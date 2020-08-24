Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны

Карликовое государство Лихтенштейн хочет увеличиться в десять раз за счет территории Чехии. Соответствующий иск подан в Европейский суд по правам человека. По сути, речь идет о пересмотре границ, установившихся после Второй мировой войны, и об акте геноцида, который лежит на совести чехов и словаков. К чему приведет эта революционная инициатива?

Конфликт между двумя странами проистекает из конфискации имущества рода Лихтенштейн, прежде всего в Моравии. Послевоенное чехословацкое правительство Эдварда Бенеша объявило князей коллаборантами нацистского режима и лишило большей части собственности. По оценке самих Лихтенштейнов, действия бывшей Чехословакии были необоснованными, поскольку декреты Бенеша должны были распространяться на граждан Германии, а не Лихтенштейна.

Речь идет об оспаривании суверенитета Чехии над территорией, которая превышает размер Лихтенштейна в десять раз. Это около двух тысяч квадратных километров, где расположены в том числе барочная резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, внесенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

«Для нас незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешенным вопросом. Конфискация без компенсации неприемлема», - заявила изданию Financial Times глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.

Лихтенштейно-чешская юридическая война не прекращается с мая 1945 года и только на первый взгляд все это выглядит анекдотично. За ней скрыты кровавые события, о которых нынешние чешские власти предпочитают лишний раз не вспоминать, и к инициативе княжества в Праге относятся со всех серьезностью.

Это же не памятник Коневу снести по инициативе каких-то фриков. У Лихтенштейна есть целых 120 полицейских и закон о всеобщей воинской повинности.

Купи себе государство

Два основных вопроса: почему иск был подан именно в ЕСПЧ, и как такая тяжба вообще возможна, ведь у Лихтенштейна и Чехии нет общей границы – между ними находится Австрия.

Дело в том, что речь идет не о землях Лихтенштейна как государства, а о бывших владениях рода фон и цу Лихтенштейнов. То есть пострадали в первую очередь имущественные права граждан по фамилии Лихтенiтейн. Но казус в том, что государство Лихтенштейн – это монархия, так что права граждан по фамилии Лихтенштейн и интересы государства Лихтенштейн ­– это по сути одно и то же.

В силу средневековой своеобразности, княжество не спешило вступать в Европейский союз и прочие подобные организации. В этих горах время тянется медленно, там право голоса дали женщинам только в середине 1980-х годов. Но когда Вадуц (столица Лихтенштейна) в 2004 году все-таки захотел юридически приобщиться к некоторым «общеевропейским ценностям», у него на пути противотанковыми ежами встали Прага и Братислава.

Диалог был примерно такой: паны Лихтенштейны должны смириться с тем, что у них отняли леса и замки, и больше эту тему не поднимать, иначе мы их в ЕС не пустим. Князья Священной римской империи гордо отказались от такого предложения и до сих пор не входят в ЕС и НАТО по идейным соображениям.

Это неконструктивное общение длилось пять лет, пока Брюссель не заставил чехов подписать с Лихтенштейном весьма туманный «договор о сотрудничестве», но дипломатических отношений между странами ними нет до сих пор. Договор 2009 года не решил ни одной из проблем, и проблема имущественных прав Лихтенштейнов периодически выплывает вновь. Обычно под дату или по какому-нибудь другому историческому поводу, а сейчас – точно под дату.

История рода Лихтенштейнов – это летопись аристократического чванства и раздутого до размеров вселенной эго.

Скромные австрийские бароны столетиями стремились достичь статуса, равного Габсбургам. Это было чем-то вроде семейного спорта – догнать и перегнать «столбовых» аристократов Священной Римской империи.

Особенно сильно Лихтенштейны поднялись во время Тридцатилетней войны первой половины XVII века. Для миллениалов поясняем: это была чудовищная бойня по религиозному признаку, охватившая всю центральную Европу и изменившая ее до неузнаваемости. Историки до сих пор спорят, сколько народу тогда погибло: то ли 8, то ли 10 миллионов, но как минимум 7,5 миллионов из них – немцы. Некоторые области современной Германии попросту обезлюдели. А начали это все, кстати говоря, чехи.

