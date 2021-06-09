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Российский военный погиб при взрыве в Сирии

9 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:29  |  vz.ru
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Митинг в Бишкеке. Митингующие держат портреты Орхана Инанды AKIpress news/YouTube
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Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
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Геворг Мирзаян
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    Как накажут популярного блогера за оправдание терроризма

    Хованский оправдал действия террористов в «Норд-Осте»    9 июня 2021, 22:20
    Фото: yurykhovansky/Instagram
    Текст: Елена Лексина,
    Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    В отношении популярного видеоблогера Юрия Хованского возбуждено уголовное дело. Следственный комитет обвиняет его в оправдании терроризма. Основанием стала исполненная Хованским песня про мюзикл «Норд-Ост». Данная статья предусматривает наказание от штрафа до семи лет лишения свободы. Грозит ли блогеру реальный тюремный срок?

    В среду стало известно о задержании известного видеоблогера Юрия Хованского, на чей канал в YouTube подписано около 4,5 млн пользователей. Следователи подозревают блогера в оправдании терроризма, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу. Уголовное дело против Хованского возбуждено в связи с тем, что он исполнил и разместил в интернете песню про теракт в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году.

    «Блогер оправдывал теракт на Дубровке во время «Норд-Оста» и желал убийства детей», – сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». Как отмечает портал «Царьград», «в своей песне Хованский обратился к умершему в 2002 году чеченскому террористу и полевому командиру, организатору целого ряда терактов Салману Радуеву».

    Чуть позже блогер признался, что действительно публично исполнял эту песню. «Задержан по статье 205.2 УК РФ. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раскаиваюсь и признаю свою вину», – сказал Хованский в ролике, опубликованном на YouTube-канале Следственного комитета России.

    В свое оправдание блогер утверждает, что никогда не выкладывал песню о «Норд-Осте» для своих подписчиков и не распространял ее, а исполнил всего один раз для «нацистов». При этом Хованский попросил простить его за то, что вообще ее исполнял и говорил о том, что ему стыдно «за всю эту грязь», которую он говорил «в адрес людей, которые не заслуживают этого». Видеозапись с репликами Хованского при задержании опубликовал RT в своем Telegram-канале. Там же видеоблогер признался, что употреблял наркотики, но это было «давненько уже».

    С июня 2019 года и, судя по всему, до конца 2020-го Хованский был помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. В последние полгода Хованский с партией вообще не работал, заверил помощник Владимира Жириновского Александр Дюпин. А Власов в свою очередь пояснил, что действительно шесть месяцев назад «был вынужден прервать рабочие отношения» с Хованским, после чего удостоверение помощника депутата было отозвано Высшим советом партии.

    Член президентского Совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе полагает, что в действиях Хованского налицо состав, описанный в статье 205.2 Уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

    В примечаниях к этой статье, которые были утверждены отдельным законом в 2016 году, объясняется: «Под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». По мнению Горгадзе, в словах Хованского присутствует оправдание действий террористической группы, которая захватила заложников в Театральном центре на Дубровке.

    «Если Хованский или любой другой гражданин оправдывает поступок террористов, говоря о том, что трагические события в «Норд-Осте» были прекрасны – это не только аморально (в первую очередь потому что причиняет дополнительную боль родным погибших в этой трагедии). Это еще и противозаконно», – подчеркнул Горгадзе. Более того, заметил юрист,

    «возбуждение уголовного дела даже немного запоздало,

    ведь с момента исполнения песни, записанной в видеоролике Хованского, прошло несколько лет».

    Пункт второй статьи 205.2 предусматривает наказание для тех, кто при помощи интернета публично оправдывает терроризм. Санкции варьируются от 300 тыс. рублей штрафа до лишения свободы на срок от пяти до семи лет. «Юрий Хованский не «первопроходец» уголовной статьи по оправданию терроризма – просто к нему приковано излишнее внимание СМИ», – заметил Горгадзе.

