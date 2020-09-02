Япония отметила 75-летие капитуляции с исторической амнезией

Дата 2 сентября – финальный день Второй мировой – оставляет большинство молодых японцев равнодушными. История 1945 года воспринимается ими как седая древность. Если кому и интересно погреть руки на теме 75-летия завершения войны, так это политикам. В правящих кругах Японии до сих пор упрекают СССР в «вероломном нападении». Но почему-то при этом никто на обижается на США за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.

В среду исполняется 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Правда, в разных странах дату отмечают по-разному. Так, официально в России и Китае ее отпразднуют на следующий день - 3 сентября, а вот в самой бывшей Японской империи по понятным причинам не будут отмечать вовсе, ведь для нее война завершилась безоговорочной капитуляцией.

Как известно, 2 сентября 1945 года, в 9 часов утра по токийскому времени, акт о капитуляции был подписан на борту американского линкора «Миссури» с участием советских представителей. В Стране восходящего солнца отмечается «День траура по погибшим и мольбы за мир», но гораздо раньше – 15 августа, в годовщину выступления императора Хирохито с речью о капитуляции. В этом году его внук, нынешний император Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлыми грехами страны во время Второй мировой войны. Премьер-министр страны Синдзо Абэ вновь заявил, что Япония больше никогда не примет участие в агрессивных войнах.

При этом каждый год в этот же день, политики и простые граждане Японии совершают паломничество в токийский синтоистский храм Ясукуни, где погибшие в годы Второй мировой войны японские военные почитаются как небесные защитники Страны восходящего солнца. В сонме этих защитников – высшие офицеры Японии, казненные в 1948 году по приговору Токийского трибунала как военные преступники.

В этом году Ясукуни посетили четыре ключевых министра правительства Японии. Выражение почтения к «символу японского милитаризма» – часть политического консенсуса.

Для примера – действующий премьер Японии Синдзо Абэ, несмотря на свою репутацию миротворца (он, в том числе, не раз вел речь о подписании мирного договора с Россией), ежегодно жертвует храму Ясукуни ритуальное деревце бонсай. За этим жестом следуют уже почти ритуальные ноты протеста со стороны стран, в наибольшей степени пострадавших от японской агрессии в годы Второй мировой. Так, в апреле этого года свое возмущение выразила Южная Корея.

В Японии действительно считают датой окончания Второй мировой тот день, когда император решил прекратить войну – 15 августа, а не 2 сентября, когда были поставлены подписи на борту американского линкора, пояснил газете ВЗГЛЯД профессор токийского Университета Хосэй Нобуо Симотомаи. Но более важно, что «молодежь сейчас ничего не понимает в этих событиях», отметил японский эксперт.

«Я как историк говорю об этом с сожалением, но для большинства японской молодежи что конец Второй, что Первой Мировой войны, что распад СССР – это некие абстрактные исторические даты, не вызывающие ярких эмоций. Те японцы, которым сейчас 18-20 лет, родились в 21 веке, в совершенно другой Японии», – заметил Симотомаи.

В то же время тема утраченных после войны территорий по-прежнему остается злободневной и для современных поколений японцев. «Северные территории» или Южные Курилы для японской молодежи сейчас в большей степени «память о Японской империи» – и эту память оживила попытка Абэ заключить мирный договор с Россией, полагает Симотомаи. Точно так же, говорит эксперт, в японском обществе относятся к архипелагу Такэсима (корейский вариант – Токто) в корейской акватории Японского моря. Этот архипелаг был потерян после капитуляции империи и сейчас является предметом претензий Японии к Южной Корее.

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Некоторые токийские политики правого толка подогревают тему «Северных территорий», но справедливости ради надо признать, что реваншистские и имперские настроения в японском обществе не сильны, отмечает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«К примеру, консервативное издание «Санкэй симбун» именует Сахалин и Курильские острова оккупированными Россией территориями Японии», – говорит Кистанов. Отметим, что «Санкэй симбун», которая издается со времен войны, считается газетой, близкой к правящей Либерально-демократической партии. «Но при этом, даже правые идеологи современной Японии уже не призывают к «восьми углам под одной крышей» –подчинению всей Азии власти Японской империи», – отметил Кистанов.

«Большинство японцев, особенно старшего возраста – прекрасно помнят, чем закончились имперские взгляды для Японии бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, огромными разрушениями и человеческими жертвами, фактической оккупацией Японии Соединенными Штатами», – пояснил эксперт. Поэтому поколение от идеологии японского милитаризма всячески ограждается. «Молодежи, которая не рвется служить и в Силах самообороны, из-за чего там постоянный недобор, милитаристские лозунги неинтересны», – указывает Кистанов.

С другой стороны, в сознании японцев уходят на периферию воспоминания о преступлениях Квантунской армии в Китае, Монголии, Корее, ужасные опыты на военнопленных в «отряде 731» и другие деяния милитаристов, отметил Кистанов. По его оценке в японском обществе наблюдается тенденция представлять империю – союзницу Гитлера, жертвой агрессии.

Любимая тема японских политиков сегодня – СССР, нарушив пакт о нейтралитете, напал на истекавшую кровью Японию, угнал на смерть в Сибирь 600 тысяч пленных, и продолжал военные действия уже после призыва императора к капитуляции, отметил Кистанов.

«Каждый год, в августе и сентябре, в Японии публикуют душераздирающие воспоминания побывавших в советском плену японцев.

В обиходе японских политиков и журналистов давно есть выражение: «Советский Союз в 1945 году повел себя, как вор на пожаре».

Россия, считают в экспертном сообществе Японии, должна как приличная страна покаяться перед Японией и вернуть четыре острова Южно-Курильской гряды», – подчеркнул эксперт.

Требования «скромные» – о претензиях на Южный Сахалин (бывшую префектуру Карафуто) и на северные Курилы мэйнстримные японские политики все же не заявляют.

«На первом плане у японцев – образ страны как безвинной жертвы бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, – отметил Кистанов. – Что это сделали американцы, японцы деликатно умалчивают. Ведь Америка развернула над Японией ядерный зонтик, она по-прежнему главный военно-политический союзник. Капитуляцию перед американцами японцы трактуют в самурайском духе: Япония почетно капитулировала, поскольку у нее больше не было сил сражаться. Японцы вовсе не собирались сдаваться после Хиросимы и Нагасаки, они тогда говорили: «Что такое эти города по сравнению с остальной Японией?».

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