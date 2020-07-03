Каким будет мир без лидерства США

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3 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Гей-браки вторглись в православный мир

Очевидно, что география гей-браков продолжит расширяться и в Европе, и в мире в целомФото: REUTERS/Mark Blinch
Черногория легализовала гей-браки, сообщают СМИ. Можно прочесть даже о том, что она сделала это первой из православных стран, что стало «очень смелым и решительным поступком». В реальности все немного не так, жизнь пока еще не поспевает за пропагандой, но Черногория действительно стала полем для экспериментов беспринципного афериста, что может плохо для нее закончиться. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Каким будет мир без лидерства США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет. В Москве ответ на этот вопрос готов давно. Однако, объективно говоря, всей планете лидерство США пока выгодно. В том числе и России. Подробности...

Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
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Триумф Путина

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
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              Каким будет мир без лидерства США

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 3 июля 2020, 09:04

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              Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет.

              В Москве ответ на этот вопрос готов давно: мы увидим многополярный мир, где страны будут уважать суверенитет друг друга, где общие проблемы будут обсуждаться на региональном уровне, а также в глобальном совете директоров наподобие Большой Двадцатки.

              В общем, мир гораздо более безопасный и стабильный, чем нынешний. Однако этот ответ – не более, чем фантазия, не учитывающая ни человеческую психологию, ни особенности региональных систем международных отношений.

              Да, Соединенные Штаты ведут себя крайне эгоистично, а где-то и деструктивно. Да, они вмешиваются во внутренние дела стран и проводят гуманитарные интервенции. Да, на их совести разрушение Югославии, Ирака, Ливии (Афганистан не берем – он и без того был разрушен). Да, их действия привели к тому, что Грузия и Украина лишились своих территорий, а последняя вообще рухнула в состояние гражданского конфликта. Все это правда, все это так. Однако критики США упускают из виду или просто игнорируют тот колоссальный объем черновой работы, которую выполняют в мире американцы в рамках своего глобального лидерства. Работы, которая спасает весь мир от большой войны и больших проблем.

              Призраки прошлого

              Фото: Horst Mahr/Global Look Press

              Самые, пожалуй, неприятные последствия ухода Вашингтона с поста мирового жандарма будут в Восточной Азии. Во-первых, мы увидим резкое обострение ситуации на Корейском полуострове – вплоть до войны с применением ядерного оружия. Причем, агрессором тут может стать как Северная Корея (попытаться решить проблему угрозы с Юга, лишившегося американской «крыши», а, значит, и военного превосходства над Севером), так и Южная Корея, решив нанести превентивный удар, в том числе и ядерный.

              Да, ядерный – поскольку, и это во-вторых – отказ США от мирового лидерства повлечет стремление как минимум двух государств (имеющих безъядерный статус только потому, что на этом настояли американцы, взявшие их под свой оборонный зонтик) Восточной Азии в ускоренном темпе обрести ядерное оружие: Южной Кореи и Японии. И если Сеулу это оружие нужно для сдерживания Пхеньяна (который получает еще один аргумент для нанесения превентивного удара), то Токио – для защиты от набирающего мощь Пекина. В качестве довеска к японской бомбе мы увидим отказ от пацифистских статей конституции и резкий рост милитаризма в этой стране, пробуждающий страшные призраки прошлого и вновь поднимающий вопрос о том, чем было вызвано антигуманное отношение Токио к завоеванным территориям в первой воловине XX века: временным помешательством или все-таки элементами национальной психологии.

              Помимо этих двух государств ядерный меч захочет получить и одна территория – Тайвань. Если, конечно, успеет – ведь на сегодняшний день лишь гарантии США и их Седьмой Флот удерживают Китай от попыток вернуть Тайбэй в лоно Матери-Родины. Поэтому вполне возможна интервенция – и, учитывая возросшие военные возможности Народно-Освободительной армии Китая, это будет отнюдь не коллективный заплыв миллиона бойцов через Тайваньских пролив.

              И Тайванем Китай может не ограничиться. Лишь Соединенные Штаты на сегодняшний день сдерживают КНР от территориальной экспансии на юго-восточном направлении, нацеленной на контроль островов и чуть ли не всей акватории Южно-Китайского моря. У Пекина достаточно военных и экономических возможностей для того, чтобы подчинить своей воле весь регион (если, конечно, японцам не удастся проявить чудеса дипломатии и создать под своей эгидой антикитайский альянс в Восточной Азии) – а затем обратить внимание и на другие географические направления. 

              Бури в пустынях

              Не будет поводов для оптимизма и на Ближнем Востоке. В случае ухода Соединенных Штатов падет Израиль – прошли те времена, когда армия этого государства на порядок превосходила все вооруженные силы ближневосточных стран, а премьеры (даже женского пола) обладали стальной волей для принятия радикальных решений. Сейчас израильская армия не может даже нормально воевать против ХАМАС, элиты нерешительны, а население расколото (вплоть до того, что вынуждено три раза ходить на выборы для того, чтобы сформировать правительство). Ядерное оружие вряд ли защитит – территория Израиля невелика, и арабы вполне могут нанести превентивный обезоруживающий удар.

