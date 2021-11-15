Лукашенко может чувствовать себя победителем

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Российские нефтяники перехитрили Америку

США и хотели бы добывать больше нефти, но уже не могут REUTERS/Shannon Stapleton
Резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. А ведь еще несколько лет назад американские нефтяники смогли обрушить мировые цены на нефть, просто наращивая добычу. Почему же сейчас Америка оказалась бессильна? Подробности...
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Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

По мнению Путиина, остановка газопровода «Ямал – Европа» может нанести «большой ущерб энергетике Европы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которой грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»? Подробности...
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«Пистолетом. Кулаком. Головой». Как майор полиции предотвратил трагедию на дороге

Майор полиции Александр Шехирев. В правом верхнем углу – место, где остановилась фура Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Героем российских соцсетей недавно стал старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Шехирев: он догнал и остановил на трассе Пермь – Березники вышедшую на встречную полосу фуру с умершим водителем. Спецкор газеты ВЗГЛЯД своими глазами изучил данный участок трассы, поговорил со свидетелями и понял, что героев в этой истории было как минимум двое.  Подробности...
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Запад предъявил России вину за собственные военные преступления

После военных операций США и их союзников на Ближнем Востоке люди бегут в Европу Виктор Толочко/РИА Новости
Британский МИД заявил об ответственности России за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. В ответ на это в Москве напомнили о преступлениях Лондона на Ближнем Востоке. Почему Запад пытается переложить вину за ситуацию с беженцами у границ ЕС на Россию и что на самом деле спровоцировало кризис? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Лукашенко может чувствовать себя победителем

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Попытки обвинить Россию в миграционном кризисе в Европе выглядят как откровенная истерика от бессилия. Понятно, что руководители Польши, для которых русофобия стала навязчивой идеей, склонны обвинять нашу страну во всех своих бедах и неурядицах. Но в Евросоюзе вроде должны сидеть более вменяемые люди. Подробности...

Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданный режим обстреливает города Донбасса, убивает людей, в том числе и детей. Разовые закупки Украиной угля приведут лишь к увеличению страданий жителей края. Подробности...
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В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Нынешний конфликт на восточных границах Польши является следствием многолетней политики этой страны по поддержке экспансионизма Запада. Но поскольку признать это в Варшаве не могут, то пытаются во всем обвинить Москву. Подробности...
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Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

У директора ЦРУ миссия в Москве

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Война полиции с ягодицами

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Вадим Трухачёв

    Лукашенко может чувствовать себя победителем

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		15 ноября 2021, 17:19

    Миграционный кризис на белорусско-польской границе стремительно превратился из локального выяснения отношений между Белоруссией и Польшей в проблему континентального масштаба. Поначалу всё выглядело как очередное выяснение белорусско-польских отношений, состояние которых можно оценить как «хуже некуда». Поляки подозревали «последнего диктатора Европы» в сознательном вредительстве, белорусы в ответ указывали соседям на бесчеловечное отношение к женщинам и детям, проделавшим путь в тысячи километров.

    Но затем Польше показалось мало, и она обвинила во всём Россию – на что предсказуемо получила жёсткий ответ о нашей непричастности к происходящему. Её союзники по ЕС повели себя противоречиво. Сначала канцлер Германии Ангела Меркель вроде бы попросила Владимира Путина повлиять на Александра Лукашенко. Но затем в Евросоюзе задумались не только о новых санкциях в отношении Белоруссии, но и пригрозили ими «Аэрофлоту», который, мол, причастен к перевозке мигрантов. Досталось здесь и перевозчику из Турции.

    И пошла писать губерния... Лукашенко попросил Россию помочь с охраной белорусско-польской границы. Кроме того, он пригрозил перекрыть магистральный газопровод «Ямал – Европа». Учитывая нынешние высокие цены на газ, шаг более чем резкий и болезненный для Европы. Наконец, Евросоюз решил не мелочиться и опять-таки нанести удар не по Белоруссии, а по России – пригрозил Газпрому антимонопольными проверками. И в Брюсселе задумались о создании списка «невменяемых соседей» ЕС.

    А ведь нынешнего кризиса могло и не быть, если бы не события 2020-го и весны нынешнего года. Вряд ли большие потоки беженцев двинулись бы из Белоруссии сначала в Литву, а затем и в Польшу, если бы не последствия белорусских прошлогодних выборов президента. Не будем делать вид, что Лукашенко ангел. Протесты его подчинённые разгоняли порой жёстко, а уж принудительная посадка самолёта смотрелась несколько пугающе.

