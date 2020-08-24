Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны

Взгляд
24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
Разделы

Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находится на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...

Что общего у Лукашенко и Альенде

Михаил Мошкин, журналист
К сентябрю 1973 года вокруг президента Альенде были сплошные измена, трусость и обман. Президент Лукашенко жестко контролирует военно-административную иерархию, замкнутую лично на него. Подробности...

Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

Перейти в раздел…

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Белоруссия закупит у России системы ПВО, БТР и вертолеты Ми-35М
    Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от COVID Готовивший похищение ополченца ДНР в России сотрудник СБУ признал вину Луговой объяснил подоплеку дипломатического скандала в Австрии Кравчук назвал невыполнимой идею Украины о миротворцах в Донбассе
    Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко Медведчук назвал три главных врага Украины «Армата» прошла испытания в беспилотном режиме Начались госиспытания ЗРС С-500
    В Белоруссии задержали двух членов президиума координационного совета оппозиции В России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику» Тихановская нашла себе замену на возможных новых выборах президента Белоруссии Саратовца осудили пожизненно по резонансному делу об убийстве девятилетней девочки

    президентский АКС-74У


    Генерал МВД объяснил отсутствие магазина у автомата Лукашенко

    судебный процесс


    Стало известно о выборе Ефремовым «нового» адвоката

    защита от ПРО США


    Начались госиспытания ЗРС С-500

    Видео

    «серый кардинал»


    Главным врагом России в Минске считают не того человека

    спецслужбы Украины


    СБУ в «деле вагнеровцев» подвел человеческий фактор

    Саммит ЕС по Белоруссии


    Почему Европа не поддержала белорусский протест

    советский и украинский ученый


    Российский академик: Борис Патон внес великий вклад в Победу

    центр мира


    Герман Садулаев: Россия должна не потерять Монголию

    цветная революция


    Валерий Коровин: Методички для майданов надо начинать с философии

    Поставки из США


    Тимур Шерзад: СССР выстоял бы и без ленд-лиза

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны

    На оспариваемых землях находятся два объекта из списка ЮНЕСКО, включая неоготический замок Леднице    24 августа 2020, 17:40
    Фото: Marketa Hofmanova/CTK/Global Look Press
    Текст: Евгений Крутиков

    Карликовое государство Лихтенштейн хочет увеличиться в десять раз за счет территории Чехии. Соответствующий иск подан в Европейский суд по правам человека. По сути, речь идет о пересмотре границ, установившихся после Второй мировой войны, и об акте геноцида, который лежит на совести чехов и словаков. К чему приведет эта революционная инициатива?

    Конфликт между двумя странами проистекает из конфискации имущества рода Лихтенштейн, прежде всего в Моравии. Послевоенное чехословацкое правительство Эдварда Бенеша объявило князей коллаборантами нацистского режима и лишило большей части собственности. По оценке самих Лихтенштейнов, действия бывшей Чехословакии были необоснованными, поскольку декреты Бенеша должны были распространяться на граждан Германии, а не Лихтенштейна.

    Речь идет об оспаривании суверенитета Чехии над территорией, которая превышает размер Лихтенштейна в десять раз. Это около двух тысяч квадратных километров, где расположены в том числе барочная резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, внесенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

    «Для нас незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешенным вопросом. Конфискация без компенсации неприемлема», - заявила изданию Financial Times глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.

    Лихтенштейно-чешская юридическая война не прекращается с мая 1945 года и только на первый взгляд все это выглядит анекдотично. За ней скрыты кровавые события, о которых нынешние чешские власти предпочитают лишний раз не вспоминать, и к инициативе княжества в Праге относятся со всех серьезностью.

    Это же не памятник Коневу снести по инициативе каких-то фриков. У Лихтенштейна есть целых 120 полицейских и закон о всеобщей воинской повинности. 

    Купи себе государство

    Два основных вопроса: почему иск был подан именно в ЕСПЧ, и как такая тяжба вообще возможна, ведь у Лихтенштейна и Чехии нет общей границы – между ними находится Австрия.

    Дело в том, что речь идет не о землях Лихтенштейна как государства, а о бывших владениях рода фон и цу Лихтенштейнов. То есть пострадали в первую очередь имущественные права граждан по фамилии Лихтенiтейн. Но казус в том, что государство Лихтенштейн – это монархия, так что права граждан по фамилии Лихтенштейн и интересы государства Лихтенштейн ­– это по сути одно и то же.

    В силу средневековой своеобразности, княжество не спешило вступать в Европейский союз и прочие подобные организации. В этих горах время тянется медленно, там право голоса дали женщинам только в середине 1980-х годов. Но когда Вадуц (столица Лихтенштейна) в 2004 году все-таки захотел юридически приобщиться к некоторым «общеевропейским ценностям», у него на пути противотанковыми ежами встали Прага и Братислава.

    Диалог был примерно такой: паны Лихтенштейны должны смириться с тем, что у них отняли леса и замки, и больше эту тему не поднимать, иначе мы их в ЕС не пустим. Князья Священной римской империи гордо отказались от такого предложения и до сих пор не входят в ЕС и НАТО по идейным соображениям.

    Это неконструктивное общение длилось пять лет, пока Брюссель не заставил чехов подписать с Лихтенштейном весьма туманный «договор о сотрудничестве», но дипломатических отношений между странами ними нет до сих пор. Договор 2009 года не решил ни одной из проблем, и проблема имущественных прав Лихтенштейнов периодически выплывает вновь. Обычно под дату или по какому-нибудь другому историческому поводу, а сейчас – точно под дату.

    История рода Лихтенштейнов – это летопись аристократического чванства и раздутого до размеров вселенной эго.

    Скромные австрийские бароны столетиями стремились достичь статуса, равного Габсбургам. Это было чем-то вроде семейного спорта – догнать и перегнать «столбовых» аристократов Священной Римской империи.

    Особенно сильно Лихтенштейны поднялись во время Тридцатилетней войны первой половины XVII века. Для миллениалов поясняем: это была чудовищная бойня по религиозному признаку, охватившая всю центральную Европу и изменившая ее до неузнаваемости. Историки до сих пор спорят, сколько народу тогда погибло: то ли 8, то ли 10 миллионов, но как минимум 7,5 миллионов из них – немцы. Некоторые области современной Германии попросту обезлюдели. А начали это все, кстати говоря, чехи.

    Тогдашний князь, Карл фон Лихтенштейн, сперва вернулся в католичество (до этого бароны были предводителями местных лютеран), а затем поддержал Габсбургов. По результатам военных действий и от щедрот австрийской монархии Лихтенштейны получили в личное владение пятую часть Богемии и еще кое-что по мелочи в Моравии и Силезии. Им там понравилось, и на этих землях они стали проживать постоянно, отстроив там помпезные замки и дворцы.

    Именно об этих территориях и идет сейчас речь. Это те самые Вальтице и Леднице, которые в 1945 году конфисковали чехи.

    Замки постоянно перестраивались, укрупнялись и улучшались. Особенно во второй половине XIX века, поскольку с точки зрения престижа (ключевое слово в этой истории) им требовалось переплюнуть безумного короля Баварии Людвига с его Нойшванштайном.

    Кроме того, Лихтенштейнам смертельно хотелось стать рыцарями Священной Римской империи и получить место в ее рейхстаге, но для этого надо было быть не кем-то с горы, а владеть землями, находившимися в сюзеренитете императора.

    Лихтенштейны зашли с фланга. Они за гроши выкупили у обедневших дворян-горцев два крошечных феода на границе со Швейцарией – Шелленберг и Вадуц, которые соответствовали требуемым параметрам. И в 1719 году императору уже ничего не оставалось как признать Лихтенштейнов «князьями суверенного достоинства». К приставке «фон» добавилась приставка «цу».

    Именно эти два феода называются теперь государством Лихтенштейн. Член ООН, ни хухры-мухры.

    Дорога смерти и слез

    Дедушка нынешнего князя, Франц Иосиф II, в 1920-е годы «подрабатывал» простым лесником – такой вот романтик. Днями он бродил по лесам с двустволкой и обедал в полях с чешскими крестьянами, а ужинал в своем неоготическом поместье.

    До 1939 года Лихтенштейны вообще ни разу в Вадуце не были, а проживали либо в своих замках в Чехословакии, либо в Вене или Берлине. Аншлюс Австрии вынудил их оставить роскошное родовое гнездо, а когда немцы растерзали Чехословакию, встал вопрос и о судьбе Лихтенштейнов.

    Князь Франц Иосиф II даже отправил Гитлеру ноту протеста, но это не мешало молодым Лихтенштейнам кутить на Курфюрстендамм в кампании прочей природной аристократии. В воспоминаниях княжны Марии Васильчиковой («Мисси») колоритно описано, как эта аристократия стала прятаться по своим замкам, когда Берлин начал превращаться в груду развалин, а из любимых ресторанов пропала икра.

    Там же описывается, как чехи захватывали замки Лихтенштейнов в 1945 году.

    Правовой основой для этого беспредела выступили так называемые «Декреты Бенеша». Всего чехословацкий президент издал 142 декрета, которые должны были «укрепить государственность Чехословакии», но особенно запомнились четыре ­из них – те, что повлекли за собой действительно чудовищные последствия.

    Они предусматривали «конфискацию вражеской собственности», «лишение немцев и венгров гражданства» и «заселении славянских землевладельцев на ранее конфискованные земли». Декреты были как бы логичными с точки зрения юриспруденции, но суть их заключалась в немедленной депортации с территории страны лиц немецкой и венгерской национальностей с попутным их ограблением

    Депортация проходила крайне жестоко. В Австрии и Германии периодически об этом вспоминают, но чехи и словаки отказываются платить компенсацию и вообще признавать за собой какую-либо вину. Меж тем только на так называемой Брюннской дороге (трассе из Брно к австрийской границе) погибло по разным данным от 4 до 8 тысяч женщин, стариков и детей (мужчины были в лагерях для военнопленных), насильно изгоняемых из государства.

    В моравском городке Пршерове словацкий отряд контрразведки остановил поезд с немецкими беженцами. Командовал отрядом некий капитал Пазур, еще полгода до этого состоявший в Глинковой гарде – словацком аналоге СС. Чем он руководствовался – неизвестно, но словаки на месте расстреляли 265 человек и свалили тела в братскую могилу. СМЕРШ ту могилу раскопал и нашел там помимо всего прочего 72 ребенка, младшему из которых было 8 месяцев.

    СМЕРШ гонялся за Пазуром полтора года, нашел в Словакии и сдал чехословацким властям. Но лучше б на месте расстреляли, поскольку суд в Братиславе дал ему за массовое убийство гражданских лиц всего семь лет. Уже в середине 1950-х годов капитан был на свободе. И даже не раскаялся.

    Лихтенштейны с их замками и лесами по декретам Бенеша попадали сразу в две категории неблагонадежных ­– «немцы» и «враги». Из их замков изгнали даже немецкоговорящих слуг.

    Необходимо подчеркнуть, что конфискации имущества проводили не коммунисты и не советская военная администрация, а вполне себе буржуазное правительство Бенеша, только что на советских танках въехавшее в Прагу из лондонской эмиграции. В этом кабинете министров вообще ни одного коммуниста не было.

    Правда, есть мнение, что, не имея за спиной СССР, Бенеш на подобное бы не пошел. Его долго уговаривали если уж не «простить» немцев с венграми, то по крайней мере выселять их это «не по-нацистски» (это цитата из американского обращения Праге). Советская же военная администрация воспринимала происходящее как внутреннее дело суверенной Чехословакии и сделать ничего не могла.

    В Трансильвании СМЕРШ брал венгерские села под охрану, чтобы румыны не набежали с топорами, потому что это была спорная территория с непонятным юридическим и дипломатическим статусом (ходили даже разговоры о создании Трансильванской народной республики с дальнейшим ее включением в состав СССР). А в Чехословакии было как бы законное правительство, и Москва признавала границы этой страны до Мюнхена (но без Закарпатья).

    Чешская месть – не совсем тот ад, который творили в Померании поляки при схожих обстоятельствах и в те же период, но все равно тянет на локальный геноцид. И Праге с Братиславой пора платить за это и каяться, а не памятники сносить.

    Болеем за князя

    Шансов на то, чтобы решить свой имущественный вопрос, у Лихтенштейнов мало, потому что ЕСПЧ не рассматривает дела, события которых происходили до создания международного суда.

    Кроме того, чехи продолжают называть княжеский род «коллаборантами», хотя князь постоянно подчеркивал свой нейтралитет и охотно привечал у себя беженцев не только из числа родственников.

    Та же Мисси Васильчикова, служившая тогда в ведомстве Риббентропа в отделе пропаганды, отправила в богемские замки своих престарелых родителей из Берлина, когда там стало совсем плохо. Они перебегали из замка в замок в западном направлении аж до французской границы, где Мисси вышла замуж за американского офицера разведки, хотя к ней и Лихтенштейны сватались.

    Они, кстати, до сих пор упорно держаться за «чистоту крови» и невест себе подбирают исключительно из родов, равных им по происхождению. В этом смысле они едва ли не последние в Европе консерваторы: никаких американских актрис – только девушки, у которых в фамилиях есть приставки «фон», «цу» или «тер».

    Такая олдскульная привязанность к средневековым обычаям делает тяжбу с чехами вечной. Нынешний князь-регент Алоиз по одному из своих образований корпоративный юрист, отсюда и странное обращение в ЕСПЧ. Для Лихтенштейнов случившееся в 1945 году не просто рейдерский захват элитной недвижимости, а вопрос престижа семьи. Не государства Лихтенштейн, члена ООН, а именно их личное безнадежное дело.

    Другой вопрос, что им есть, чем оперировать в суде, а за сотни тысяч немцев и венгров, которых погнали пешком в сторону Австрии, согнали в столыпинские вагоны или пустили на другой берег Дуная на баржах, не заступится никто.

    В Германии, Австрии и Венгрии есть общественные организации потомков депортированных, но именно что общественные. Иногда МИД Австрии запускает что-то похожее на жалобу в сторону Праги, но выглядят они неубедительно. Чехи же уверены в своей исторической правоте и сбить их с этой позиции не то что ЕСПЧ, а вообще весь Евросоюз не сможет.

    Хотя хотелось бы, чтобы у фон унд цу Лихтенштейнов что-нибудь да получилось. Из чистого злорадства.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •