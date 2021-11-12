США, Британия и страны ЕС пригрозили «режиму Лукашенко» санкциями

Соединенные Штаты, Британия и страны ЕС в Совете Безопасности (СБ) ООН готовы обсудить санкционные меры против властей Белоруссии и причастных к миграционному кризису на границе с Польшей, говорится в совместном заявлении группы стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.

«Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их, а также меры против тех, кто причастен к действиям режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и способствует им, обеспечивая возможность незаконного пересечения внешней границы Евросоюза», – приводит мнение авторов заявления ТАСС.

Подписавшие совместное заявление страны обещали сохранить единство и решимость в защите Евросоюза от «гибридных операций белорусских властей». Они также призвали к сотрудничеству страны происхождения мигрантов, которые должны предостеречь своих граждан «от попадания в ловушку белорусских властей».

Западные страны также призвали Минск обеспечить мигрантам необходимую защиту и помощь. «Мы подчеркиваем, что все действия должны предприниматься на основе фундаментальных ценностей, ради защиты жизней людей», – отмечается в документе.

Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

В среду США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме сообщила, что США и ЕС договорились расширить санкции против Белоруссии. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.