    Тем не менее, Евросоюз и входящая в него Польша не выглядят здесь «белыми и пушистыми» защитниками прав человека. Они особо не скрывали, что их цель – свергнуть Лукашенко. И когда это не удалось, ЕС закрыл белорусскому президенту и части его окружения въезд к себе, прервал с ними диалог. Европейцы демонстративно встречались с оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской и «раскручивали» Протасевича. А уж после истории с самолётом диалог ЕС и Белоруссии вовсе прекратился, причём угрозы кар небесных звучали отнюдь не из Минска.

    Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»

    С высокой степенью вероятности можно предположить, что в Белоруссии сознательно пошли на то, чтобы завезти в Европу беженцев с Ближнего Востока. И в этой части обвинения Польши и ЕС справедливы. Однако это опять же способ защиты. Когда тебя открыто хотят свергнуть, когда твоей авиакомпании запрещают летать в Европу (и она терпит огромные убытки), когда с тобой не хотят разговаривать – ты начинаешь защищаться, как умеешь. И, естественно, пытаешься принудить партнёра к диалогу всеми доступными способами.

    То, что Лукашенко выбрал такой метод давления, тоже вполне понятно. Проблема с потоками мигрантов в последние годы превратилась едва ли не в главную головную боль для Евросоюза. А уж Польше, которая всеми правдами и неправдами пытается оградить себя даже от приёма беженцев по небольшой квоте ЕС, это больно вдвойне. Если в Варшаве и Брюсселе не просчитали такой ответ из Минска – это вопрос к местным прикормленным аналитикам, которые почему-то не знают, что действие в большинстве случаев рождает противодействие.

    А уж попытки перевести стрелки на Россию выглядят как откровенная истерика от бессилия. Понятно, что нынешние (да и не только нынешние) руководители Польши, для которых русофобия стала навязчивой идеей, склонны обвинять нашу страну едва ли не во всех своих бедах и неурядицах. Но в Евросоюзе вроде должны сидеть более вменяемые люди. Или они таким способом решили временно затушить конфликт с поляками по поводу их намерения поставить свои законы выше европейских таким оригинальным способом?

    Видимо, в Брюсселе восторжествовали мифы, которые выглядят примерно так. Стремящийся к свободе и сближению с Евросоюзом белорусский народ давно бы уже сверг диктатора Лукашенко, если бы Россия не оказывала ему всестороннюю помощь. И любое действие белорусского руководства они воспринимают как выполнение приказа из Москвы (или как минимум одобрения). И раз уж сложилось такое сложное положение на границе – бить надо не только по Белоруссии, но и по России.

    Хоть бы подумали, какая выгода нашей стране от такого направления мигрантов в ЕС. У нас с Белоруссией вообще прозрачная граница, и какая-то часть беженцев могла бы и к нам просочиться. А уж перекрытие газопровода «Ямал – Европа» – последнее, что нужно Газпрому в условиях подготовки к работе «Северного потока – 2». России невыгодно сейчас обострять отношения с Евросоюзом. Да и Лукашенко сам по себе политик весьма строптивый, ссорился с РФ не раз и не два.

    Отдельный вопрос – доказательства. Их нет никаких, даже косвенных. Если бы Россия действительно хотела устроить Евросоюзу миграционный кризис – мало бы ему не показалось. 

    Европа хочет замёрзнуть зимой? Тогда может начинать расследования против Газпрома. Думает запретить «Аэрофлоту» полёты над собой? Тогда пусть забудет о транссибирских перелётах между ЕС и странами Восточной Азии. Придётся тогда европейским компаниям летать через Афганистан. Да и узбеки с таджиками вместо подмосковных строек вполне могут захотеть поработать где-то в Стокгольме... Если Белоруссия смогла защититься столь чувствительно для ЕС – Россия сможет ответить куда больнее.

    Хороша ли нынешняя обстановка? Нет, плоха. Безусловно, и Россия, и тем более Белоруссия пострадают от европейских ограничений. Но европейцы, которые не привыкли затягивать пояса и смертельно боятся толп мигрантов, взвоют. Поэтому выход один – разговаривать и с Россией, и с Белоруссией, даже если Лукашенко кому-то крайне неприятен. Но пока белорусский президент может чувствовать себя победителем. Он смог ударить ЕС по больному месту и вызвать у него (само собой – и у Польши) подлинную русофобскую истерику.

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