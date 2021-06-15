Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

Попытка перевести арест Юрия Хованского в категорию «Власть хочет запретить интернет?» – либо глупость, либо наивная манипуляция.

Иерархическое государство и иерархическое общество очевидным образом закончились. Миром правят сетевые структуры и сетевые сообщества. Собственно социальные сети в этом новом мироустройстве – лишь один из элементов, хотя и очень важный.

Большие сообщества, будь то нации, сословия, классы – ежесекундно распадаются на группы по интересам. Причем интересы эти могут быть совершенно фантастическими – от коллекционирования собачьих ошейников до ассоциации производителей свайных фундаментов.

Этот новый мир сетевых связей создает абсолютно новую систему героев, авторитетов, лидеров общественного мнения. Их страшно много. Они зациклены исключительно на мнении своей группы, а на мнение всех прочих им плевать. Это может, конечно, не нравиться, но это – свершившийся факт.

Ким Кардашьян или Ксения Собчак – это Марк Твен и Владимир Высоцкий нашего времени. Раньше сказали бы «совесть нации», но совесть – отменили, на ее месте теперь только шрам от пластической операции. Даня Милохин, Моргенштерн, Иван Гай, Ольга Бузова или Юрий Дудь – это, по Лермонтову, герои нашего времени. Тонкость только в том, что нашему времени нужно очень много героев, «удовлетворяющих запросам, поведенческим привычкам и мировоззрению разных потребительских групп».

Старики (это не возрастное совсем) отказываются понимать этот факт. Им кажется, что если вот заняться настоящей «работой с молодежью», снять патриотическое кино, запретить бездуховность и повесить билборды с правильными лозунгами, все наладится. Жизнь немного притормозит или вообще станет, как во время Московской Олимпиады 1980 года. Нет. Не станет.

Руководители крупнейших российских банков не от хорошей жизни подписывают рекламные контракты с интернет-фриками. Я уверен, их самих тошнит от всего этого гнусного акционизма, но куда деваться? Их идеальный клиент – довольно молод и стал взрослым в нулевые. Ему травится TikTok, а YouTube он давно смотрит вместо телевизора, хотя и по телевизору. Продать этому клиенту очередного Безрукова с респектабельным выражением лица – дело безнадежное. Он такое не купит.

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И политтехнологи мучаются тем же вопросом: а кого и как ему продать? Искать сегодня идеи для избирательной кампании в альбоме «Советский политический плакат 70-х годов» – бесполезно. Для того, чтобы освоить бюджет – можно. Но если нужно работать с реальным избирателем – нет. Избиратель теперь мыслит не лозунгами, а «мемасами». Хочешь быть популярным – стань мемасом. Не верите? Ну тогда вспомните легендарную фразу главы МИДа Лаврова, которая сделала его самым популярным министром на долгие годы. Вспомнили? Ну вот то-то же…

«Вежливые люди» фотографируются с котиками, пожарные стримят из пруда, губернаторы ведут Instagram, а государственные СМИ создают собственные видеоплатформы и бьются как львы за подписчиков. Никто не боится ни пресловутого интернета, ни нового «информационного мира». Но есть вещи, которые не меняются. Они составляют суть государства, как способа организации человеческого сообщества. Это – Закон.

Государство гарантирует своим гражданам безопасность. Это главная ценность, за которую люди готовы платить. Своими налогами, ограничением своих личных свобод или исполнением разных гражданских повинностей. Мы хотим чувствовать себя в безопасности на улице, а еще, раз уж так получилось, что изрядная часть нашей жизни перетекла в Сеть, и в Сети – тоже. Преследования, травлю, оскорбления личности, слежку и прочие противозаконные вещи Закон должен делать невозможным и на цифровой улице тоже.

Никто не может безнаказанно вести антигосударственную деятельность нигде – ни в США, ни в Сомали. Создание подпольной подрывной организации или оправдание терроризма в соцсетях – это преступления совершенно однотипные. Все страны мира боролись и будут бороться с этой деятельностью самым неоригинальным методом – государственным насилием. Тюрьмой и каторгой. По-другому и быть не может. Это – ключевой функционал государства, так оно обеспечивает свою ключевую функцию – обеспечение безопасности граждан.

Поэтому блогер Юрий Хованский, придумавший, исполнивший и разместивший на своем довольно популярном YouTube-канале песню про теракт в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, в которой не только пропаганда терроризма и экстремизма, но еще и призывы к массовым убийствам – должен отвечать в соответствии со статьей 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Что в результате будет – 300 тыс. рублей штрафа или пять лет колонии, пусть суд решает. Не наше дело, да и наплевать, честно говоря.

А вот изображать истерику при виде кривляющегося тиктокера или цензурировать песню Марьяны Ро «Вжух» точно не нужно. Имеют полное право, не вы им за это платите. И уговаривать государство заняться тиктокерами и прочими бездуховными блогерами тоже не стоит. Любой чиновник решит, что вы фрик, который мешает ему работать, а потом будет ехать на заднем сиденье служебного автомобиля и залипать в «Инсте».