    Добавим, что за последнее десятилетие правоприменительная практика по этой статье заметно выросла – по данным судебного департамента Верховного суда РФ за 2010-2019 годы, с менее чем десяти приговоров в 2011-м до более ста судебных решений в 2019-м. Следственный комитет довольно часто информирует прессу о таких приговорах.

    К примеру, как сообщило неделю назад РИА Новости, суд в Самарской области приговорил к 10 годам некоего Мухаммада Азимова – он планировал вступить в «Исламское государство*» и в интернете публично одобрял деятельность ИГ* (а это как раз 205.2). В чистом виде эта статья фигурировала в деле Дарьи Полюдовой, организатора «марша за федерализацию Кубани» – в 2015-м ей присудили два года колонии-поселения. В том же году по той же статье на три года осудили радикального публициста и блогера Бориса Стомахина, который публично восхвалял террористов «Чеченской республики Ичкерия».

    «В этом контексте привлечение к уголовной ответственности таких людей, как блогер  Хованский – общая практика, которую применяют все страны мира, и в ней нет ничего возмутительного или какого-либо нарушения свободы слова», – отмечает адвокат Горгадзе. С одной стороны, известность блогера не имеет  никакого значения в его дальнейшей судьбе, рассуждает юрист. «У нас закон не избирателен, перед законом все равны, и заслуженный артист Михаил Ефремов, и сверхпопулярный видеоблогер Хованский – указал собеседник. – Другое дело, что пора понять, что слово должно быть ответственным. Если человек к чему-то призывает, он должен понимать, что за свои слова приходится отвечать по закону». При этом раскаяние Хованского – безусловно, смягчающий фактор, подчеркнул Горгадзе.

    «За такие вещи нужно наказывать, – со своей стороны заявил газете ВЗГЛЯД член думского комитета по безопасности, депутат от ЛДПР Андрей Луговой. – То, что произошло с Хованским, это стандартная практика работы правоохранительных органов.  Я напоминаю, что все, что касается терроризма, носит особый характер, учитывая то, с чем нашей стране за последние тридцать лет пришлось столкнуться. На сегодняшний день действует 205-я статья УК РФ, которая требует наказывать людей, которые публично призывают к терроризму или оправдывают действия такого характера».

    Хованский уже признался в том, что он действительно исполнял песню о «Норд-Осте», поэтому действия правоохранительных органов были правильными, отметил Луговой. «Дело за следствием, экспертизой, чтобы доказать его вину и передать дело в суд», – добавил собеседник.

    «Блогеру грозит реальный тюремный срок. Это ведь не только пропаганда терроризма и экстремизма, но еще и призывы к массовым убийствам», – отметил подполковник запаса МВД России Олег Иванников. Он предполагает, что судебное разбирательство в отношении блогера будет беспрецедентно открытым. «Этот клип вызывающий и циничный. Молодые люди, которые не знают, что происходило в «Норд-Осте», и которые не осознают весь трагизм той ситуации, подвержены влиянию правонарушителей, которые в угоду собственному пиару переступают не только грань дозволенного, но и человеческого», – заключил эксперт.

    «Теракт на Дубровке был одним из самых продуманных, организованных, системных и дорогостоящих в российской истории последних десятилетий», – в свою очередь, подчеркнул генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов.  Для доказательства вины задержанного обязательно должны быть проведены лингвистическая и психологическая экспертизы, добавил собеседник. «В теории о террористических актах и их последствиях сказано, что одна из основных целей теракта – это привлечение сторонников терроризма либо путем разделения идей, либо пропагандой личных качеств отдельных преступников», – пояснил генерал-майор МВД в отставке.

    «Самая главная задача общества – добиться общественного неприятия подобного рода идей, так, чтобы любая попытка оправдания деятельности террористов среди журналистов, деятелей культуры, искусства или блогеров встречала абсолютное отторжение, отметил Ворожцов.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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