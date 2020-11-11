По Европе бродит призрак «Единого Запада»

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11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Байден обойдется без поздравлений от России

Байден считает, что его президентство уже нельзя предотвратить, но так ли это? Andrew Harnik/AP/ТАСС
Лидеры России и Китая стали одними из немногих, кто не поздравил Джо Байдена с победой над Дональдом Трампом. При этом в Пекине рады избранию Байдена, а Москве это не сулит ничего хорошего. Официально заминка связана с оспариванием результатов выборов в самих США, но даже без этого у российской власти есть основания проигнорировать смену власти в Белом доме и не тратить бумагу на поздравления. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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По Европе бродит призрак «Единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...

Распад американской демократии выдают за ее торжество

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам – быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее определенно не делает мир лучше. Подробности...
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Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно стало крайне тяжелым для Еревана. Но вина за такой итог войны лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?
  • Да, если цена будет приемлемой

  • Нет, следует получить Одессу политическими методами

  • Нет, достаточно восстановить добрососедские отношения с Украиной

  • Нет, пусть все остается как есть
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  • Да

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Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
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    Вадим Трухачёв

    По Европе бродит призрак «Единого Запада»

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		11 ноября 2020, 10:00

    Европейские элиты рады победе Джозефа Байдена на выборах президента США. Это не значит, что ЕС и входящие в него страны станут полностью следовать в фарватере американской политики и разногласия между Евросоюзом и США исчезнут. Однако европейцы хотят работать в связке с американцами, на пару формируя глобальную повестку дня. Тем самым будет предпринята попытка говорить с остальным миром голосом «единого Запада».

    В США до сих пор не объявили итоги выборов, действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение. Однако, вопреки сложившейся дипломатической практике, европейцы уже заранее начали поздравлять Байдена с победой.

    «Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом США. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную вице-президентом ее страны», – говорится в поздравлении канцлера Германии Ангелы Меркель. «Американцы выбрали своего президента. Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис! Нам ещё многое предстоит сделать для преодоления сегодняшних вызовов. Давайте работать вместе!» – вторил ей президент Франции Эммануэль Макрон.

    Точка зрения европейских политиков не расходится с мнением простых европейцев. Опросы показывают, что они в подавляющем большинстве тоже предпочитают видеть в Белом доме Байдена. Больше всего Трамп не нравится жителям Дании, у которой он решил выкупить Гренландию. Там таких набралось целых 84%. Нельзя сказать, что симпатии к бывшему вице-президенту столь велики, но он однозначно воспринимается жителями Старого Света как меньшее зло. Ни одной страны-исключения в ЕС не нашлось.

    Очевидно, что Трамп сильно раздражал европейцев. Его политика «Америка прежде всего», его попытки «продавить» страны Евросоюза вызывали отторжение. Минувшим летом ЕС даже задумывался о санкциях в отношении США в ответ на попытки Трампа обеспечить выгодные условия для американских производителей. «Европейцы должны заявить о своей коммерческой мощи, чтобы США считали нас не второсортными партнёрами, а равными себе. Нам нужно сбалансировать наши отношения с США», – заявлял по этому поводу руководитель внешнеторгового департамента МИД Франции Франк Ристер.

    Фото: Andrew Harnik/АР/ТАСС

    Самый знакомый в России сюжет подобного рода – попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток – 2», параллельно навязав Европе свой дорогой сжиженный газ. В результате даже не питающие особых симпатий к России немецкие политики порой сравнивали поведение американцев с действиями мафии. А уж когда Трамп попытался заставить страны ЕС отказаться от сотрудничества с китайским гигантом Huawei, на него с резкой критикой обрушилась обычно сдержанная Меркель.

    Трещина между европейцами и американцами пролегла и в вопросе финансирования НАТО. Трамп и его команда упорно пытались заставить европейские страны увеличить военные расходы для противостояния России и Китаю. И если Польша или Латвия с энтузиазмом взялись за поставленную задачу, то большинство остальных европейских членов альянса не пришли в восторг от подобной перспективы. Они годами распоряжались бюджетными средствами иначе и менять ничего не хотели.

    Трамп явно мешал европейцам выстраивать отношения с США, на которые они делали очень большую ставку. Достаточно привести некоторые выдержки из глобальной стратегии безопасности ЕС от декабря 2016 года: «Прочное трансатлантическое партнёрство... помогает нам быть устойчивее, реагировать на конфликты и содействовать эффективному глобальному управлению». Не прочь они и возродить Трансатлантическую зону свободной торговли – но без «выкручивания рук» со стороны американцев.

    Таким образом, у европейцев вырос значительный зуб на действующего американского президента, и они, в общем, никогда не скрывали, что Байден для них был бы предпочтительнее. Большинство лидеров богатых стран Западной Европы (да и Восточной зачастую тоже) мыслят себя как часть глобальной мировой элиты, продвигающей во всём мире общие определённые правила игры. Трамп её частью изначально не являлся, а вот Байден – типичный её представитель.

    Европейцы готовы передать американцам значительную часть заботы о своей безопасности, чтобы освободившиеся от военных расходов деньги пускать на социальные нужды. Собственно говоря, так дело обстояло многие годы. И когда Трамп пересмотрел правила игры, им это очень не понравилось. Европе приходится справляться с последствиями сначала миграционного кризиса, а сегодня – коронавируса. И каждый процент бюджета здесь на счету.

    В отличие от Трампа, демократы так европейцам руки не выкручивали. В Евросоюзе помнят президентство Барака Обамы, которое в этом смысле было для них не таким обременительным. Да, Трансатлантическая зона свободной торговли не сложилась, но прежняя демократическая администрация была с европейцами куда вежливее и обходительнее. Потому в Брюсселе, Берлине, Париже и иже с ними надеются вернуть все к тому положению, какое существовало в 2016 году.

    Для европейцев крайне важно почувствовать себя глобальным игроком. В плане экономики они давно им являются, а вот политическое влияние явно отстаёт. При Трампе, каждый раз указывавшем Евросоюзу его место, исправить ситуацию было невозможно. При Байдене такой шанс появляется. И даже если со здоровьем у него будет не всё в порядке, его администрация наверняка продолжит линию сотрудничества с Европой, наметившуюся ещё при Обаме.

    Большинство европейских политиков с той или иной степенью симпатии относятся к США. Они считают их частью того же единого Запада, который должен отстоять свою ведущую роль в мире. И с появлением в Белом доме демократической администрации вероятность такого поворота событий существенно увеличится. Разногласия никуда не денутся, однако общность интересов в противостоянии с другими центрами силы должны отодвинуть их на задний план.

    Как это отразится на России? По большинству вопросов это осложнит её положение, ибо США и ЕС будут в большей степени говорить с нами «единым голосом» санкций и угроз. Слова о нарушении Россией прав человека, исходящих от неё вызовах мировому порядку, мы будем слышать ещё чаще. И не только слова – едва ЕС и США понадобится показать трансатлантическое единство, они немедленно устроят новую волну нападок на Россию.

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    Однако по ряду частных вопросов прогресс возможен. Так, Байден должен меньше давить на Европу по поводу энергетического сотрудничества с Россией. Есть вероятность, что демократы больше, чем республиканцы, будут прислушиваться к Евросоюзу по вопросу о договорах по контролю за вооружениями. Европа не прочь их продлить – пусть даже вину за их разрыв публично возлагает на Россию.

    Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить свой вес в трансатлантическом тандеме. Если, конечно, многочисленные разногласия не разъедят Евросоюз изнутри. В таком случае зависимость от США только вырастет – даже если американцы специально ради этого не станут ничего делать.


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