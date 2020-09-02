Взгляд
2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Япония отметила 75-летие капитуляции с исторической амнезией

Акт о капитуляции Японии был подписан на линкоре «Миссури» с участием советских представителей AP/ТАСС
Дата 2 сентября – финальный день Второй мировой – оставляет большинство молодых японцев равнодушными. История 1945 года воспринимается ими как седая древность. Если кому и интересно погреть руки на теме 75-летия завершения войны, так это политикам. В правящих кругах Японии до сих пор упрекают СССР в «вероломном нападении». Но почему-то при этом никто на обижается на США за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

Обсуждение: 12 комментариев

Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Япония отметила 75-летие капитуляции с исторической амнезией

    Акт о капитуляции Японии был подписан на линкоре «Миссури» с участием советских представителей    2 сентября 2020, 08:30
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Михаил Мошкин

    Дата 2 сентября – финальный день Второй мировой – оставляет большинство молодых японцев равнодушными. История 1945 года воспринимается ими как седая древность. Если кому и интересно погреть руки на теме 75-летия завершения войны, так это политикам. В правящих кругах Японии до сих пор упрекают СССР в «вероломном нападении». Но почему-то при этом никто на обижается на США за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.

    В среду исполняется 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Правда, в разных странах дату отмечают по-разному. Так, официально в России и Китае ее отпразднуют на следующий день - 3 сентября, а вот в самой бывшей Японской империи по понятным причинам не будут отмечать вовсе, ведь для нее война завершилась безоговорочной капитуляцией.

    Как известно, 2 сентября 1945 года, в 9 часов утра по токийскому времени, акт о капитуляции был подписан на борту американского линкора «Миссури» с участием советских представителей. В Стране восходящего солнца отмечается «День траура по погибшим и мольбы за мир», но гораздо раньше – 15 августа, в годовщину выступления императора Хирохито с речью о капитуляции. В этом году его внук, нынешний император Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлыми грехами страны во время Второй мировой войны. Премьер-министр страны Синдзо Абэ вновь заявил, что Япония больше никогда не примет участие в агрессивных войнах.

    При этом каждый год в этот же день, политики и простые граждане Японии совершают паломничество в токийский синтоистский храм Ясукуни, где погибшие в годы Второй мировой войны японские военные почитаются как небесные защитники Страны восходящего солнца. В сонме этих защитников – высшие офицеры Японии, казненные в 1948 году по приговору Токийского трибунала как военные преступники.

    В этом году Ясукуни посетили четыре ключевых министра правительства Японии. Выражение почтения к «символу японского милитаризма» – часть политического консенсуса.

    Для примера – действующий премьер Японии Синдзо Абэ, несмотря на свою репутацию миротворца (он, в том числе, не раз вел речь о подписании мирного договора с Россией), ежегодно жертвует храму Ясукуни ритуальное деревце бонсай. За этим жестом следуют уже почти ритуальные ноты протеста со стороны стран, в наибольшей степени пострадавших от японской агрессии в годы Второй мировой. Так, в апреле этого года свое возмущение выразила Южная Корея.

    В Японии действительно считают датой окончания Второй мировой тот день, когда император решил прекратить войну – 15 августа, а не 2 сентября, когда были поставлены подписи на борту американского линкора,  пояснил газете ВЗГЛЯД профессор токийского Университета Хосэй Нобуо Симотомаи. Но более важно, что  «молодежь сейчас ничего не понимает в этих  событиях», отметил японский эксперт. 

    «Я как историк говорю об этом с сожалением, но для большинства японской молодежи что конец Второй, что Первой Мировой войны, что распад СССР – это некие абстрактные  исторические даты, не вызывающие ярких эмоций. Те японцы, которым сейчас 18-20 лет, родились в 21 веке, в совершенно другой Японии», – заметил Симотомаи. 

    В то же время тема утраченных после войны территорий по-прежнему остается злободневной и для современных поколений японцев. «Северные  территории» или Южные Курилы для японской молодежи сейчас в большей степени «память о Японской империи» – и эту память оживила попытка Абэ заключить мирный договор с Россией, полагает Симотомаи. Точно так же, говорит эксперт,  в японском обществе относятся к архипелагу Такэсима (корейский вариант – Токто) в корейской акватории Японского моря. Этот архипелаг был потерян после капитуляции империи и сейчас является предметом претензий Японии к Южной Корее.

    Некоторые токийские политики правого толка подогревают тему «Северных территорий», но справедливости ради надо признать, что реваншистские и имперские настроения в японском обществе не сильны, отмечает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

    «К примеру, консервативное издание «Санкэй симбун» именует Сахалин и Курильские острова оккупированными Россией  территориями Японии», – говорит Кистанов. Отметим, что «Санкэй симбун», которая издается со времен войны, считается газетой, близкой к правящей Либерально-демократической партии. «Но при этом, даже правые идеологи современной Японии уже не призывают к «восьми углам под одной крышей» –подчинению всей Азии власти Японской империи», – отметил Кистанов.

    «Большинство японцев, особенно старшего возраста – прекрасно помнят, чем закончились имперские взгляды для Японии бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, огромными разрушениями и человеческими жертвами, фактической оккупацией Японии Соединенными Штатами», – пояснил эксперт. Поэтому поколение от идеологии японского милитаризма всячески ограждается. «Молодежи, которая не рвется служить и в Силах самообороны, из-за чего там постоянный недобор, милитаристские  лозунги неинтересны», – указывает Кистанов.

    С другой стороны, в сознании японцев уходят на периферию воспоминания о преступлениях Квантунской армии в Китае, Монголии, Корее, ужасные опыты на военнопленных в «отряде 731» и другие деяния милитаристов, отметил Кистанов. По его оценке в японском обществе наблюдается тенденция представлять империю – союзницу Гитлера, жертвой агрессии.

    Любимая тема японских политиков сегодня – СССР, нарушив пакт о нейтралитете, напал на истекавшую кровью Японию, угнал на смерть в Сибирь 600 тысяч пленных, и продолжал военные действия уже после призыва императора к капитуляции, отметил Кистанов.

    «Каждый год, в августе и сентябре, в Японии публикуют душераздирающие  воспоминания побывавших в советском плену японцев. 

    В обиходе японских политиков и журналистов давно  есть выражение: «Советский Союз в 1945 году повел себя, как вор на пожаре».

    Россия, считают в экспертном сообществе Японии, должна как приличная страна покаяться перед Японией и вернуть четыре острова Южно-Курильской гряды», – подчеркнул эксперт.

    Требования «скромные» – о претензиях на Южный Сахалин (бывшую префектуру Карафуто) и на северные Курилы мэйнстримные японские политики все же не заявляют.  

    «На первом плане у японцев – образ страны как безвинной  жертвы бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, – отметил Кистанов. – Что это сделали американцы, японцы деликатно умалчивают. Ведь Америка развернула над Японией ядерный зонтик, она по-прежнему главный военно-политический союзник. Капитуляцию перед американцами японцы трактуют в самурайском духе: Япония почетно капитулировала, поскольку у нее больше не было сил сражаться. Японцы вовсе не собирались сдаваться после Хиросимы и Нагасаки, они тогда говорили: «Что такое эти города по сравнению с остальной Японией?».

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