Блогера Хованского арестовали на два месяца

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма из-за размещения в Сети песен, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа», – передает сообщение ТАСС.

В среду стало известно о задержании известного видеоблогера Юрия Хованского, на чей канал в YouTube подписано около 4,5 млн пользователей.

Следователи подозревают блогера в оправдании терроризма. Уголовное дело против Хованского возбуждено в связи с тем, что он исполнил и разместил в интернете песню про теракт в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году.

Ролик с песней про «Норд-Ост» был опубликован год назад не на официальном канале блогера.

СКР на своем сайте сообщил, что Хованского задержали в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии.

Сам блогер в ходе задержания спросил правоохранителей, действительно ли его задержали из-за песни про теракт, видеозапись с его репликами опубликовал RT в своем телеграм-канале. Там же он признался, что употреблял наркотики, но это было «давненько уже».

Подполковник запаса МВД России Олег Иванников, комментируя задержание Хованского, заявил газете ВЗГЛЯД, что блогеру грозит тюрьма. «Это ведь не только пропаганда терроризма и экстремизма, но еще и призывы к массовым убийствам», – сказал он.

Позже блогер признался, что действительно публично исполнял эту песню. Также по делу Хованского следователи допросили YouTube-блогера Дмитрия Ларина.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, грозит ли блогеру реальный тюремный срок.