодежи
    Москва назвала важный итог саммита России и США в Женеве В Раде произошла драка после призыва расстрелять оппозицию В работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии произошел сбой В ПФР объяснили влияние срочной службы в армии на пенсию
    В Белом доме раскрыли договоренности с Россией о диппредставительствах Песков: США не предлагали обменять Навального Грузинские гастарбайтеры в Германии оказались в уничижительных условиях На Украине показали видео с «уничтожением» российского танка Т-90

    Главная тема


    Западные СМИ: Путин троллил Америку и уехал из Женевы с победой

    аргументы и лозунги


    В соцсетях указали на контрастные отличия итоговых пресс-конференций Путина и Байдена

    «сколько можно?»


    Зеленский на русском языке предложил Путину «закончить войну и наладить отношения»

    «сдвиги к лучшему»


    В администрации Байдена дали оценку саммиту России и США в Женеве

    Видео

    сделано в Китае


    Америка вырастила смертельного врага своими руками

    саммит в женеве


    Что ждут в мире от встречи Путина и Байдена

    транзит газа


    Украина придумала новый повод для давления на Россию

    роботы на госслужбе


    Когда депутатов заменят искусственным интеллектом

    интернет-фрики


    Сергей Мардан: Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

    вершина успеха


    Тимофей Бордачёв: Байден для Европы оказался хуже Трампа

    ломать нечего


    Максим Соколов: Почему «раскололся» Протасевич

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
    Евгений Фатеев

    Нам нужна собственная инфраструктура признания

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		17 июня 2021, 11:54

    Прежде хотел бы рассказать одну историю. Приключилась она со мной совсем недавно. Покупал я пару недель назад в весьма приличном магазине отечественный рислинг. Хорошие крымские портвейны, хересы и мадеры – это очень и очень достойные напитки. Да и петрольные, бензиново-дизельные на вкус, рислинги в нашем отечестве тоже появились. И стоит их покупать.

    Именно это я и попытался сделать. Но тот рислинг из Крымского района Краснодарского края, который я выбрал, оказался кусачим по цене. Целых две с половиной тысячи рублей. На мой вопрос: «Почему так дорого?», хипста-оранжевокедные приказчики магазина ответили: «А этот рислинг стал рейтинговаться у Паркера. Причем он получил весьма и весьма приличный рейтинг. Поэтому мы решили увеличить цену на тысячу рублей».

    Я уже давно заметил, что хипста-околовинная братия в больших городах готова верить любой маркетинговой сказке про итальянскую граппу, про шотландский, ирландский, японский, канадский, австралийский и даже индийский или таиландский виски, про английский джин, про мексиканский самогон с червяками, кактусами и прочей экзотикой, но про русское вино они не верят. Если речь заходит о русском вине, то они включают максимальные цинизм и скепсис – русские вина не могут быть хорошими. А если могут, то не могут быть стабильными. А если могут быть стабильными, то сто пудов занесли денег рейтингующему вина агентству. И ничего с этим пока не поделаешь. Впрочем, это большая и особенная тема. А вспомнил я об этой истории вот почему.

    Для всех нас, простых людей и наших властей, у меня плохая новость. Что бы мы все ни говорили о суверенности, независимости и даже подобии умной автаркии, на самом деле мы абсолютно зависимы и управляемы. Нами полностью отдано на аутсорс то, что я называю инфраструктурой признания. То, что управляет нашими гордостью и повседневностью, у нас полностью зависимо от внешнего мира. Чуть выше я привел пример с вином. Инфраструктура признания – это не нечто вообще, это не эфемерное. Инфраструктура признания – это очень конкретное и очень материальное, то, что можно пощупать. Или за что придется заплатить лишнее. Как мне пришлось заплатить за вино, попавшее в престижный рейтинг.

    Инфраструктура признания у нас почти тотально, катастрофически отдана куда-то вовне. Мы вопиюще неспособны создать свои, суверенные премии и залы славы, рейтинги и фестивали, турниры и награды. Мы не до конца представляем себе, насколько все запущено. Вот несколько примеров, которые я постарался выбрать по принципу эклектики.

    Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

    В рекламной индустрии творится то же самое, что с вином. Рейтинги АКАР и АБКР формируются с приоритетом западным рекламным и дизайновым фестивалям – «Каннским львам» и прочим. А такие рейтинги – это пропуск на платные рекламные тендеры, творческие конкурсы. А чтобы побеждать на рекламных и дизайновых конкурсах и фестивалях – для этого нужно попасть в тренды. А с трендами все очень просто. Следуй канонам политкорректности. Существует даже фестивальный, трендоведческий консалтинг. Несложно предположить, что нужно делать креативным агентствам, чтобы быть успешными.

