Байден для Европы оказался хуже Трампа

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Гинцбург назвал причину появления новых штаммов COVID

14 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
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Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
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За что поляки не любят Россию

Еще в 1990-х годах отношения Москвы и Варшавы были в целом нормальными Михаил Воскресенский/РИА Новости
В научных кругах Польши предложили объяснение, почему поляки настолько ненавидят русских. Это объяснение понравится славянофилам, поскольку сводится к тому, что политический класс поляков ориентируется в русском вопросе на мнение Вашингтона. То есть, если США избавятся от русофобии, в Польше ее тоже не будет. Насколько справедлива такая гипотеза? Подробности...
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Коронавирус приспособился к лекарствам

Московским врачам все тяжелее помогать пациентам с коронавирусом Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, а врачи утверждают, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению. Чем вызван новый всплеск заболеваемости COVID-19 и как дальше будет развиваться ситуация? Подробности...
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Путин предложил Байдену киберпартнерство

Байден и Путин близки к тому, чтобы достигнуть важнейшей договоренности на саммите в Женеве Susan Walsh/АР/Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Джо Байденом – это проблема цифровой безопасности. Российский лидер сообщил о готовности Москвы наладить с Вашингтоном взаимную выдачу киберпреступников, но при соблюдении нескольких условий. О каких именно условиях идет речь и почему сетевая безопасность становится приоритетной темой в переговорах между Россией и США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Байден для Европы оказался хуже Трампа

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вершиной успеха Европы в отношениях с США стало создание в 1975 году по инициативе Франции «Большой шестерки». Но тогда внешняя политика США действительно лежала в руинах – поражение во Вьетнаме, нефтяной кризис и наступление СССР по всем фронтам. Сейчас же, несмотря на все внутренние потрясения, американское могущество является намного более убедительным, особенно при Байдене. Подробности...

Почему чудо-оружие не может выиграть войну

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 июня 1944 года немцы впервые применили крылатую ракету Фау-1, нанеся удар по Лондону. Англичане поначалу были ошарашены, но в итоге очередное чудо-оружие, на которое возлагались серьезнейшие надежды, так и не повлияло на ход войны. Подробности...
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В чем был смысл декларации о суверенитете России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских. Подробности...
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    Байден для Европы оказался хуже Трампа

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		14 июня 2021, 12:03

    За последние 75 лет неравный брак Европы и Америки дошел до того состояния, когда младшего из партнеров в отношениях не устраивает все. В этой ролевой игре американцы настолько сильнее своих партнеров, что чтобы они ни делали, Европа всегда будет оказываться на вторых ролях. И в этом смысле Дональд Трамп был для европейских политиков даже лучше – он полностью оставлял за ними возможность играть «хорошего парня» даже не принося миру особенной пользы. Просто сам по себе был настолько карикатурно эгоистичным, что на его фоне любое европейское поведение выглядело образцом морали и сдержанности.  

    С избранием на Белый дом Джозефа Байдена ситуация кардинально поменялась. Вместо трамповского лозунга «Америка в первую очередь» в Вашингтоне провозгласили курс «возвращения Америки». При этом на практике ничего особенно не поменялось, но способность Байдена и его команды играть на традиционном для европейцев поле может оказаться для них трагичной.

    Например, как раз накануне встречи с союзниками по «Большой семерке» и лидерами Евросоюза Байден заявил о намерении выделить 500 миллионов доз американской вакцины для беднейших стран мира. Публично европейские лидеры этой инициативе, конечно, аплодировали, но в глубине души страшно возмущены. США в который уже раз поступают по принципу поведения во время авиационных происшествий – «сначала обеспечьте маской себя, а потом ребенка». К настоящему времени вакцинация в США уже начала приносить серьезные положительные результаты, а фармацевтическая индустрия заработала на полную мощность. Можно и продемонстрировать заботу об остальных, даже если за этим стоит прагматическое решение захватить новые рынки.

    Лидерам ЕС тут есть, от чего огорчиться. Они сами все еще не смогли показать таких же успехов в вакцинации, а по отношению к «третьему миру» вообще ведут себя эгоистично – совсем недавно запрещали экспорт вакцин, произведенных в Европе. Поэтому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции назвала решение Байдена «потенциально очень важным».

    С приходом Байдена места для Европы в глобальной публичной благотворительности остается очень мало. Но что самое обидное для ЕС – по сути-то политика США не изменится. Она все равно будет отвечать только американским интересам. Но риторика Вашингтона не позволит это даже оспорить или усомниться в том, что если США что-то просят у Европы, то они делают это ради ее блага и процветания «сообщества демократий».

    Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

    В отличие от Трампа новая американская администрация провозглашает приверженность международным институтам и коллективному принятию решений. Как будто кто-то сомневается, что в трансатлантическом коллективе эти решения все равно будут отражать интересы США. Но при Трампе американцы самоустранились, и у Европы появилось пространство для маневра. Все четыре года пребывания республиканцев у власти европейцы кричали о важности многостороннего подхода и солидарности внутри «коллективного Запада». Но при этом вполне успешно вели двусторонний диалог с Китаем или Россией там, где им было это интересно. Теперь США будут, на основе восстановления партнерства с союзниками, вмешиваться во все хитросплетения европейских взаимодействий со странами. Отношения с Китаем, например, у Европы сильно ухудшились уже при Байдене, хотя в декабре прошлого года все выглядело для ЕС достаточно привлекательно.

    Байден и его сотрудники решили не бороться против «Северного потока-2», который дорог германскому правительству больше, чем все остальное в этом мире. Вот, спасибо большое – можно подумать, что после завершения прокладки трубы из России в Германию этот проект можно было остановить. Но политические очки опять у США – они ради партнерства с Европой отказались от реализации своей многолетней цели. А Германия все равно осталась с репутацией не очень разборчивого дельца, который ради личной выгоды готов поставить на грань бессмысленности существование сделавшую «европейский выбор» Украину. Еще несколько месяцев назад в Европе рассчитывали, что поддержка Байдена будет хорошо ему «продана» после того, как Трамп дал возможность всячески демонизировать Америку. Но сейчас очевидно, что и без европейских усилий США могут восстановить свои позиции морального лидера всего Запада.

    В области «зеленой повестки» возвращение США к активной игре тоже не несет Европе ничего хорошего. Трамп просто отрицал все европейские инициативы и страны Евросоюза могли рассчитывать сначала протолкнуть под видом защиты климата свои меры поддержки национального бизнеса. Теперь Вашингтон готов говорить о климате много и активно, а это значит, что с его мнением придется считаться уже на этапе подготовки односторонних европейских мер давления на развивающиеся экономики. Здесь, как и везде, площадка для сепаратных сделок ЕС с внешними партнерами начинает сокращаться.

    Из тройки ведущих стран Европы самой пострадавшей от новой политики США оказалась Франция. Британия вообще вышла из ЕС и строит свою судьбу американского сателлита без оглядки на континентальные интересы и амбиции. Ангеле Меркель все уже безразлично – она досиживает в кресле канцлера последние месяцы. Но Эммануэль Макрон на фоне Трампа строил себе образ единственного прогрессивного лидера Запада. С Байденом это уже не получится – он сам готов говорить обо всем хорошем, но, в отличие от Макрона, еще и имеет за собой финансовые возможности. Даже диалог с Россией начинает налаживать. Хотя здесь его может подвести собственная команда, которая исходит не из потребностей этого дня, а из своих карьерных перспектив после Байдена.

    Лет 50 тому назад один из последних великих мыслителей Франции Раймон Арон сказал, что «Европа слаба и поэтому вынуждена делать множество ставок». И чем более открыто миру ведут себя США, тем меньше у ЕС возможностей вести свою игру. В ближайшие годы мы увидим, что в действительности европейцам совсем не нужно, чтобы США поддерживали их разнообразную повестку. Просто потому, что Америка слишком велика и немедленно перехватывает лидерство везде, чем бы она ни занималась.

    Вершиной успеха Европы в отношениях с США стало создание в 1975 году по инициативе Франции «Большой шестерки», куда через год для смеха добавили Канаду. Но тогда внешняя политика США действительно лежала в руинах – поражение во Вьетнаме, нефтяной кризис и наступление СССР по всем фронтам. Сейчас же, несмотря на все внутренние потрясения, американское могущество является намного более убедительным.

    Что может поделать в этой ситуации Европа? Возможностей в ее распоряжении немного. Германия и Франция может и хотели бы большей самостоятельности, для этого у них даже есть контроль над единой европейской валютой, но на ногах гирями висят Польша, Прибалтика и прочие. 30 лет назад Берлин и Париж приняли решение расширять ЕС на восток в своем исторически обусловленном стремлении захватить то, над чем потеряла контроль Россия. Тогда у европейцев были иллюзии, что будущий мир действительно станет для них более комфортным. Этого не произошло – мир изменился, но для ЕС лучше не стал. А «переварить» приобретения у ЕС сил не хватило.

    Сегодня одного присутствия в ЕС стран, для которых борьба с Россией – это часть национальной идентичности, – достаточно для того, чтобы парализовать любые попытки договориться с соседом на Востоке. А без этого самостоятельной Европы быть не может.

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