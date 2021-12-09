Европейские правые вернули власти Польши в геополитическую реальность

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9 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

Как новые санкции ударят по россиянам Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Общение Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи изначально рассматривалось в мире как спокойное продолжение женевской встречи двух лидеров. Однако публикации в западных СМИ о якобы готовящихся США новых санкциях против Москвы для предотвращения войны на Украине существенно накалили обстановку перед переговорами. Зачем устроили утечку о новых санкциях, какова вероятность их введения и как они ударят по россиянам? Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России

Авторы «неполиткорректных» объявлений должны отредактировать их до 1 февраля Рюмин Александр/ТАСС
Объявления о сдаче жилья в духе «только славянам» на крупнейшем профильном сервисе ЦИАН будут переписаны. Также под запретом окажутся ограничения «по принципу гражданства», что горячо поддерживают в Федерации трудовых мигрантов. Так российский рынок арендного жилья попал в зависимость от западных представлений о том, что нужно считать дискриминацией. Подробности...
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США наносят удар в самое сердце Китая

Предстоящая Олимпиада имеет большое значение не только для Китая в целом, но и лично для председателя Си ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. Почему бойкот носит столь странный характер, какие ответные меры предпримет против участников этого бойкота Китай – и почему Вашингтон в любом случае проиграет этот этап длительного противостояния с КНР? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Европейские правые вернули власти Польши в геополитическую реальность

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» собрала в Варшаве европейских коллег, рассчитывая на их поддержку в противостоянии с Брюсселем. Но те призвали учитывать интересы Москвы. Подробности...

Рэп ведет молодежь не на баррикады, а в библиотеку

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Каким будет мир после Google

Эдуард Стругов
Эдуард Стругов, предприниматель, эксперт в сфере трансформации социально-экономических систем
Парадигму цифровых монополистов – победитель получает весь рынок – пора менять вместе с поддерживающими ее старыми технологиями. Google сделал свое дело. Пора сказать ему спасибо и начать строить на плечах гигантов новую экономику. Подробности...
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Переговоры России и США: главное

Квартиры «не только для славян»

Чоршанбиева высылают из России

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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Олег Хавич

    Европейские правые вернули власти Польши в геополитическую реальность

    Олег Хавич
    аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
    		9 декабря 2021, 09:14

    После прихода к власти в 2015 году в Польше консервативно-националистической партии «Право и справедливость» эта страна постоянно пытается демонстрировать свою геополитическую значимость. Так, Варшава развернула активность в рамках «Восточного партнерства» ЕС, направленного на отрыв от России Украины, Молдавии и Грузии. В «Инициативе трех морей» Польша и вовсе играет первую скрипку, самый представительный саммит этой организации состоялся в июле 2017-го в Варшаве при участии президента США Дональда Трампа.

    В США выражали готовность поддержать «Инициативу трех морей» финансово, усилив ее антироссийскую направленность, однако развитие этого интеграционного проекта пока приостановила пандемия. А «Восточное партнерство» Брюссель плотно взял под свой контроль, не желая усиливать Варшаву, которая постоянно претендует на «более равный» статус по сравнению с другими странами Европейского союза. Напомню, что в начале октября 2021 года Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Основного закона страны над законодательством Евросоюза, после чего Европарламент потребовал лишить Польшу финансирования из фондов ЕС.

    Естественно, что в сложившейся ситуации власти Польши пытаются найти союзников в других европейских странах. И вот в минувшую субботу партия «Право и справедливость» (ПиС) провела в польской столице мероприятие под громким названием The Warsaw Summit, в котором приняли участие представители консервативных партий из ряда стран Евросоюза, выступающих против централизации ЕС.

    Главным действующим лицом саммита стал лидер ПиС, «силовой» вице-премьер Ярослав Качиньский, которого в Польше зачастую без иронии называют «Начальником государства» (некогда официальный титул Юзефа Пилсудского). Кроме него, в саммите приняли участие председатель венгерской партии FIDESZ, премьер Венгрии Виктор Орбан, лидеры французской партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен и испанской VOX Сантьяго Абаскаль, а также представители правых партий (в том числе непарламентских) из Бельгии, Нидерландов, Румынии, Эстонии и Финляндии.