    В финансовом секторе царят иностранные рейтинги. Некоторое время назад китайцы запустили свой рейтинг. Но строительство авторитетного рейтинга – это долгая работа на ниве институционного девелопмента, так что будем наблюдать, что у них получится. Что-то на этой ниве пыталось и пытается сделать российское агентство «Эксперт РА», но все это пока детали. Миром правит триада – Moody's, Fitch и Standard & Poor's.

    Любой местный кинодеятель готов продать маму родную ради «Оскара» или Каннской «Пальмовой ветви». Причем нашим кинодеятелям гораздо менее важен реальный, денежный успех у родной большой, массовой публики, чем эти фестивальные фетиши из нержавеющей стали, что некоторое время назад продемонстрировал кейс режиссера Юрия Быкова, который покаялся за зрительский успех сериала «Спящие» во имя успеха на еврокинофестивалях. Правда, успех в итоге не случился.

    В науке Нобелевская премия и некоторые другие премии и медали – это по-настоящему и по-взрослому престижно. И ничего подобного или сопоставимого у нас нет. Наши пробуют что-то такое изобразить на ниве энергетической премии, но пока ничего особенного не вышло. Ну кто знает про эту нашу премию? Где мифология на тему премии? Где новости об этой премии?

    А хоккеистам все равно важнее всего попасть в Зал славы НХЛ. И ничего пока с этим не поделаешь. Зал славы отечественного хоккея – это вообще несерьезно. Туда вносят оптом, по непрозрачным критериям, без торжественной процедуры, без игры. У нас вообще нормальных залов славы нет. Ни для какой отрасли жизнедеятельности, творчества, познания. У нас нет. А у них есть. А для футболистов нет ничего престижнее «Золотого мяча». Хоть убей. У нас вообще вся главная и основная инфраструктура признания в области спорта находится вовне. В этой области мы абсолютно управляемы и зависимы. И даже не пытаемся двигаться по пути суверенности.

    Примеры можно множить бесконечно. Вообще, в эпоху до BLM англосаксы показали всему миру, как выстраивать инфраструктуру признания. Именно там она самая разветвленная, самая детальная и подробная, самая-самая. Можно даже говорить о некоем универсуме признания в англосаксонском мире: от «Оскара», «Грэмми», «Эмми», «Пулитцера», «Пибоди», «Букера», «Тони», Кубка Стэнли до совсем каких-то локальных и специализированных премий и наград.

    До недавнего времени англосаксы демонстрировали удивительную способность к институциональному творчеству на ниве признания. Только в последние 10 лет они начали сжигать эти институты признания в топке тактических целей. А у нас все как-то очень плохо со всем этим. Пожалуй, остались только примеры государственного признания. Все наши атлеты честолюбия и тщеславия, актеры и певцы пока еще по каким-то странным причинам дорожат званиями народного или заслуженного артиста. Что-то значат Госпремии. Пока значат, но уже далеко не для всех. Как и государственные награды. И это хорошо, но слишком мало.

    Наших творцов и вообще всех, что делает что-то общественно значимое, гладят по головке чужие дяди. И сахарок им дают тоже не наши. И эта наша несуверенность – мина замедленного действия. И эта мина уже однажды сработала, сыграв свою роль в нашем поражении в холодной войне. И в последнее время начала срабатывать. Что же нам мешает построить эту самую инфраструктуру признания?

    Наши власти, кажется, даже не понимают опасности этой несуверенности. А государство у нас – это последний тот, которому пока еще до всего есть дело. Государство продолжает оставаться самым признаваемым арбитром, да еще и ресурсы у него имеются. Впрочем, некомпетентность нашего государства на ниве признания началась не сейчас. Уже в постсталинском СССР туповатые власти отдали на аутсорс все самое главное в этой области. Ярким примером этой некомпетентности является кейс награждения фильма «8 1/2» Феллини на Московском кинофестивале 1963 года, на котором едва не «пролетел».

    Мы совершенно не искушены в области институционального девелопмента. Мы – народ героев. Нам как-то не удается строить институты, ввязываться в длинные институциональные истории. Особенно в творческих отраслях инфраструктуру у нас выстраивают сами творцы. Со всеми вытекающими последствиями в виде склок, ругани, зависти, компанейщины, коррупции. Творцы совершенно не способны создать нечто стоящее на ниве признания. Достаточно изучить пример «Тэфи», странного конкурса, который продуцирует в основном скандалы. Пожалуй, единственным удачным примером у нас является «Золотая маска», которая, впрочем, не сильно выходит за рамки России.

    Мы забыли о том, как это – быть амбициозными, всемирными, дерзкими, но и терпеливыми, убежденными в собственной правоте, последовательными, неутомимыми, играющими вдолгую. Нам нужно приниматься за нацпроект «Суверенная инфраструктура признания». Нам нужно срочно браться за наиважнейшую работу. Пока не поздно.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •