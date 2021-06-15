Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Байдена в Женеве

15 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
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За что поляки не любят Россию

Еще в 1990-х годах отношения Москвы и Варшавы были в целом нормальными Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В научных кругах Польши предложили объяснение, почему поляки настолько ненавидят русских. Это объяснение понравится славянофилам, поскольку сводится к тому, что политический класс поляков ориентируется в русском вопросе на мнение Вашингтона. То есть, если США избавятся от русофобии, в Польше ее тоже не будет. Насколько справедлива такая гипотеза? Подробности...
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Как депортация предотвратила антисоветский мятеж в Прибалтике

Латвия. Мемориал жертв депортации 1941 года на станции Торнякалнс okupacijasmuzejs.lv
Ровно 80 лет назад, 14 июня 1941 года, началась первая депортация «контрреволюционных элементов» из Литвы, Латвии и Эстонии. Почему Москва организовала подобную акцию, как с этим решением был связан непрофессионализм советских спецслужб – и каким образом современные власти стран Прибалтики искажают контекст происходивших тогда событий? Подробности...
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Что ждут в мире от встречи Путина и Байдена

Встреча лидеров России и США может иметь большое влияние на мировую политику Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Что будут обсуждать и о чем в итоге договорятся лидеры России и США на предстоящей уже завтра встрече в Женеве? Догадки на этот счет, а также иные соображения, связанные с саммитом Путина и Байдена, высказывают политики, аналитики и пресса всего мира. Среди них есть как серьезные, так и анекдотические, и особенно в этом смысле отличились Польша и Украина.  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Руководители крупнейших российских банков не от хорошей жизни подписывают рекламные контракты с интернет-фриками. Я уверен, их самих тошнит от всего этого гнусного акционизма, но куда деваться? Подробности...

Байден для Европы оказался хуже Трампа

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вершиной успеха Европы в отношениях с США стало создание в 1975 году по инициативе Франции «Большой шестерки». Но тогда внешняя политика США действительно лежала в руинах – поражение во Вьетнаме, нефтяной кризис и наступление СССР по всем фронтам. Сейчас же, несмотря на все внутренние потрясения, американское могущество является намного более убедительным, особенно при Байдене. Подробности...
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Почему чудо-оружие не может выиграть войну

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 июня 1944 года немцы впервые применили крылатую ракету «Фау-1», нанеся удар по Лондону. Англичане поначалу были ошарашены, но в итоге очередное чудо-оружие, на которое возлагались серьезнейшие надежды, так и не повлияло на ход войны. Подробности...
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Байден на «сосисочной войне»

Украине запретили «героев» и «славу»

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«Литва краснеет от стыда»

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Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Байдена в Женеве
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    Сергей Мардан

    Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

    Сергей Мардан
    публицист
    		15 июня 2021, 09:14

    Попытка перевести арест Юрия Хованского в категорию «Власть хочет запретить интернет?» – либо глупость, либо наивная манипуляция.

    Иерархическое государство и иерархическое общество очевидным образом закончились. Миром правят сетевые структуры и сетевые сообщества. Собственно социальные сети в этом новом мироустройстве – лишь один из элементов, хотя и очень важный.

    Большие сообщества, будь то нации, сословия, классы – ежесекундно распадаются на группы по интересам. Причем интересы эти могут быть совершенно фантастическими – от коллекционирования собачьих ошейников до ассоциации производителей свайных фундаментов.

    Этот новый мир сетевых связей создает абсолютно новую систему героев, авторитетов, лидеров общественного мнения. Их страшно много. Они зациклены исключительно на мнении своей группы, а на мнение всех прочих им плевать. Это может, конечно, не нравиться, но это – свершившийся факт.

    Ким Кардашьян или Ксения Собчак – это Марк Твен и Владимир Высоцкий нашего времени. Раньше сказали бы «совесть нации», но совесть – отменили, на ее месте теперь только шрам от пластической операции. Даня Милохин, Моргенштерн, Иван Гай, Ольга Бузова или Юрий Дудь – это, по Лермонтову, герои нашего времени. Тонкость только в том, что нашему времени нужно очень много героев, «удовлетворяющих запросам, поведенческим привычкам и мировоззрению разных потребительских групп».

    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

    Старики (это не возрастное совсем) отказываются понимать этот факт. Им кажется, что если вот заняться настоящей «работой с молодежью», снять патриотическое кино, запретить бездуховность и повесить билборды с правильными лозунгами, все наладится. Жизнь немного притормозит или вообще станет, как во время Московской Олимпиады 1980 года. Нет. Не станет.

    Руководители крупнейших российских банков не от хорошей жизни подписывают рекламные контракты с интернет-фриками. Я уверен, их самих тошнит от всего этого гнусного акционизма, но куда деваться? Их идеальный клиент – довольно молод и стал взрослым в нулевые. Ему травится TikTok, а YouTube он давно смотрит вместо телевизора, хотя и по телевизору. Продать этому клиенту очередного Безрукова с респектабельным выражением лица – дело безнадежное. Он такое не купит.

    И политтехнологи мучаются тем же вопросом: а кого и как ему продать? Искать сегодня идеи для избирательной кампании в альбоме «Советский политический плакат 70-х годов» – бесполезно. Для того, чтобы освоить бюджет – можно. Но если нужно работать с реальным избирателем – нет. Избиратель теперь мыслит не лозунгами, а «мемасами». Хочешь быть популярным – стань мемасом. Не верите? Ну тогда вспомните легендарную фразу главы МИДа Лаврова, которая сделала его самым популярным министром на долгие годы. Вспомнили? Ну вот то-то же…

    «Вежливые люди» фотографируются с котиками, пожарные стримят из пруда, губернаторы ведут Instagram, а государственные СМИ создают собственные видеоплатформы и бьются как львы за подписчиков. Никто не боится ни пресловутого интернета, ни нового «информационного мира». Но есть вещи, которые не меняются. Они составляют суть государства, как способа организации человеческого сообщества. Это – Закон.

    Государство гарантирует своим гражданам безопасность. Это главная ценность, за которую люди готовы платить. Своими налогами, ограничением своих личных свобод или исполнением разных гражданских повинностей. Мы хотим чувствовать себя в безопасности на улице, а еще, раз уж так получилось, что изрядная часть нашей жизни перетекла в Сеть, и в Сети – тоже. Преследования, травлю, оскорбления личности, слежку и прочие противозаконные вещи Закон должен делать невозможным и на цифровой улице тоже.

    Никто не может безнаказанно вести антигосударственную деятельность нигде – ни в США, ни в Сомали. Создание подпольной подрывной организации или оправдание терроризма в соцсетях – это преступления совершенно однотипные. Все страны мира боролись и будут бороться с этой деятельностью самым неоригинальным методом – государственным насилием. Тюрьмой и каторгой. По-другому и быть не может. Это – ключевой функционал государства, так оно обеспечивает свою ключевую функцию – обеспечение безопасности граждан.

    Поэтому блогер Юрий Хованский, придумавший, исполнивший и разместивший на своем довольно популярном YouTube-канале песню про теракт в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, в которой не только пропаганда терроризма и экстремизма, но еще и призывы к массовым убийствам – должен отвечать в соответствии со статьей 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Что в результате будет – 300 тыс. рублей штрафа или пять лет колонии, пусть суд решает. Не наше дело, да и наплевать, честно говоря.

    А вот изображать истерику при виде кривляющегося тиктокера или цензурировать песню Марьяны Ро «Вжух» точно не нужно. Имеют полное право, не вы им за это платите. И уговаривать государство заняться тиктокерами и прочими бездуховными блогерами тоже не стоит. Любой чиновник решит, что вы фрик, который мешает ему работать, а потом будет ехать на заднем сиденье служебного автомобиля и залипать в «Инсте».

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