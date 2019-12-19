Сколько зарабатывают дети-блогеры?

До 18 млн рублей в месяц.

«YouTube - самая популярная нянька в мире», - сказал Эяль Баумель, руководитель израильского агентства Yoola, продвигающего детей-блогеров.

Это ответ на вопрос, с чем связан бум популярности детских каналов. Последние два года самым высокооплачиваемым блогером мира становится Райан Каджи, 8-летний мальчик из США – в 2019 году Forbes оценил его доход в 26 млн долларов, за год он вырос более чем вдвое. В тройке «самых богатых» есть и россиянка – Настя Радзинская, 47 миллионов подписчиков которой помогли ей заработать около 18 млн. Один из каналов девочки – Like Nastya Vlog – и вовсе занимает первое место в российском Youtube по аудитории – 42 млн фолловеров и 21,5 млрд просмотров. «вДудю» и не снилось.

И Каджи, и Настя публикуют схожий контент – это различные игры с родителями, поездки в парки аттракционов, путешествия, распаковка игрушек, просто какие-либо будничные занятия вроде поездки в школу. Тем же самым занимаются и другие дети-блогеры. Интересно, что большая часть «миллионников» родом с Украины – Одессы, Донецка, Киева. Как и их популярные ровесники из России, они уже преимущественно перебрались в США или Великобританию. Там снимать качественные видео легче.

Качество играет довольно важную роль при выдаче видео зрителю – Youtube обращает внимание не только на рост популярности канала и периодичность выхода роликов, но и на него. Поэтому зачастую за незамысловатыми видео стоит целая команда – операторы, продюсеры, монтажеры, сценаристы. Родители Насти Радзинской признавались, что на первом этапе вкладывали в производство роликов около 1-1,5 миллионов рублей в месяц. И только через некоторое время эти вложения окупились.

Средний доход детей-«миллионников» составляет, по разным данным, от 100 до 300 тысяч долларов в месяц, то есть до 18 млн рублей.

Эти деньги складываются из доходов от рекламы, спонсоров, а также от продажи различных товаров – Райан Каджи, например, уже предлагает купить собственные игрушки и одежду.

В целом тематически детский контент несильно отличается от любого другого, и точно так же развивается. Даже несмотря на то, что над «малышковыми» видео работают в основном взрослые. До 7 лет дети в основном дурачатся, играют, далее уже пытаются ставить какие-то эксперименты на камеру, которые могут заинтересовать подросшую часть аудитории. Затем будут стриминги – это уже прерогатива подростков. Все больше людей готовы смотреть за тем, как другие играют в видеоигры.

Во всех случаях немалую часть доходов составляют поступления от рекламы, но вскоре они окажутся под угрозой. Под давлением общественности Youtube меняет свою политику в отношении детских видео – совсем недавно такой контент стали жестко цензурировать, и не без оснований.

Педиатры сначала взялись за родителей – их призывали жестко ограничивать время, которое дети проводят перед экранами. Огромный рост популярности детского Youtube подтверждает, что сервис действительно стал полноценной «нянькой» – такие ролики уже выигрывают конкуренцию у мультфильмов. Это говорит о том, что родители все чаще позволяют себе сделать передышку в общении с ребенком и просто сажают его перед монитором или телевизором. В среднем ролики длятся по 5-10 минут, за раз ребенок, по статистике, может посмотреть по 15-20 видео. То есть «зависнуть» на час. Но проблема даже не столько в том, что в эти периоды мозг малыша не работает и не развивается, сколько в самом контенте. Еще недавно под такие ролики маскировались вредящие психике ребенка видео – затрагивающие в том числе темы суицида и депрессии.

В итоге Youtube на 96 страницах выпустил руководство по созданию детского контента. Все, что могло спровоцировать ребят на жестокость, вызвать у них страхи или депрессию, попало под запрет. Но этим дело не ограничилось – с 2020 года сервис под давлением Федеральной торговой комиссии США вводит запрет на таргетированную рекламу в своем детском сегменте.

Блогеры зарабатывают не только на рекламе игрушек в кадре, им также идут отчисления с так называемых прероллов – рекламы, которая демонстрируется зрителю перед и во время просмотра. И рекламодатели пользуются тем, что маленькие дети, как правило, такие ролики не проматывают – зачастую они просто не знают, как это сделать. В среднем доход автору от такого показа составляет около 7 тысяч рублей – но он гораздо больше, если ты «миллионник». Так что полный запрет на такую рекламу может существенно ударить по карману производителей детского контента – прежде всего родителей и агентств. Пока до конца не понятно, насколько упадут их доходы, но специалисты называют цифры от 20% до 90%.

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