    Ожидания от саммита в Польше, да и во всем ЕС, были весьма далеко идущими. Ведь буквально за несколько дней до него Качиньский заявил на заседании парламентской фракции ПиС: «Для европейцев наступили жесткие времена. Немцы выложили свои карты на стол и хотят построить Четвертый рейх. Мы этого не допустим!». Слова были встречены вставанием и овациями депутатов Сейма. Собственно, поэтому никто не удивился тому, что на саммите в Варшаве не было представителей партии «Альтернатива для Германии».

    Фото: facebook.com/pisorgpl

    А вот отсутствие представителей Италии, в том числе бывшего вице-премьера Маттео Сальвини, с которым Виктор Орбан и премьер Польши Матеуш Моравецкий в апреле этого года договорились работать над формированием общеевропейского правого политического объединения, аналитики заметили. По информации итальянской газеты La Repubblica, Сальвини не приехал из-за обиды на Качиньского. Лидер ПиС хочет сформировать новую фракцию в Европарламенте на основе той, в которую ныне входит его партия – «Европейских консерваторов и реформаторов». Но всё дело в том, что в состав последней входят депутаты от партии «Братья Италии», которая является конкурентом «Лиги» Сальвини в борьбе за правый электорат.

    Правда, и без Сальвини, который в 2015-м пришел на заседание Европарламента в футболке с портретом президента России, а ранее фотографировался в ней на Красной площади Москвы, персонажей на мероприятии хватило для того, чтобы леволиберальная польская пресса назвала его «Пропутинским саммитом». Польская оппозиция билась в истерике: в Варшаве «главные агенты Кремля» Орбан и Ле Пен обмениваются опытом и обучают поляков, как разговаривать с Путиным.

    И хотя, на самом деле, на Варшавском саммите ни о чем так и не договорились (к примеру, новой консервативной фракции в Европарламенте не будет не только в ближайшее время, но и до конца его полномочий, то есть до 2024 года), однако мероприятие всё же стало «информационной бомбой». Дело в том, что в его ходе Марин Ле Пен дала интервью влиятельной газете Rzeczpospolita, которое 6 декабря стало одной из главных тем в Польше. Интервью вышло под заголовком «Ле Пен: Украина находится в сфере влияния России» и в нем досталось не только Киеву, но и Брюсселю.

    Отвечая на провокационный вопрос о «100 тысячах русских солдат, готовых вторгнуться на Украину», Марин Ле Пен сказала: «Я считаю, что Европейский союз сыграл в этом вопросе роль пожарного-пиромана. Вы можете говорить, что хотите, но Украина находится в сфере влияния России. Попытки вторгнуться в эту сферу влияния создают напряженность и страхи, и получается такая ситуация, которую мы наблюдаем сегодня».

    Это стало своеобразным «двойным ударом» по польским властям. Во-первых, потому что позволило прессе обвинить их в «игре на руку Путину», что для русофобского электората ПиС является предательством национальных интересов Польши. А во-вторых, слова Ле Пен стали свидетельством отношения Старой Европы к потугам Варшавы продемонстрировать свою влиятельность на Украине. Правда, и в Новой Европе призывы Польши поддержать ее «украинского союзника» всё чаще игнорируют. К примеру, Венгрия с октября этого года полностью отказалась от транзита российского газа через Украину, причем Виктор Орбан тогда рекомендовал Киеву «договориться с русскими».

    Фактический руководитель Польши Ярослав Качиньский заявления Марин Ле Пен пока не комментировал, а премьер этой страны Матеуш Моравецкий лишь заявил, что партии, которые встретились на выходных в Варшаве, «не должны во всем соглашаться», и слова Ле Пен – это как раз тот случай, где такого согласия нет. Моравецкий также с сожалением сказал, что «не все в Западной Европе понимают ситуацию в восточной части континента». В переводе на обычный язык – терпеть польские геополитические фантазии и претензии не готов не только официальный Брюссель, но и европейская консервативная оппозиция.

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