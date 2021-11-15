Лукашенко может чувствовать себя победителем

Миграционный кризис на белорусско-польской границе стремительно превратился из локального выяснения отношений между Белоруссией и Польшей в проблему континентального масштаба. Поначалу всё выглядело как очередное выяснение белорусско-польских отношений, состояние которых можно оценить как «хуже некуда». Поляки подозревали «последнего диктатора Европы» в сознательном вредительстве, белорусы в ответ указывали соседям на бесчеловечное отношение к женщинам и детям, проделавшим путь в тысячи километров.

Но затем Польше показалось мало, и она обвинила во всём Россию – на что предсказуемо получила жёсткий ответ о нашей непричастности к происходящему. Её союзники по ЕС повели себя противоречиво. Сначала канцлер Германии Ангела Меркель вроде бы попросила Владимира Путина повлиять на Александра Лукашенко. Но затем в Евросоюзе задумались не только о новых санкциях в отношении Белоруссии, но и пригрозили ими «Аэрофлоту», который, мол, причастен к перевозке мигрантов. Досталось здесь и перевозчику из Турции.

И пошла писать губерния... Лукашенко попросил Россию помочь с охраной белорусско-польской границы. Кроме того, он пригрозил перекрыть магистральный газопровод «Ямал – Европа». Учитывая нынешние высокие цены на газ, шаг более чем резкий и болезненный для Европы. Наконец, Евросоюз решил не мелочиться и опять-таки нанести удар не по Белоруссии, а по России – пригрозил Газпрому антимонопольными проверками. И в Брюсселе задумались о создании списка «невменяемых соседей» ЕС.

А ведь нынешнего кризиса могло и не быть, если бы не события 2020-го и весны нынешнего года. Вряд ли большие потоки беженцев двинулись бы из Белоруссии сначала в Литву, а затем и в Польшу, если бы не последствия белорусских прошлогодних выборов президента. Не будем делать вид, что Лукашенко ангел. Протесты его подчинённые разгоняли порой жёстко, а уж принудительная посадка самолёта смотрелась несколько пугающе.

Тем не менее, Евросоюз и входящая в него Польша не выглядят здесь «белыми и пушистыми» защитниками прав человека. Они особо не скрывали, что их цель – свергнуть Лукашенко. И когда это не удалось, ЕС закрыл белорусскому президенту и части его окружения въезд к себе, прервал с ними диалог. Европейцы демонстративно встречались с оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской и «раскручивали» Протасевича. А уж после истории с самолётом диалог ЕС и Белоруссии вовсе прекратился, причём угрозы кар небесных звучали отнюдь не из Минска.

С высокой степенью вероятности можно предположить, что в Белоруссии сознательно пошли на то, чтобы завезти в Европу беженцев с Ближнего Востока. И в этой части обвинения Польши и ЕС справедливы. Однако это опять же способ защиты. Когда тебя открыто хотят свергнуть, когда твоей авиакомпании запрещают летать в Европу (и она терпит огромные убытки), когда с тобой не хотят разговаривать – ты начинаешь защищаться, как умеешь. И, естественно, пытаешься принудить партнёра к диалогу всеми доступными способами.

То, что Лукашенко выбрал такой метод давления, тоже вполне понятно. Проблема с потоками мигрантов в последние годы превратилась едва ли не в главную головную боль для Евросоюза. А уж Польше, которая всеми правдами и неправдами пытается оградить себя даже от приёма беженцев по небольшой квоте ЕС, это больно вдвойне. Если в Варшаве и Брюсселе не просчитали такой ответ из Минска – это вопрос к местным прикормленным аналитикам, которые почему-то не знают, что действие в большинстве случаев рождает противодействие.

На эту тему

А уж попытки перевести стрелки на Россию выглядят как откровенная истерика от бессилия. Понятно, что нынешние (да и не только нынешние) руководители Польши, для которых русофобия стала навязчивой идеей, склонны обвинять нашу страну едва ли не во всех своих бедах и неурядицах. Но в Евросоюзе вроде должны сидеть более вменяемые люди. Или они таким способом решили временно затушить конфликт с поляками по поводу их намерения поставить свои законы выше европейских таким оригинальным способом?

Видимо, в Брюсселе восторжествовали мифы, которые выглядят примерно так. Стремящийся к свободе и сближению с Евросоюзом белорусский народ давно бы уже сверг диктатора Лукашенко, если бы Россия не оказывала ему всестороннюю помощь. И любое действие белорусского руководства они воспринимают как выполнение приказа из Москвы (или как минимум одобрения). И раз уж сложилось такое сложное положение на границе – бить надо не только по Белоруссии, но и по России.

Хоть бы подумали, какая выгода нашей стране от такого направления мигрантов в ЕС. У нас с Белоруссией вообще прозрачная граница, и какая-то часть беженцев могла бы и к нам просочиться. А уж перекрытие газопровода «Ямал – Европа» – последнее, что нужно Газпрому в условиях подготовки к работе «Северного потока – 2». России невыгодно сейчас обострять отношения с Евросоюзом. Да и Лукашенко сам по себе политик весьма строптивый, ссорился с РФ не раз и не два.

Отдельный вопрос – доказательства. Их нет никаких, даже косвенных. Если бы Россия действительно хотела устроить Евросоюзу миграционный кризис – мало бы ему не показалось.

Европа хочет замёрзнуть зимой? Тогда может начинать расследования против Газпрома. Думает запретить «Аэрофлоту» полёты над собой? Тогда пусть забудет о транссибирских перелётах между ЕС и странами Восточной Азии. Придётся тогда европейским компаниям летать через Афганистан. Да и узбеки с таджиками вместо подмосковных строек вполне могут захотеть поработать где-то в Стокгольме... Если Белоруссия смогла защититься столь чувствительно для ЕС – Россия сможет ответить куда больнее.

Хороша ли нынешняя обстановка? Нет, плоха. Безусловно, и Россия, и тем более Белоруссия пострадают от европейских ограничений. Но европейцы, которые не привыкли затягивать пояса и смертельно боятся толп мигрантов, взвоют. Поэтому выход один – разговаривать и с Россией, и с Белоруссией, даже если Лукашенко кому-то крайне неприятен. Но пока белорусский президент может чувствовать себя победителем. Он смог ударить ЕС по больному месту и вызвать у него (само собой – и у Польши) подлинную русофобскую истерику.