Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

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25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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США репетируют новую «цветную революцию» на себе

Власти либеральных городов открыто опекают погромщиков Marcio Jose Sanchez/АР/ТАСС
В США возобновились массовые протесты с поджогами, погромами и уличными боями. Происходящее имеет признаки спланированных действий и будто бы организовывалось по методичке «цветных революций» – той самой, которую привыкли разоблачать на пространстве от Венесуэлы до Белоруссии. Единственный вопрос, возникающий в связи с этим: кто «дергает за ниточки» на сей раз, ведь дело происходит в самой Америке? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...

Рижские шпроты пали жертвой грязных денег

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
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У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

Татьяна Жданок, латвийский математик, первый русский депутат Европарламента
Чем шокировала резолюция Европарламента? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

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Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Тимур Шерзад

    Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

    Тимур Шерзад
    журналист
    		25 сентября 2020, 09:16

    80 лет назад, 25 сентября 1940 года, в оккупированной немцами Норвегии запретили все политические партии, кроме «Национального единства» Квислинга. Дети же самих квислинговцев записывались в СС и ехали в Россию «сражаться с большевизмом». Но история показала, что многие из них были бы целее, останься они дома.

    От школьной травли до батальона СС

    Несмотря на то, что в войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы (так же, кстати, как и в войне 1812 года), «делегации» по численности были разными. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек.

    Причина была проста – Норвегию грубо оккупировали, а затенить это обстоятельство абстрактной ненавистью к большевизму и прочими идеями крестовых походов не получалось. Попытки создавать из норвежцев крупные подразделения для войны с СССР проваливались – но кое-что удавалось наскрести. Причем частично благодаря все тем же патриотичным, ненавидящих Квислинга и оккупантов, норвежцам.

    Все дело в том, что норвежцы-коллаборационисты, пошедшие к Гитлеру из идеологических или карьерных соображений, сталкивались с неприятием соотечественников. Что-то заявлять прямо, конечно, никто не осмеливался, но вот гадить предателям по мелочи было в порядке вещей.

    Отдельный слой представляли собой дети таких людей – одноклассники и сокурсники в учебных заведениях отрывались на них по полной программе. В результате те, конечно, ненавидели весь мир, и записывались добровольцами в СС – чтобы оказаться среди «своих», подальше от презирающего их общества, да и чтобы доказать самим себе, что не такие уж они и слабаки. Сделать это можно было довольно рано – 16-летний солдат на передовой в норвежских добровольческих подразделениях СС был не таким уж и редким явлением.

    Раздолбайство по-норвежски

    Но записаться в СС было одно, а умело воевать – другое. За норвежцами постоянно тянулся шлейф косяков и каких-то невероятно глупых историй. Взять хотя бы судьбу Лыжного егерского батальона – именно в его составе норвежцы понесли самые большие единовременные потери на Восточном фронте.

    Добровольцы попали в Карелию. В мае 1942-го они повышали уровень подготовки, решив подтянуть навыки ориентирования на местности в своем ближнем тылу. Доподтягивали до того, что случайно зашли на немецкое минное поле, где из двух десятков человек подорвалось восемнадцать, из них шестеро – смертельно. Спаслись только двое, которые догадались прыгать по крупным валунам.

    Фото: Scherl/Global Look Press

    Большую часть времени норвежцев не бросали в атаки и контратаки – они несли относительно спокойную службу на карельских опорных пунктах. В этой непролазной глуши было относительно тихо, что порождало соответствующее отношение к службе. Например, суровые норвежские «викинги» массово заделывали амбразуры своих дзотов, потому что им оттуда дуло.

    Впрочем, возможность почувствовать себя «крутыми» у норвежских эсэсовцев была. Во время патрулей они то и дело натыкались на погибших русских солдат. И, как признавался 19-летний доброволец Трюгве Йенсен в одном из писем домой, не стеснялись отпиливать им головы, вываривать черепа и использовать их как подсвечники. В итоге русские, правда, отучили норвежцев от этой дикости, минируя тела павших.

    Жизнь на относительно спокойных стационарных позициях продолжалась довольно долго – до лета 1944-го. Норвежские эсэсовцы, конечно, помаленьку учились военному делу, но явно недостаточными темпами. 25 июня на их опорный пункт в Карелии явился суровый и не прощающий ошибок экзаменатор – 731-й стрелковый полк 205-й дивизии РККА.

    Получать по шапке – это больно

    Русские, в отличие от годами скучающих на спокойном участке норвежцев, учебу любили, и себя в ней не жалели. Назначенный на штурм эсэсовских опорных пунктов полк неделю как вернулся с прифронтовых учений по действиям в карельских лесах – отрабатывалась маскировка и постройка плотов и гатей для действий в местных болотах.

    Опорный пункт норвежцев располагался на двух высотках – «Капролат» и «Хассельман». Названия были даны в честь погибших неподалеку офицеров. Слабым местом было то, что удачная атака позволяла отсечь одну высоту от другой – и разбираться с ними уже по отдельности. Русские так и сделали. 26 июня они, предварительно тщательно подготовившись, соорудив гати, натаскав легкой артиллерии и наделав проходов в минных полях, атаковали более слабый «Капролат». Атакующим повезло – очень быстро был убит норвежский командир. После чего остальные обороняющиеся тут же в панике разбежались кто куда – большая часть из 58 человек попала в плен или под русские пули. Уйти смогли единицы.

    27 июня 731-й стрелковый полк взялся и за высоту «Хассельман». Дело продвигалось споро – под прикрытием артогня русские брали один дзот за другим. И тогда норвежцы вновь посыпались, причем на этот раз не самостоятельно, а по личному примеру командира – оберштурмфюрера по имени Софус Карс. Правда, ломанулись прочь не все – какая-то часть норвежцев держалась еще три часа. Но после дожали и этих.

    Бежать от русских эсэсовцам приходилось вплавь – через средних размеров озеро, на другом берегу которого были спасительные немцы. Сделать это удалось лишь 38 эсэсовцам. По сравнению с первоначальной численностью в две сотни человек это были жалкие ошметки. Остальные или попали в плен, или нашли в карельских лесах и болотах свою могилу.

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    Потери РККА в этом бою оказались для штурма укрепленных высот весьма умеренными – 58 убитых и 189 раненых. Немудрено – тут и опыт, и артиллерийская поддержка. Правда, не такая уж и массированная – подтащить по гатям удалось лишь «сорокапятки», 76-миллиметровые пушки и минометы.

    Хотя самим разгромленным норвежцам позже, в воспоминаниях, везде чудились тяжелые орудия и чуть ли не «Катюши». Но это неудивительно – чего только потом не напишешь, чтобы оправдать свой образцово-показательный разгром.


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