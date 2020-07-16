Блогер Мэддисон стал помощником депутата Госдумы

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов привлек в качестве своего помощника на общественных началах известного YouTube-блогера Илью Мэддисона (Илья Давыдов) для развития направления киберспорта в России, об этом сообщил сам депутат.

«Очень популярный видеоблогер Илья Мэддисон тоже стал моим помощником на общественных началах. Вчера я забрал его удостоверение. Его называют королем российского YouTube, он первый, кто начал вообще делать обзоры», – передает РИА «Новости» слова Власова.

По его словам, блогер является профессиональным киберспортсменом и делает обзоры на компьютерные игры.

«Не так давно в Госдуме мы проводили круглый стол на эту тему. Действительно, это такое важнейшее направление. Во всем мире оно приносит странам миллионы и миллиарды долларов дохода. У нас, к сожалению, государство это не поддерживает... Как помощник депутата будет заниматься киберспортом и развитием киберспорта вообще», – сказал Власов.

Напомним, в июле 2018 года Тушинский суд Москвы приговорил Мэддисона (Илью Давыдова), пошутившего на тему религии, к полутора годам условно.

Речь идет об отрывке из выступления Давыдова 2012 года, когда он с использованием нецензурной лексики рассказал о покупке Корана и чтении священной книги мусульман в туалете. Мэддисона потребовали наказать за оскорбительное выступление.