              Возможно, даже ядерный. Учитывая страхи и экономические возможности стран Залива, без американцев они попытаются создать или даже приобрести ядерное оружие – и первой страной в списке будет Саудовская Аравия. Страна с расколотыми элитами, отсутствующим гражданским обществом и огромными нефтяными богатствами, которую ненавидят многие соседи. Королевству нужно защищаться от Ирана (который вполне может воспользоваться ситуацией и, как минимум, оккупировать Ирак, а, как максимум, отправить «зеленых человечков» на помощь угнетаемым шиитам в Саудовской Аравии). Проблема в том, что Иран выиграет ядерную гонку (если, конечно, саудиты не смогут купить ядерное оружие у Пакистана, чью ядерную программу они и финансировали), и не позволит Эр-Рияду обрести ядерный меч – вплоть до превентивных военных действий. И это уже не говоря о том, что и Тегеран, и Эр-Рияд имеют на содержании террористические группировки, и высока вероятность того, что в ходе этого ядерного соревнования парочка ядерных бомб террористам перепадет. Бомб, которые могут быть взорваны далеко за пределами Ближнего Востока.

              Даже в случае, если Иран проведет блицкриг против арабских монархий и закрепит за собой роль доминирующей державы в Заливе, Ближний Восток он на блюдечке не получит – для этого нужно будет потягаться с Турцией. Регион всегда был ареной соперничества персов и турок, и сейчас лишь американские интересы сдерживают и в какой-то степени даже объединяют эти страны – например, побуждая коллективно вместе с Россией решать сирийские дела. Без Соединенных Штатов решать эти дела они будут отнюдь не дипломатическими методами, а так, как умеют лучше всего – с помощью оружия, прокси-войн или полномасштабных боевых действий. И, опять же, война вполне может перерасти в ядерную.

              Право на нытье

              Что же касается самой Европы, то, возможно, кому-то покажется, что Евросоюзу выгоден уход США. Что он позволит Старой Европе поставить на место Новую, приструнить Польшу и Прибалтийские страны, заставить их действовать в европейских, а не в американских интересах. Что Франция и Германия расправят плечи и сами, совместно, будут решать проблемы, стоящие перед Евросоюзом.

              Однако этого не будет. Во-первых, европейские элиты, воспитанные в условиях психологического рабства Старого Света у Нового, неспособны к принятию самостоятельных решений. Страх поглощает их – страх перед ответственностью, что проявилось, например, в тотальной неспособности европейцев защитить свои компании в Иране при Трампе. Во-вторых, европейские лидеры поражены вирусом коллективизма. В Евросоюзе доминирует концепт общей внешней политики, поэтому та же Франция или Германия боятся принимать серьезные решения (например, взять курс на нормализацию отношений с Россией), против которых могут выступить их коллеги по ЕС. Что, конечно, дает внешним силам возможность парализовать Евросоюз и выключать его из игры. Например, решила Европа собрать с Евросоюза по кораблику и самолетику, ввести морскую блокаду Ливии (чтобы турки не поставляли туда оружие) – а Анкара договаривается с Мальтой, и та своим тонким, но имеющим право в ЕС голоском – блокирует дальнейшее финансирование операции. После чего спокойно поставляет оружие ливийцам, а при попытках французских кораблей досмотреть турецкое судно оно берет французских моряков на прицел. И Макрон – вместо того, чтобы жестко ответить на подобную угрозу – ноет о «смерти мозга НАТО».

              И Турция – не единственная угроза для «освобожденной Европы». Тем европейским либералам, которые будут аплодировать крушению «угнетающих арабов еврейских оккупантов», стоит открыть книжки и почитать о том, как Европа наплевала на судьбу еретиков-византийцев, допустила падение Константинополя – и во сколько миллионов потерянных жизней ей встало затем это высокомерие. Константинополь сдерживал агрессию турок – ровно так, как сейчас Израиль аккумулирует на себе львиную долю агрессии радикальных исламистов. Падет Израиль – и следующей жертвой их джихада станет Европа, после чего сытых бюргеров и любителей толерантности будут взрывать четко и регулярно – до тех пор, пока они либо не станут каяться перед арабами, либо в Европе к власти не придут ультраправые, которые ответят террором на террор.

              Кому-то в России это может показаться идеальным шансом. Находящаяся в опасности Европа в очередной раз обращается за помощью к Москве – и Москва отвечает. Как минимум, приструнивает – вместе с Парижем и Брюсселем – восточноевропейских русофобов, наводит порядок на постсоветском пространстве и создает систему коллективной безопасности от Лиссабона до Владивостока, которую цементирует российский ядерный арсенал, сохранившиеся у Москвы имперские амбиции и готовность защищать свою безопасность всеми доступными методами. Возможно, так и будет – однако проблема в том, что возникающие риски (распространение ядерного оружия, всплеск международного терроризма, изменение статуса российско-китайских и российско-иранских отношений) на порядок перевешивают все выгоды от ухода Соединенных Штатов с роли лидера. К большому сожалению, мир еще не дорос до того, чтобы жить по закону в отсутствие полицейского, чья сила стоит за этим законом. Да, Штаты – не идеальный полицейский. Взяточник, циник, эгоист. Но, к сожалению, другого полицейского сегодня в мире нет. 


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