Тогдашний князь, Карл фон Лихтенштейн, сперва вернулся в католичество (до этого бароны были предводителями местных лютеран), а затем поддержал Габсбургов. По результатам военных действий и от щедрот австрийской монархии Лихтенштейны получили в личное владение пятую часть Богемии и еще кое-что по мелочи в Моравии и Силезии. Им там понравилось, и на этих землях они стали проживать постоянно, отстроив там помпезные замки и дворцы.

Именно об этих территориях и идет сейчас речь. Это те самые Вальтице и Леднице, которые в 1945 году конфисковали чехи.

Замки постоянно перестраивались, укрупнялись и улучшались. Особенно во второй половине XIX века, поскольку с точки зрения престижа (ключевое слово в этой истории) им требовалось переплюнуть безумного короля Баварии Людвига с его Нойшванштайном.

Кроме того, Лихтенштейнам смертельно хотелось стать рыцарями Священной Римской империи и получить место в ее рейхстаге, но для этого надо было быть не кем-то с горы, а владеть землями, находившимися в сюзеренитете императора.

Лихтенштейны зашли с фланга. Они за гроши выкупили у обедневших дворян-горцев два крошечных феода на границе со Швейцарией – Шелленберг и Вадуц, которые соответствовали требуемым параметрам. И в 1719 году императору уже ничего не оставалось как признать Лихтенштейнов «князьями суверенного достоинства». К приставке «фон» добавилась приставка «цу».

Именно эти два феода называются теперь государством Лихтенштейн. Член ООН, ни хухры-мухры.

Дорога смерти и слез

Дедушка нынешнего князя, Франц Иосиф II, в 1920-е годы «подрабатывал» простым лесником – такой вот романтик. Днями он бродил по лесам с двустволкой и обедал в полях с чешскими крестьянами, а ужинал в своем неоготическом поместье.

До 1939 года Лихтенштейны вообще ни разу в Вадуце не были, а проживали либо в своих замках в Чехословакии, либо в Вене или Берлине. Аншлюс Австрии вынудил их оставить роскошное родовое гнездо, а когда немцы растерзали Чехословакию, встал вопрос и о судьбе Лихтенштейнов.

Князь Франц Иосиф II даже отправил Гитлеру ноту протеста, но это не мешало молодым Лихтенштейнам кутить на Курфюрстендамм в кампании прочей природной аристократии. В воспоминаниях княжны Марии Васильчиковой («Мисси») колоритно описано, как эта аристократия стала прятаться по своим замкам, когда Берлин начал превращаться в груду развалин, а из любимых ресторанов пропала икра.

Там же описывается, как чехи захватывали замки Лихтенштейнов в 1945 году.

Правовой основой для этого беспредела выступили так называемые «Декреты Бенеша». Всего чехословацкий президент издал 142 декрета, которые должны были «укрепить государственность Чехословакии», но особенно запомнились четыре ­из них – те, что повлекли за собой действительно чудовищные последствия.

Они предусматривали «конфискацию вражеской собственности», «лишение немцев и венгров гражданства» и «заселении славянских землевладельцев на ранее конфискованные земли». Декреты были как бы логичными с точки зрения юриспруденции, но суть их заключалась в немедленной депортации с территории страны лиц немецкой и венгерской национальностей с попутным их ограблением

Депортация проходила крайне жестоко. В Австрии и Германии периодически об этом вспоминают, но чехи и словаки отказываются платить компенсацию и вообще признавать за собой какую-либо вину. Меж тем только на так называемой Брюннской дороге (трассе из Брно к австрийской границе) погибло по разным данным от 4 до 8 тысяч женщин, стариков и детей (мужчины были в лагерях для военнопленных), насильно изгоняемых из государства.

На эту тему

В моравском городке Пршерове словацкий отряд контрразведки остановил поезд с немецкими беженцами. Командовал отрядом некий капитал Пазур, еще полгода до этого состоявший в Глинковой гарде – словацком аналоге СС. Чем он руководствовался – неизвестно, но словаки на месте расстреляли 265 человек и свалили тела в братскую могилу. СМЕРШ ту могилу раскопал и нашел там помимо всего прочего 72 ребенка, младшему из которых было 8 месяцев.

СМЕРШ гонялся за Пазуром полтора года, нашел в Словакии и сдал чехословацким властям. Но лучше б на месте расстреляли, поскольку суд в Братиславе дал ему за массовое убийство гражданских лиц всего семь лет. Уже в середине 1950-х годов капитан был на свободе. И даже не раскаялся.

Лихтенштейны с их замками и лесами по декретам Бенеша попадали сразу в две категории неблагонадежных ­– «немцы» и «враги». Из их замков изгнали даже немецкоговорящих слуг.

Необходимо подчеркнуть, что конфискации имущества проводили не коммунисты и не советская военная администрация, а вполне себе буржуазное правительство Бенеша, только что на советских танках въехавшее в Прагу из лондонской эмиграции. В этом кабинете министров вообще ни одного коммуниста не было.

Правда, есть мнение, что, не имея за спиной СССР, Бенеш на подобное бы не пошел. Его долго уговаривали если уж не «простить» немцев с венграми, то по крайней мере выселять их это «не по-нацистски» (это цитата из американского обращения Праге). Советская же военная администрация воспринимала происходящее как внутреннее дело суверенной Чехословакии и сделать ничего не могла.

В Трансильвании СМЕРШ брал венгерские села под охрану, чтобы румыны не набежали с топорами, потому что это была спорная территория с непонятным юридическим и дипломатическим статусом (ходили даже разговоры о создании Трансильванской народной республики с дальнейшим ее включением в состав СССР). А в Чехословакии было как бы законное правительство, и Москва признавала границы этой страны до Мюнхена (но без Закарпатья).

Чешская месть – не совсем тот ад, который творили в Померании поляки при схожих обстоятельствах и в те же период, но все равно тянет на локальный геноцид. И Праге с Братиславой пора платить за это и каяться, а не памятники сносить.

Болеем за князя

Шансов на то, чтобы решить свой имущественный вопрос, у Лихтенштейнов мало, потому что ЕСПЧ не рассматривает дела, события которых происходили до создания международного суда.

Кроме того, чехи продолжают называть княжеский род «коллаборантами», хотя князь постоянно подчеркивал свой нейтралитет и охотно привечал у себя беженцев не только из числа родственников.

Та же Мисси Васильчикова, служившая тогда в ведомстве Риббентропа в отделе пропаганды, отправила в богемские замки своих престарелых родителей из Берлина, когда там стало совсем плохо. Они перебегали из замка в замок в западном направлении аж до французской границы, где Мисси вышла замуж за американского офицера разведки, хотя к ней и Лихтенштейны сватались.

Они, кстати, до сих пор упорно держаться за «чистоту крови» и невест себе подбирают исключительно из родов, равных им по происхождению. В этом смысле они едва ли не последние в Европе консерваторы: никаких американских актрис – только девушки, у которых в фамилиях есть приставки «фон», «цу» или «тер».

Такая олдскульная привязанность к средневековым обычаям делает тяжбу с чехами вечной. Нынешний князь-регент Алоиз по одному из своих образований корпоративный юрист, отсюда и странное обращение в ЕСПЧ. Для Лихтенштейнов случившееся в 1945 году не просто рейдерский захват элитной недвижимости, а вопрос престижа семьи. Не государства Лихтенштейн, члена ООН, а именно их личное безнадежное дело.

Другой вопрос, что им есть, чем оперировать в суде, а за сотни тысяч немцев и венгров, которых погнали пешком в сторону Австрии, согнали в столыпинские вагоны или пустили на другой берег Дуная на баржах, не заступится никто.

В Германии, Австрии и Венгрии есть общественные организации потомков депортированных, но именно что общественные. Иногда МИД Австрии запускает что-то похожее на жалобу в сторону Праги, но выглядят они неубедительно. Чехи же уверены в своей исторической правоте и сбить их с этой позиции не то что ЕСПЧ, а вообще весь Евросоюз не сможет.

Хотя хотелось бы, чтобы у фон унд цу Лихтенштейнов что-нибудь да получилось. Из чистого злорадства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД